Discapacidad en Mendoza: más de 100 centros en alerta por falta de pago de Nación.

El sector de la discapacidad en la provincia de Mendoza atraviesa horas críticas. Por primera vez en la historia, prestadores mendocinos -nucleados en el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad- iniciaron un cese de actividades ante la interrupción total de la cadena de pagos.
La medida, que se sentirá con fuerza en toda la provincia, responde a una deuda que ya supera los 80 días y que ha dejado a las instituciones sin recursos para afrontar los sueldos de los prestadores y costos operativos básicos.
A diferencia de otros puntos del país, la red de contención en Mendoza tiene una capilaridad que hace que el impacto sea sistémico. En la provincia funcionan más de 100 instituciones -entre centros de día, escuelas especiales y centros educativos terapéuticos- que brindan apoyo a unos 3.000 mendocinos con discapacidad.
La asfixia financiera es absoluta. Referentes locales, advirtieron que "desde diciembre no entra dinero" a las cuentas de los centros. Esta situación ha derivado en que la gran mayoría de las entidades no hayan podido liquidar los salarios de enero y febrero a sus prestadores, quienes hoy sostienen el servicio sin percibir haberes.
El frente local: el pedido a la OSEP
Si bien el grueso de los fondos depende de organismos nacionales como PAMI e Incluir Salud, los prestadores mendocinos han sumado un reclamo directo al Gobierno provincial. Exigen que la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) avance en el reconocimiento del 100% de los valores prestacionales.
Según los cálculos del sector, los aranceles actuales están un 40% por debajo de los costos reales, agravado por el reciente incremento del 5,8% dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, al que califican de "insuficiente y mezquino" frente a la inflación acumulada.
Claves para entender el conflicto
¿Por qué las instituciones de Mendoza dejaron de cobrar?
Los centros locales (centros de día, educativos terapéuticos y de transporte) dependen de fondos nacionales que se transfieren a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y el PAMI. Denuncian que la cadena de pagos se cortó en diciembre, acumulando más de 80 días de deuda, lo que impide pagar sueldos y cubrir gastos operativos básicos.
¿A cuántas personas afecta esta crisis en la provincia?
El impacto es sistémico: en Mendoza hay más de 100 instituciones en alerta que brindan servicios esenciales a unas 3.000 personas con discapacidad. Además, miles de trabajadores del sector (terapeutas, docentes, transportistas y administrativos) llevan dos meses sin percibir sus haberes.
¿Cuándo serán los paros y qué servicios se verán afectados?
El sector anunció un cronograma de cese de actividades para el miércoles 18 y el jueves 19 de marzo. Durante estas jornadas se suspenderá la atención en los centros y el servicio de transporte especial, afectando la rehabilitación y la escolaridad de los pacientes mendocinos.