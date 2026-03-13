Centros de discapacidad en San Rafael alertan por atrasos en los pagos y riesgo en las terapias

Centros de día y prestadores con atrasos en los cobros desde el mes de septiembre del año pasado en San Rafael , se refirieron al presente de la discapacidad y sus servicios en el departamento. La incertidumbre para las prestaciones de servicios y terapias durante el presente año dirigida a niños y adultos, quienes ya no pueden recibir sus respectivas terapias se ha vuelto una preocupación.

Claudia Fantauzzi del Centro de Día ANE comentó a Sitio Andino sobre esta situación: "La ley de discapacidad en emergencia se aprobó, pero no está en vigencia; seguimos con los atrasos de aranceles, primero por nomenclador, que solo tuvo un aumento del 1% en octubre, el 0,8 en noviembre y el 0,7 en diciembre; eso aún no lo podemos cobrar porque en el caso de nuestro Centro nos deben a partir de septiembre en adelante".