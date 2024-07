La malnutrición es una problemática que continúa en aumento en el país y, además de poner en riesgo la salud integral de los más chicos, puede provocar graves enfermedades en los adultos. En tiempos de crisis, donde el dinero en el bolsillo no alcanza para comprar productos que cuenten con los nutrientes necesarios, ¿cómo se mantiene una alimentación saludable?

En el caso de los adultos, si bien muchos cuentan con mayores defensas, a la larga el panorama no es muy diferente. ¿ Qué pasa cuando los adultos dejan de comer por falta de dinero ? ¿Qué alimentos se recomiendan para tener una ingesta saludable?

Rodríguez explicó en diálogo con SITIO ANDINO que la malnutrición puede darse tanto por exceso como por carencia de nutrientes. “En el caso de los adultos mayores que presentan carencia de nutrientes, esta patología puede traducirse en sarcopenia, debilidad muscular y reducción de la masa ósea, lo que provoca que se vuelvan más propensos a caídas y fracturas", explicó.

Asimismo, hay quienes carecen de las vitaminas y minerales necesarios para mantener un estado de salud óptimo, esto “los hace más propensos a contraer infecciones”, contó la licenciada.

Malnutricion en adultos mayores.webp Malnutrición en Mendoza: cómo afecta a los adultos mayores y qué enfermedades puede causar

Por otro lado, la profesional puntualizó que si la malnutrición se debe a un exceso de calorías pueden desarrollar Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), como las afecciones respiratorias, diabetes, algunos tipos de cáncer, síndrome metabólico o hígado graso.

“Para que una persona se diagnostique con desnutrición debe presentar un índice de masa corporal por debajo de 18,5 o por debajo de los percentilos 3, en el caso de infantes según la tabla de peso para la edad, o peso para la altura en mayores de 1 año”, explicó la licenciada en nutrición Anabella Spinelli.

“Una persona desnutrida presenta un déficit en absorción o algún conflicto en la retención de macro y micro nutrientes que tiene que tener ese cuerpo. Por ejemplo, una persona con un normopeso o peso adecuado puede estar malnutrida", siguió.

"Por eso hacemos hincapié en que no es lo mismo alimentarse que nutrirse: podés alimentarte para llenar la panza y estar malnutrido o alimentarte y nutrirte para generar un equilibrio y una homeostasis en tu organismo”, sostuvo Spinelli.

Malnutrición, una problemática en aumento

La malnutrición puede presentarse tanto en déficit como en exceso, siendo la primera la desnutrición en cualquiera de sus formas -leve, moderada, aguda, crónica- y la última el sobrepeso u obesidad. De acuerdo con la nutricionista Roxana Zabaletta, por lo general, la patología “prevalente en la población adulta es la obesidad”.

“En Argentina, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. El 41% de los chicos y adolescentes de entre 5 y 17 años tienen sobrepeso y obesidad en Argentina en una proporción de 20,7% y 20,4% respectivamente”, puntualizó la profesional.

Esta problemática es multicausal pero en la actualidad, donde la inmediatez, el correr de una obligación a la otra, no dedicar el tiempo -o importancia- necesario a la cocina y el complejo escenario económico inciden cada vez más sobre las acciones y decisiones de los individuos, la malnutrición llama cada vez más la atención de los profesionales.

Spinelli advirtió el aumento de esta patología en adultos el año pasado, cuando participó en una serie de talleres que organizó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “Los denominados “Promotores Alimentarios” se brindaban a mujeres líderes de familias en villas o asentamientos de Bermejo. "Allí noté mucho esto de la malnutrición trasladada a las familias”, contó.

Hay muchos puntos a tener en cuenta al hablar sobre la malnutrición en la sociedad. Según Spinelli, el nivel económico de una persona, el acceso a los alimentos, la educación alimentario-nutricional, la cultura y el entorno son factores que intervienen en esta problemática.

“Tal vez el ingreso económico es estable o permite acceder a un montón de alimentos, pero si la disponibilidad alimentaria en la zona donde la persona vive es limitada, si la persona tiene impedimentos en lo que respecta a movilidad, entre otros, termina padeciendo de malnutrición. También intervienen las dificultades en la deglución o la masticación porque, en algunos casos, las personas optan por otros alimentos más sencillos de digerir que podrían derivar en esta patología”, ejemplificó.

desnutricion y sobrepeso.jpg Malnutrición en Mendoza: cómo afecta a los adultos mayores y qué enfermedades puede causar

En una línea similar, Zabaletta considera que esta patología creciente “se da por la falta de educación alimentaria en los diferentes estratos sociales, condicionado también por la situación socio-económica del país y por el crisol de culturas que habitan en Argentina”.

También te puede interesar: El precio de los alimentos aumentó un 4% en julio pese a una disminución en el ritmo de subas

Cómo afecta la malnutrición a los adultos mayores y cómo se la puede tratar

Tal como informó la profesional de OSEP, Zabaletta reiteró que la malnutrición en la población adulta aumenta “la prevalencia de comorbilidad relacionada con la obesidad (hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, entre otras) y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y eventos cardíacos, muchos de ellos con desenlaces trágicos”.

En las personas de la tercera edad, la patología puede ser la consecuencia de la falta de movilidad, el sedentarismo o la pérdida de la independencia para desarrollarse, cocinar y hasta de elegir qué comer. “Si están en algún geriátrico o casa hogar terminan comiendo lo que allí les dan, entonces tampoco tienen esa capacidad de decisión. El deterioro cognitivo también aumenta. Y a esto se suman los diferentes medicamentos que deben ingerir”, remarcó Spinelli.

En este sentido, Silvina Rodríguez precisó que desde OSEP se llevan a cabo campañas de concientización desde hace varios años en distintos grupos etáreos, esto acompaña la atención individual y talleres abiertos a la comunidad en Sede Central y todas las Sedes Departamentales.

Por su parte, Zabaletta destacó que tanto para la desnutrición como el sobrepeso en adultos mayores los profesionales implementan tratamientos multidisciplinarios en donde intervienen distintos profesionales de la salud. En estas acciones se contempla la adaptación a cada paciente y a su entorno social y familiar.

“Si presentan déficit de malnutrición se indica una alimentación completa en nutrientes y se agrega un Suplemento Nutricional o Complejo vitamínico según la necesidad. En caso de exceso se trabaja en la limitación de alimentos que aportan calorías vacías y se priorizan alimentos nutritivos junto a una vida activa con ejercicios adaptados”, completó Rodríguez.

Qué alimentos se recomienda ingerir para comer de forma saludable

En la actualidad, los argentinos comienzan a inclinarse por comprar alimentos más económicos y a descartar otros que tienen mayores nutrientes para atenuar el impacto sobre su bolsillo. Otros incluso se saltean comidas.

En este marco, la venta de aceites o harinas para “stockearse” ante la incertidumbre económica registró un aumento, pero ¿qué produce en el organismo la ingesta de estos alimentos? “Por lo general se aconseja a las personas que la alimentación tiene que ser equilibrada, lo cual no sucede actualmente en Argentina”, comenzó Zabaletta.

“Los alimentos que mayormente adquieren son ricos en hidratos de carbono complejos y grasas saturadas y/o grasas trans. Los mismos, si se consumen en cantidades adecuadas, no generan inconvenientes. Si su consumo es alto puede derivar en trastornos metabólicos que con el tiempo solo es posible revertirlos con fármacos y/o cirugías metabólicas”, siguió.

Por este motivo, la profesional indicó que es “fundamental educar a la población para que aprenda a comer sano dentro de los recursos que tenga disponibles”.

comida, alimentación, plato.jpg Malnutrición en Mendoza: cómo afecta a los adultos mayores y qué enfermedades puede causar

De acuerdo con las nutricionistas, lo primordial es elegir alimentos principales como:

Lácteos,

Frutas,

Vegetales,

Carnes magras,

Harinas,

Cereales integrales,

Agua para hidratación.

En lo que respecta a los productos a evitar en medida de lo posible, Rodríguez enlistó:

Bebidas azucaradas,

Productos ultraprocesados,

Panificados y pastelería,

Fiambres y embutidos.

“Tener una ‘mala alimentación’ no solo es consumir alimentos ultraprocesados y dañinos para la salud, sino también comer fuera de horario, realizar ayunos innecesarios, comer con uso de pantallas donde no se es consciente de lo que se ingiere”, añadió Zabaletta. Por ello, esta preocupante patología se trata, en particular, educando en el consultorio nutricional a cada individuo y, en general, brindando talleres para la población tanto en efectores públicos como privados, completó.