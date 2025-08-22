Juicio por jurados: hallan culpable al hombre acusado de matar a su hijo pero quedó libre

El caso conmocionó a Mendoza

En un juicio por jurados, declararon culpable a Cristóbal Almendra Blázquez (72) por el homicidio culposo de Facundo Almendra en San Carlos.

Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

Luego de una intensa semana de audiencias, el juicio por jurados por la muerte de Facundo Almendra ya tiene veredicto. Este viernes, la Fiscalía y la defensa del acusado realizaron la audiencia final y un jurado popular declaró culpable a Cristóbal Almendra Blázquez (72), aunque evitó la prisión perpetua.

Detalles del juicio por jurados por el homicidio de Facundo Almendra

La audiencia se llevó a cabo en el Polo Judicial Penal alrededor de las 9:30 horas. Allí, el fiscal Dr. Javier Pascua y la defensa técnica expusieron sus alegatos finales, con teorías totalmente opuestas. Finalmente, cerca de las 18:00 horas, el jurado popular determinó que Cristóbal Almendra era culpable del homicidio culposo de su hijo, Facundo Almendra.

Alegatos de apertura

Sin embargo, el jurado aceptó la postura de los abogados defensores, Federico Peñaloza y Natalia Lorenzo, quienes lograron que el caso se encuadrara como homicidio culposo. De esta manera, se descartó la versión de la Fiscalía sobre un asesinato y se dejó sin efecto la posibilidad de una pena de prisión perpetua.

Tras la decisión, la jueza Laura Guajardo dictó la correspondiente sentencia de culpabilidad. No obstante, la defensa solicitó el cese de la prisión preventiva en modalidad domiciliaria con pulsera electrónica. Así, en horas de la tarde, Almendra recuperó la libertad, ya que no posee antecedentes y había cumplido la mayor parte de la condena en prisión domiciliaria.

juicio por jurados, cristóbal almendra, mendoza
En este sentido, la magistrada dispuso la realización de una audiencia de cesura para determinar el monto de la pena. Según la escala penal prevista para este delito, la condena puede variar de 1 a 5 años de prisión. La jueza también confirmó que la audiencia de cesura se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto a las 9:00 horas.

Versiones enfrentadas de la Fiscalía y la defensa

En su exposición, Pascua sostuvo que Almendra disparó con un arma de fuego contra su hijo y que se trató de un homicidio agravado, según su hipótesis inicial. Detalló que el proyectil impactó en la zona del homóplato y señaló que, durante el juicio, se analizarán las consecuencias directas de ese disparo.

“Se trata de que ustedes decidan si, en definitiva, este caso corresponde a un homicidio agravado, porque el padre lamentablemente mató a su hijo y además utilizó un arma de fuego”, expresó el fiscal.

juicio, juicio por jurados, facundo almendra
Por su parte, el abogado defensor presentó una versión distinta de los hechos. Explicó que Cristóbal había llamado a Facundo para pedirle que se mudara con su hermana, ya que la mujer estaba a punto de perder la casa que alquilaba.

Según la defensa, ese pedido generó un fuerte descontento en Facundo y desató una discusión violenta entre ambos. “Cristóbal, para evitar los golpes de su hijo, se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Facundo la abrió, lo golpeó y lo hizo caer sobre la cama. Además, rompía objetos y agredió físicamente a su padre”, describió Peñaloza.

En ese contexto, Cristóbal tomó una escopeta y efectuó el disparo. Facundo salió de la vivienda herido y cayó en la calle. Fue trasladado al hospital Scaravelli, donde los médicos lograron estabilizarlo tras una cirugía, dejándolo internado en terapia intensiva pero fuera de riesgo inmediato de muerte, según el relato del defensor.

No obstante, el 19 de diciembre, los médicos detectaron dos bacterias que derivaron en un cuadro de neumonía, lo que desencadenó una sepsis generalizada que provocó el fallecimiento. “Cristóbal no tuvo la intención de matar a su hijo; sin intención y con el objetivo de disuadirlo, le produjo una lesión. La verdadera causa de muerte fue la infección hospitalaria”, concluyó Peñaloza.

Qué ocurrió con Facundo Almendra

El hecho ocurrió el lunes 11 de diciembre por la noche, cuando Facundo Almendra se encontraba en su domicilio, un departamento ubicado al fondo de la propiedad de su padre, en calle Tucumán 148, localidad de La Consulta, San Carlos.

Facundo Almendra San Carlos.jpeg
En ese momento, se produjo una pelea física entre padre e hijo, y mientras Facundo salía por el garage, recibió un disparo de escopeta en la espalda. Vecinos relataron que, con la fuerza que le quedaba, Facundo se arrastró hasta la esquina de calle Tucumán y Ramón Calderón, a unos veinte metros de la puerta de la casa, donde fue reconocido por quienes presenciaron la escena.

Tras la llegada de la policía y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), Facundo fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde fue atendido por la herida de arma de fuego. Quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico, hasta que falleció el 29 de diciembre.

El proceso judicial será seguido de cerca por la comunidad de San Carlos y por toda la provincia, ya que se trata de un caso de fuerte impacto social. La resolución del juicio por homicidio agravado marcará un precedente en la aplicación del sistema de jurado popular en Mendoza.

