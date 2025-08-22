Cómo avanza la causa

Coimas en Discapacidad: el Gobierno se despega de Spagnuolo y la Justicia secuestra material clave

El oficialismo tildó al exdirector de la Andis de “mitómano” y apunta a diputados rebeldes por la filtración de los audios. Hubo allanamientos, secuestros de dinero y celulares.

Por Sitio Andino Política

La Justicia federal encontró y allanó la casa de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras la filtración de un audio en el que se lo vincula con supuestos pedidos de coimas. Durante el procedimiento, realizado en Pilar, le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes, además de dinero en efectivo.

El operativo formó parte de una serie de 15 allanamientos que incluyeron a la sede de la Andis, a la droguería Suizo Argentina y a domicilios de empresarios sospechados. En uno de ellos, la Policía interceptó a Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería, cuando intentaba irse de Nordelta con 266.000 dólares en sobres, $7 millones, su pasaporte y un celular.

Su hermano, Jonathan Kovalivker, logró escapar. En su vivienda, los investigadores hallaron cajas de seguridad abiertas, banditas elásticas y 50.000 dólares en efectivo. La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, a partir de un audio atribuido a Spagnuolo en el que se menciona a Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem.

Diego Spagnuolo, Karina Milei y Javier Milei
Diego Spagnuolo dej&oacute; la Agencia Nacional de Discapacidad tras la filtraci&oacute;n de audios.

Diego Spagnuolo dejó la Agencia Nacional de Discapacidad tras la filtración de audios.

Audios de la polémica del extitular de Discapacidad: qué dijeron en Casa Rosada

Tras la difusión de los audios, Spagnuolo fue removido de su cargo por decisión del Ejecutivo. Desde la Casa Rosada lo calificaron como “mitómano” y remarcaron que dio explicaciones contradictorias: primero habló de un montaje con inteligencia artificial, luego de un “pinchazo” telefónico, y finalmente dejó de responder.

El exfuncionario, que había sido uno de los visitantes más frecuentes a la Quinta de Olivos, quedó sin respaldo político. Nadie en el oficialismo lo defendió, y desde el Gobierno remarcaron que su último contacto con autoridades fue “incongruente y preocupante”.

Las internas libertarias por las sospechas de coimas en Discapacidad

Dentro de La Libertad Avanza, la crisis también reavivó las tensiones internas. Un sector apunta contra el bloque de diputados disidentes que rompió con Martín Menem y se agrupó bajo el nombre “Coherencia”, integrado por Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y la mendocina Lourdes Arrieta.

Según voces libertarias, los audios habrían salido a la luz a través de un stream, donde participó D’Alessandro, justo la noche en que se difundieron. En el oficialismo ven similitudes con filtraciones anteriores que se le atribuyen a Pagano, y que en su momento fueron desmentidas por Menem.

La disputa interna refleja la fragilidad de la coalición oficialista: mientras se despegan de Spagnuolo, crecen las acusaciones cruzadas por las filtraciones y el control político de la Cámara de Diputados.

Marcela Pagano, diputada, La Libertad Avanza.jpg
En el oficialismo apuntan contra Marcela Pagano por la filtraci&oacute;n de audios de Diego Spagnuolo.

En el oficialismo apuntan contra Marcela Pagano por la filtración de audios de Diego Spagnuolo.

Lo que viene en la investigación

El fiscal Franco Picardi, con la intervención del juez Sebastián Casanello, busca avanzar rápidamente en la pericia de los teléfonos secuestrados (dos de Spagnuolo y uno de Emmanuel Kovalivker). La prioridad es extraer y analizar el contenido de esos dispositivos, considerado clave para determinar si los audios que motivaron la denuncia tienen sustento real o si fueron manipulados.

Mientras tanto, la Andis quedó intervenida y el Ejecutivo designó a Alejandro Alberto Vilches al frente del organismo. Los allanamientos y las disputas políticas siguen su curso, en un caso que mezcla corrupción, espionaje y fracturas en el oficialismo.

