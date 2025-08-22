Discurso en Rosario

Habló Javier Milei, pero no de las presuntas coimas en Discapacidad: "Populistas, demagogos y gastadores"

El Presidente brindó un discurso en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, y evitó alusiones a la polémica sobre la Agencia de Discapacidad. Qué dijo.

Javier Milei en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Imagen: captura de pantalla

El primer mandatario cuestionó a los sectores del Congreso que sancionaron leyes rechazadas por el Gobierno, al advertir que “les resulta divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal, si total después lo paga otro salame de acá a dos años”.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario

Javier Milei destacó las políticas económicas

“De acá a la mitad del año que viene la inflación habrá sido una pesadilla que se terminó”, postuló Milei. Previamente hubo palabras del presidente de la institución, Miguel Simioni; del intendente local, Pablo Javkin, y del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

En un discurso extenso y técnico en lo económico, sin alusiones a la polémica por el caso de las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad, Milei sostuvo: “Nos hemos acostumbrado a que malinterpreten las cosas que hacemos con el ministro (Luis) Caputo”.

“Todas las cosas que se hicieron en los últimos 90 años estuvieron mal y nosotros estamos demostrando por qué”, sostuvo el mandatario, quien vinculo además la “mala interpretación de la tasa de interés” al keynesianismo.

No nos fue bien con el keynesianismo, a nadie le va bien con el keynesianismo, solamente es útil para los políticos populistas, demagogos y gastadores No nos fue bien con el keynesianismo, a nadie le va bien con el keynesianismo, solamente es útil para los políticos populistas, demagogos y gastadores

Al respecto, el Presidente señaló que “enfrente están los orcos, los kukas, por eso sube la tasa de interés”, e insistió en que “es el riesgo kuka, como dijo (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger”.

Embed

Los dichos del Presidente de cara a las elecciones

“Los kukas en la elección que van a hacer el 7 de septiembre van a representar el techo electoral, votando con una boleta distinta, utilizando todo el aparato para hacer fraude, poniendo candidatos testimoniales y admitiendo la caradurez de que va a ser testimoniales”, dijo sobre las próximas elecciones.

Sobre esos comicios para legisladores bonaerenses, agregó: “Los intendentes van a estar defendiendo su negocio, en octubre (por las legislativas nacionales) no van a estar los intendentes y va a haber un sistema de votación distinto y se va a validar la gestión nacional”.

Si el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o ganado por un voto, va a ser el primer clavo en el cajón del kirchnerismo. Si el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o ganado por un voto, va a ser el primer clavo en el cajón del kirchnerismo.

Luego dijo que la oposición busca con sus iniciativas en el Congreso romper con el equilibrio fiscal, pero remarcó que lo va a defender “porque sino vuelve el kirchnerismo y tenemos claro que kirchnerismo nunca más”.

“Los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte electoral, lo cual tiene sentido. El futuro de los argentinos esta en manos de los argentinos. Si quieren volver al populismo salvaje, ok. Pueden elegir suicidarse o pueden elegir las ideas de la libertad”, planteó.

Cerró su discurso señalando que “pasadas la elecciones puede haber un desplome de las tasas e ingresar en el sendero que va a hacer grande a la Argentina”. “Es un mensaje esperanzador, está en nuestras manos el futuro, octubre va a ser el puntapié del siglo dorado de la Argentina”, finalizó.

