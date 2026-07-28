Por qué miles de personas pueden convivir con hepatitis durante décadas sin saberlo

Día Mundial contra la Hepatitis: los errores más frecuentes que retrasan su cura.

La hepatitis viral continúa siendo una de las enfermedades que más preocupa a los especialistas por su capacidad de avanzar sin síntomas durante años. En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis , una hepatóloga explicó cuáles son los principales riesgos, cómo prevenirla y cómo el desconocimiento puede retrasar la cura o su tratamiento.

Lo primero que hay que saber sobre esta enfermedad es que un error muy frecuente es pensar que todas las hepatitis son iguales. "Hay que diferenciar bien lo que es la hepatitis A de la hepatitis C”, apunta la Dra. Sofía Tejada Rico (MP 12228). Estas, continúa, son enfermedades con formas de transmisión, evolución, prevención y tratamiento completamente distintas.

La especialista en Hepatología y Trasplante Hepático aclaró a SITIO ANDINO que, en el caso de la hepatitis A , explicó que se trata de una infección aguda que, en la mayoría de los casos, ocurre durante la infancia y no se vuelve crónica. Sin embargo, cuando afecta a adultos puede manifestarse con cuadros más severos e incluso provocar una insuficiencia hepática aguda.

La especialista recordó que este virus se transmite por vía fecal-oral, principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados o por una deficiente higiene de manos . Además, destacó que se trata de una enfermedad prevenible gracias a la vacunación.

"En Argentina, durante 2025 se registró un aumento significativo de casos de hepatitis A, con 118 casos confirmados, según el Boletín Epidemiológico Nacional. Aun así, las cifras siguen siendo menores a las que existían antes de incorporar la vacuna al calendario nacional", indicó.

La hepatitis C puede permanecer oculta durante 30 años

La situación cambia por completo cuando se habla de hepatitis C, una infección que puede pasar inadvertida durante décadas. "La persona puede sentirse completamente sana durante 20 o 30 años, mientras el virus va dañando progresivamente el hígado hasta derivar en una cirrosis o un cáncer hepático", advirtió Tejada Rico.

Este virus se transmite a través de sangre y fluidos contaminados y, a diferencia de la hepatitis A y B, no existe una vacuna para prevenirlo.

Por ese motivo, remarcó la importancia de adoptar medidas preventivas como no compartir agujas, jeringas ni objetos que puedan contener restos de sangre, utilizar preservativo durante las relaciones sexuales cuando corresponda y asegurarse de que procedimientos médicos, odontológicos, tatuajes o piercings se realicen bajo estrictas normas de esterilización.

Uno de los principales mitos que siguen vigentes es pensar que una persona que tiene hepatitis va a presentar un color amarillo en la piel, precisa la Dra. Sofía Tejada Rico.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa desde hace años estrategias para detectar la hepatitis C en personas que no presentan síntomas, justamente porque el diagnóstico precoz permite iniciar el tratamiento antes de que aparezcan complicaciones", explicó.

Los mitos que todavía dificultan el diagnóstico de hepatitis

Otro de los desafíos es combatir las falsas creencias que siguen rodeando a las hepatitis virales. "Muchas personas creen que quien tiene hepatitis necesariamente va a ponerse amarillo o va a tener dolor. Eso no siempre ocurre. Las hepatitis B y C pueden permanecer completamente asintomáticas durante muchos años", afirmó.

También desmintió otro mito frecuente: estas enfermedades no se transmiten por compartir el mate, abrazar a una persona o utilizar los mismos cubiertos.

Respecto de los tratamientos, sostuvo que todavía persiste la idea de que la hepatitis C es una enfermedad incurable o que su tratamiento resulta muy agresivo. "Hoy utilizamos medicamentos por vía oral durante apenas 8 a 12 semanas, con muy pocos efectos adversos y una tasa de curación superior al 95%. El gran desafío ya no es encontrar un tratamiento eficaz, sino diagnosticar al paciente, vincularlo al sistema de salud y facilitar el acceso", aseguró.

En cuanto a la hepatitis B, explicó que los tratamientos actuales no eliminan completamente el virus, pero permiten controlar su replicación, disminuir el daño hepático y reducir significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de hígado.

Demorar el diagnóstico puede tener consecuencias irreversibles

La especialista advirtió que retrasar la consulta médica favorece la progresión silenciosa de la enfermedad. "Cuando el paciente llega con una cirrosis avanzada, múltiples complicaciones o un cáncer de hígado, muchas veces el daño ya no puede revertirse completamente. Si logramos detectar la enfermedad a tiempo, podemos frenar o disminuir significativamente esa progresión", sostuvo.

Además, recordó que una persona infectada puede transmitir el virus sin saberlo durante años, por lo que el diagnóstico temprano también protege al entorno familiar y a la comunidad.

Pedirle al médico de cabecera el dosaje de anticuerpos es fundamental para poder saber si corresponde vacunarse o no y prevenir una infección más grave en la adultez. Foto: Adobe Stock

"Muchas veces no podemos identificar con certeza cuándo ocurrió el contagio. Lo importante es entender que no encontrar un factor de riesgo evidente no descarta una hepatitis viral", enfatizó. Por ese motivo, recomendó que todas las personas se realicen al menos una vez en la vida estudios para detectar hepatitis B y C, especialmente si estuvieron expuestas a alguna situación de riesgo o vuelven a tener nuevas exposiciones.

Claves para prevenir la hepatitis

Entre las principales recomendaciones de la especialista se destacan:

Verificar el esquema de vacunación contra hepatitis A y hepatitis B .

contra y . Utilizar preservativo durante las relaciones sexuales.

durante las relaciones sexuales. No compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar ni otros elementos con restos de sangre.

Realizar tatuajes o piercings únicamente en lugares habilitados con material descartable y esterilizado.

Mantener una correcta higiene de manos, consumir agua segura y manipular adecuadamente los alimentos.

Consultar rápidamente al médico ante un diagnóstico de hepatitis y evitar la automedicación o el consumo de suplementos sin supervisión profesional.

Tejada Rico destacó que el principal objetivo sigue siendo llegar antes de que aparezcan las complicaciones. "Mientras más temprano se diagnostique una hepatitis viral, mayores serán las posibilidades de evitar un daño irreversible en el hígado y ofrecer un tratamiento oportuno", concluyó.