Importante incendio en un local de baterías en Maipú

Despliegue policial en Maipú por un incendio grave. Martín Pravata

Por Pablo Segura







Un incendio de importantes dimensiones afecta a un local de baterías en Maipú, donde hubo un importante despliegue policial debido a que una persona tuvo que ser asistida, aunque afortunadamente la víctima no sufrió heridas de consideración y salvó su vida.

El siniestro se originó cercad del mediodía en un negocio de calle Maza, a unos metros del cruce con Rodríguez Peña, en Maipú.

En el lugar trabajan bomberos del Cuartel Central y también Voluntarios de Maipú. Por el momento no hay información concreta sobre el motivo del incendio en el negocio, aunque se cree que se originó, posiblemente, por una falla eléctrica, quizás de una de las baterías.

Grave incendio en un negocio de Maipú En el lugar trabajaron varios efectivos de la Policía de Mendoza y personal médico del SEC, entre otros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) En diálogo con la prensa, el titular de Defensa Civil, Daniel Burrieza, afirmó que el incendio fue sofocado gracias a un rápido accionar de la policía. "Hay daños pero se pudo evitar la propagación. Está todo totalmente controlado. Ahora harán los peritajes para ver qué pasó", explicó Burrieza.