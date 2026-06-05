5 de junio de 2026
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San Rafael

San Rafael: más de 250 profesionales debaten el futuro de la medicina crítica

Unos 250 médicos nacionales e internacionales debaten en San Rafael sobre el futuro de la medicina crítica, en un evento declarado de Interés Educativo.

San Rafael: más de 250 profesionales debaten el futuro de la medicina crítica.
San Rafael: más de 250 profesionales debaten el futuro de la medicina crítica.
San Rafael: más de 250 profesionales debaten el futuro de la medicina crítica.

San Rafael: más de 250 profesionales debaten el futuro de la medicina crítica.

 Por Natalia Mantineo

Con una gran convocatoria que supera los 250 médicos y enfermeros, se dio inicio en San Rafael al II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y al I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo. El encuentro, que se desarrolla hasta el 6 de junio en las instalaciones del Hotel Tower, transformó a la región en un polo de vanguardia médica.

Debido a su enorme impacto científico y al impulso que genera para el sur mendocino, el evento recibió una importante distinción oficial. El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael declaró el congreso de "Interés Educativo".

La medida fue impulsada tras una solicitud formal presentada por el director de Salud de la Municipalidad, Enrique Álvarez, reconociendo el valor estratégico de estas jornadas para el desarrollo científico, educativo y sanitario de la comunidad.

reconocimiento concejo congreso de salud
San Rafael: el evento fue declarado de Interés Educativo por el Concejo Deliberante de San Rafael.

San Rafael: el evento fue declarado de Interés Educativo por el Concejo Deliberante de San Rafael.

El orgullo local: San Rafael como polo de formación

La médica especialista Lucila Ebbeke, jefa de la Terapia Intensiva del Hospital Español de San Rafael y presidenta del Congreso, destacó en diálogo con Sitio Andino, el reconocimiento institucional y el altísimo nivel de los profesionales locales, haciendo hincapié en la importancia de federalizar el conocimiento.

"Colegas del Hospital Alemán de Buenos Aires han elogiado nuestros speakers. Esto demuestra que no todo lo bueno está en otro lado y que San Rafael puede ser un polo de formación sin necesidad de tener que viajar siempre", afirmó Ebbeke.

La presidenta del evento hizo hincapié en que, si bien la infraestructura médica se puede solucionar rápido, "el conocimiento no se compra". En ese sentido, lanzó un llamado a la acción para contener la fuga de profesionales:

  • Incentivar a los médicos jóvenes para que se queden en el país y en la provincia.

  • Enseñarles a liderar y entusiasmarlos con la práctica local.

  • Cuidar y fomentar el recurso humano, que es el eslabón más crítico del sistema.

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Alianza público-privada y el auge de los médicos residentes

La gestión sanitaria también dijo presente en las jornadas. Gabriela Funes, directora del Hospital Teodoro J. Schestakow, subrayó el trabajo articulado en red que se realiza en el sur mendocino junto al Ministerio de Salud de la provincia.

"Hemos logrado grandes avances. El Hospital Schestakow ha sido distinguido internacionalmente por la iniciativa Angels y el Hospital Español hoy es un centro de Stroke (ACV) reconocido. Trabajamos codo a codo, uniendo el sector público y el privado", explicó Funes.

La directora manifestó su orgullo por el recambio generacional, detallando que la residencia de Clínica Médica de su institución cumplirá 40 años el próximo año y que, en el último ciclo, se triplicaron los inscriptos. "Formar nuevos profesionales es saldar nuestra deuda con la sociedad en especialidades que son críticas", remarcó.

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Una especialidad en crisis y el desafío del "paciente grave"

A pesar del clima de capacitación, el respaldo de las autoridades y la camaradería, el Congreso también funciona como un espacio de profunda reflexión sobre la realidad laboral de la medicina intensiva.

Juan José Folco, médico terapista oriundo de La Pampa, advirtió sobre la delicada situación que atraviesa el sector a nivel nacional.

"La Terapia Intensiva es una especialidad en crisis, al igual que todas las que implican guardias prolongadas, cargas horarias muy altas y niveles extremos de estrés. Somos cada vez menos especialistas", alertó Folco.

El especialista pampeano explicó que la tendencia actual del sistema médico no se vuelca tanto a realizar la especialidad completa en Terapia Intensiva, lo que provoca que hoy en día muchas terapias del país no cuenten con médicos intensivistas fijos.

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Ante esta alarmante realidad, Folco rescató el valor interdisciplinario de este congreso: "Lo ideal sería la formación completa, pero ante la realidad del país, el objetivo de estas jornadas es que cualquier profesional que tenga contacto con un paciente gravemente enfermo pueda capacitarse y solucionar el problema en el lugar donde esté".

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