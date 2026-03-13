13 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Discapacidad

Centros de discapacidad en San Rafael alertan por atrasos en los pagos y riesgo en las terapias

Desde centros de día de San Rafael señalaron que la demora en los pagos y la falta de actualización de aranceles afecta la continuidad de las prestaciones.

Claudia Fantauzzi del Centro de Día ANE de San Rafael.

Claudia Fantauzzi del Centro de Día ANE de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Centros de día y prestadores con atrasos en los cobros desde el mes de septiembre del año pasado en San Rafael, se refirieron al presente de la discapacidad y sus servicios en el departamento. La incertidumbre para las prestaciones de servicios y terapias durante el presente año dirigida a niños y adultos, quienes ya no pueden recibir sus respectivas terapias se ha vuelto una preocupación.

Claudia Fantauzzi del Centro de Día ANE comentó a Sitio Andino sobre esta situación: "La ley de discapacidad en emergencia se aprobó, pero no está en vigencia; seguimos con los atrasos de aranceles, primero por nomenclador, que solo tuvo un aumento del 1% en octubre, el 0,8 en noviembre y el 0,7 en diciembre; eso aún no lo podemos cobrar porque en el caso de nuestro Centro nos deben a partir de septiembre en adelante".

Lee además
Reconocimiento a mujeres de San Rafael por parte de OSEP.

San Rafael: reconocieron a mujeres que se destacan en salud, educación y seguridad
Taller sobre bienestar animal en la Ciudad de Mendoza

Escuelas de Mendoza podrán sumarse a un taller para aprender sobre cuidado de animales

La situación de la discapacidad en el departamento de San Rafael

Embed - DISCAPACIDAD EN EMERGENCIA

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz ofrece un curso para aprender a actuar ante emergencias

Paso Pehuenche: el contraste entre la aduana precaria de Las Loicas y el moderno complejo chileno

Ropa nueva, importada y barata: la modalidad que llegó a General Alvear

Tunuyán invita a participar de "Mujeres con Propósito" con actividades y reconocimientos

Todo listo en Lavalle: Edgardo González abre las sesiones y define las prioridades del año

Matías Stevanato: "El Festival del Malbec y el Olivo ya se transformó en un clásico"

Atención fanáticos de la música: ya se consiguen entradas para el Festival del Malbec y el Olivo

Así se preparan Defensa Civil y Bomberos para responder ante emergencias en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Otro delito en Malargüe protagonizado por menores de edad. 

Asalto en el centro de Malargüe terminó con una persecución y dos menores detenidos

Las Más Leídas

Se esperan nuevas tormentas este viernes en Mendoza.

Se esperan tormentas y granizo este viernes en Mendoza: a qué zonas afectarán

Violenta riña en pleno aeropuerto de Mendoza. 

Violenta pelea en el Aeropuerto dejó un herido grave

La pelea fue en la zona de pre embarque, en el aeropuerto de Mendoza. 

Quiénes participaron de la brutal pelea en el Aeropuerto de Mendoza

Joan Manuel Serrat en Mendoza: la alegría de volver a Argentina, la crítica a Milei y el agradecimiento a la UNCuyo video

Serrat en Mendoza: elogió el malbec mendocino, recordó a Mafalda y lanzó críticas al "anarcoliberalismo"

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $4.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $4.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar