ANMAT habilitó la venta libre de 10 grupos de medicamentos: cuáles son y qué cambia

La ANMAT autorizó la venta libre de 10 grupos de medicamentos que hasta ahora requerían receta.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la venta libre de diez grupos de medicamentos que hasta ahora requerían receta médica. La medida fue oficializada este martes mediante la Disposición 4714/2026 y alcanza a distintas especialidades medicinales destinadas al tratamiento de alergias, trastornos digestivos, mareos, tos con flema, afecciones oculares, sudoración excesiva, lesiones bucales y algunas parasitosis.

La decisión incorpora estos principios activos al régimen de venta libre para todas las especialidades inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que cumplan con las concentraciones y formas farmacéuticas establecidas por la normativa.

La trimebutina se utiliza para el tratamiento de espasmos digestivos y síntomas asociados con el colon irritable . Entre sus nombres comerciales más conocidos se encuentra Debridat.

La levocetirizina y la fexofenadina son antihistamínicos empleados para aliviar manifestaciones alérgicas. Se comercializan, entre otras marcas, como Xyzal y Allegra.

El dimenhidrinato, conocido por presentaciones como Dramamine, se emplea para prevenir o aliviar mareos relacionados con viajes. La carboximetilcisteína se utiliza como mucolítico en cuadros de tos con flema.

Los colirios con olopatadina se utilizan para la conjuntivitis alérgica y combinaciones de nafazolina con feniramina destinadas a aliviar el enrojecimiento ocular provocado por alergias.

El cloruro de aluminio hexahidratado se utiliza en productos para la sudoración excesiva. Las formulaciones con carbonato de calcio, tintura de árnica y nitrato de plata están indicadas para aftas y pequeñas lesiones de la boca.

La ivermectina queda habilitada sin receta únicamente cuando se presenta como loción tópica al 0,5%. La disposición no libera otras concentraciones, formas farmacéuticas ni vías de administración de ese principio activo.

Qué cambia para los pacientes

A partir de esta modificación, estos medicamentos podrán adquirirse directamente en las farmacias sin necesidad de presentar una receta médica.

Sin embargo, la medida también implica un cambio importante para quienes cuentan con cobertura de salud: al pasar a la categoría de venta libre, dejarán de estar alcanzados por los descuentos obligatorios que aplican las obras sociales y empresas de medicina prepaga a los medicamentos recetados. Esto significa que, en la mayoría de los casos, los pacientes deberán afrontar el costo total del producto.

Por qué ANMAT tomó esta decisión

Según informó el organismo, la decisión se basó en la evaluación de antecedentes regulatorios nacionales e internacionales. Para ello se analizaron las autorizaciones otorgadas por agencias sanitarias de referencia, entre ellas la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de Colombia.

Desde la ANMAT remarcaron que el cambio de condición de venta busca facilitar el acceso a medicamentos considerados seguros para el tratamiento de afecciones frecuentes cuando son utilizados conforme a las indicaciones aprobadas. No obstante, recomendaron consultar con un profesional de la salud ante síntomas persistentes o cuando existan dudas sobre su utilización.

La aplicación del cambio será gradual. Los laboratorios podrán continuar comercializando los lotes liberados antes de la entrada en vigencia de la disposición con los envases y prospectos actuales.

Los lotes liberados con posterioridad deberán indicar la leyenda “Venta Libre”, adecuar sus envases e incorporar un código QR que permita consultar el prospecto correspondiente.

Las compañías también tendrán que adaptar las presentaciones a las dosis y a la duración prevista de los tratamientos, además de tramitar ante la ANMAT la actualización de los certificados de cada producto.