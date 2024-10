La importancia de la detección temprana para prevenir el cáncer de mama

Por este motivo, la sensibilización sobre el cáncer de mama apunta principalmente hacia la detección temprana y prevención. Según OSEP, 1 de cada 8 mujeres que hayan alcanzado los 80 años habrá desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida. No obstante, gracias a las mamografías y a los tratamientos , que son cada vez menos intervencionistas, se ha logrado disminuir la posibilidad de mortalidad entre un 80 y 90 por ciento.

El cáncer de mama se produce cuando las células de la mama se multiplican de manera anormal, con alteraciones, y forman un tumor maligno. Para detectarlo, el método recomendado es la mamografía , la cual puede captar la enfermedad cuando el nódulo todavía no es palpable o lo es mínimamente.

Lo ideal es que todas las mujeres entre 40 y 70 años realicen una mamografía anual. Esto está destinado precisamente a que se llegue a un diagnóstico precoz de una lesión (estadio inicial en el cáncer de mama) para poder comenzar con el tratamiento pertinente y aumentar las posibilidades de curación.

En diálogo con Sitio Andino, la médica tocoginecóloga de OSEP, Cintia Pérez Bazan, explicó que de las mujeres que sufren de cáncer de mama, el 70% no contaba con antecedentes familiares. “Ellas son a quienes tenemos que tratar de encontrar; son quienes, por ahí, no se quieren hacer los estudios porque piensan que está todo bien, que no tienen antecedentes”.

“Para prevenir el cáncer de mama, es vital que todas las mujeres se realicen mamografías. De esta forma, la posibilidad de curación es del 80 al 90% ”

“Hay otro grupo de mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama y, en estos casos, está indicado que comiencen los controles antes [de llegar a los 40 años]”, señala la profesional de la Línea de Cuidado de Salud Sexual y Reproductiva.

Además, a dicho grupo de mujeres se recomienda que concurran anualmente a una consulta con su ginecólogo o médico de familia. “Una mujer mayor de 25 años debe realizar su control anual para hacer el screening o el control de enfermedades. Se hace, si es necesario y según la edad, la mamografía. Hay veces que se puede pedir una ecografía mamaria y Papanicolau, depende de los antecedentes”, completó.

Si bien hay factores de riesgo que no pueden ser controlados -como el hecho de que por ser mujer y ser mayor de 40 años ya hay una predisposición a padecer esta enfermedad oncológica-, hay otros que sí se pueden modificar. Entre ellos, se encuentran:

Obesidad,

Sedentarismo,

Consumo de alcohol y/o tabaco,

Antecedentes familiares,

Uso excesivo de hormonas,

Defectos de genes BCRA 1 y BCRA 2.

También te puede interesar: Virus de la polio: Argentina en el podio de países con riesgo a que resurja

Qué es una mamografía y por qué es fundamental para prevenir el cáncer de mama

La mamografía es un estudio que consiste en una radiografía de ambas mamas, con muy baja radiación, dura solo unos minutos y es una vez al año.

Si bien los autoexámenes son una herramienta que le puede servir a las mujeres para reconocer alguna irregularidad en sus mamas, la profesional detalló que con las mamografías se pueden detectar microcalcificaciones. Estas son “lesiones muy pequeñas que son indetectables, no las podés palpar”.

“Es fundamental que las mujeres concurran una vez al año, a partir de los 25 años o antes, a una consulta médica y que se realice los estudios correspondientes”.

“Generalmente, se pide a la paciente que se realice un control mensual -después de menstruar- y que se palpe para ver si tiene un nódulo, si la zona de la mama está roja, si está endurecida o si está retraída”, añade.

“También es importante saber que, cuando nosotras nos detectamos un bulto en la mama, es porque tiene más de uno o dos centímetros. Entonces, si tengo un cáncer, ya llegamos al estadio un poquito más avanzado que si llego con la mamografía”, añade.

Cancer de mama freepik.jpg

Uso de anticonceptivos: ¿aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama?

Por diferentes motivos, millones de mujeres deben tomar anticonceptivos hormonales y, una de las principales preocupaciones que suelen girar en torno a esta medicación son los efectos que podría tener en su cuerpo.

En relación al cáncer de mama, Pérez Bazan aclaró que no está contraindicada la toma de anticonceptivos siempre que sea dado por un profesional de la salud. “Las dosis ahora son más bajas. Entonces, se tiene que ir evaluando a la mujer, la edad, los antecedentes y cómo es la toma de anticonceptivos”, señala.

Y completó: “Un factor de riesgo puede ser el uso prolongado de hormonas, es decir, de altas dosis y con un uso que no está controlado por un profesional o no tiene indicación médica”.

Para seguir concientizando sobre el cáncer de mama y su prevención, OSEP continuará con diversas actividades durante octubre:

Lunes 21 de octubre: A las 10:00, en el Hospital El Carmen se realizarán consultas sin turno en el stand

El Lunes 28 de octubre: A las 10:00, la campaña “Te toca a vos” brindará información sobre el cáncer de mama, medidas preventivas, realización de pedidos de mamografía a demanda. Asimismo como forma de concientización se realizará una Caminata en la inmediaciones de la legislatura como parte de los hábitos que deben tenerse en cuenta para la prevención.

Durante todo el mes se realizarán entrega de pedidos de mamografía a demanda en: OSEP Cerca Villa Nueva el 21/10 de 9 a 13 hs , Benegas 22/10 de 9 a 13 hs y El Plumerillo 8 a 10.30 hs. Único requisito llevar token para generar el pedido.

OSEP.jpg

También te puede interesar: Cáncer de mama: mitos y verdades sobre la enfermedad