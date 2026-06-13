13 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Quini 6

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 14 de junio

La edición 3382 del Quini 6 pone en juego un pozo imparable. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 14 de junio

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 14 de junio

 Por Luis Calizaya

Este domingo 14 de junio se llevará adelante el sorteo N° 3382 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 6.650 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, correspondiente al sorteo Nº 3381 del 10 de junio, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 57 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron $6.546.709,89 cada uno.

Pozo.3382-Quini.6
El Quini 6 sortea un pozo impactante de 6.650 millones de pesos este domingo 14 de junio.

El Quini 6 sortea un pozo impactante de 6.650 millones de pesos este domingo 14 de junio.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 14 de junio?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $4.000 (Tradicional y La Segunda $2.000 + Revancha $1000 + Siempre Sale $1000). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de junio: números ganadores del sorteo 3381

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

El Quini 6 acumula un pozo jugoso de $5.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

La jugada que hizo millonario a un mendocino en el Quini 6

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

Brinco: de cuánto es el cuantioso pozo del sorteo de este domingo 14 de junio

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Sin días de descanso y con más de 3.300 kilómetros recorridos: la historia del atleta que llega a Mendoza

Lee además
El Quini 6 acumula un pozo récord de $6.650 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo récord de $6.650 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Con estos números alcanzaron la gloria: el Quini 6 tiene nuevos millonarios

Con estos números alcanzaron la gloria: el Quini 6 tiene nuevos millonarios
LO QUE SE LEE AHORA
El atleta británico, que recorrerá más de 6.000 kilómetros por Latinoamérica, arribará a Mendoza este sábado

Sin días de descanso y con más de 3.300 kilómetros recorridos: la historia del atleta que llega a Mendoza

Las Más Leídas

El partido más atractivo de la fecha 1 del Mundial se juega este sábado. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Brasil - Marruecos, el partido destacado de la agenda del sábado

Ulpiano Suarez apuntó contra Manuel Adorni y criticó a Javier Milei por no echarlo.

Ulpiano Suarez apuntó contra Manuel Adorni y dijo que su historia está "plagada de inconsistencias"

Los beneficios del chocolate negro para la salud: qué tipo elegir y cuál es la dosis diaria recomendada

El alimento que cuida el corazón, mejora el ánimo y es considerado un "combustible de cohetes" para el intestino

Los hechos ocurrieron en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Confesó seis robos y que intentó matar: qué pena recibió

Quedó inaugurado el Centro de Control Unificado en Desaguadero.

Mendoza y San Luis pusieron en marcha el primer control unificado del país: cómo funciona