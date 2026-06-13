Día del Escritor en Argentina: por qué se celebra hoy, 13 de junio

Cada 13 de junio, Argentina celebra el Día del Escritory la Escritora, una efeméride que rinde homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, una de las figuras más influyentes de la literatura nacional y latinoamericana. Nacido en 1874, el autor cordobés dejó una profunda huella en las letras argentinas.
Leopoldo Lugones: quién fue el escritor que inspira esta efeméride en Argentina
Lugones nació en Villa de María del Río Seco, en la provincia de Córdoba, donde transcurrieron sus primeros años de vida. Más tarde vivió en Santiago del Estero y, en 1895, se instaló en Buenos Aires, donde desarrolló una intensa actividad periodística en el diario El Tiempo. Dos años después, junto a José Ingenieros, fundó el periódico socialista revolucionario La Montaña.
A lo largo de su trayectoria también se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional de Maestros, colaboró con el diario La Nación y realizó varios viajes por Europa, residiendo en París entre 1911 y 1914. En 1926 recibió el Premio Nacional de Literatura y, dos años más tarde, participó en la fundación de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
Leopoldo Lugones
Quién fue Leopoldo Lugones, el autor homenajeado en el Día del Escritor y la Escritora
Entre sus obras más reconocidas se destacan La guerra gaucha (1905), Los crepúsculos del jardín (1905), Lunario sentimental (1909), Las limaduras de Hephaestos (1910), Mi beligerancia (1917) y El Ángel de la Sombra (1926).
Además de escritor, Lugones fue bibliotecario, pedagogo y ensayista. Diversos especialistas coinciden en que concebía la literatura como una herramienta estrechamente vinculada al destino del país, entendiendo que el escritor debía asumir un papel activo en la vida política y cultural de la sociedad.