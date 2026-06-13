Día del Escritor en Argentina: por qué se celebra hoy, 13 de junio

Cada 13 de junio , Argentina celebra el Día del Escritor y la Escritora , una efeméride que rinde homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones , una de las figuras más influyentes de la literatura nacional y latinoamericana. Nacido en 1874, el autor cordobés dejó una profunda huella en las letras argentinas.

Lugones nació en Villa de María del Río Seco , en la provincia de Córdoba, donde transcurrieron sus primeros años de vida. Más tarde vivió en Santiago del Estero y, en 1895 , se instaló en Buenos Aires, donde desarrolló una intensa actividad periodística en el diario El Tiempo. Dos años después, junto a José Ingenieros , fundó el periódico socialista revolucionario La Montaña.

A lo largo de su trayectoria también se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional de Maestros , colaboró con el diario La Nación y realizó varios viajes por Europa, residiendo en París entre 1911 y 1914. En 1926 recibió el Premio Nacional de Literatura y, dos años más tarde, participó en la fundación de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) .

Quién fue Leopoldo Lugones, el autor homenajeado en el Día del Escritor y la Escritora

Entre sus obras más reconocidas se destacan La guerra gaucha (1905), Los crepúsculos del jardín (1905), Lunario sentimental (1909), Las limaduras de Hephaestos (1910), Mi beligerancia (1917) y El Ángel de la Sombra (1926).

Además de escritor, Lugones fue bibliotecario, pedagogo y ensayista. Diversos especialistas coinciden en que concebía la literatura como una herramienta estrechamente vinculada al destino del país, entendiendo que el escritor debía asumir un papel activo en la vida política y cultural de la sociedad.

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