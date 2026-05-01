Mendoza se moderniza: instalarán robots en las farmacias de los principales hospitales. Imagen creada con IA

Mendoza da un salto al futuro con la presencia de un robot en hospitales . Tras la apertura de la Asamblea Legislativa , se conoció que la provincia automatizará las farmacias de los principales efectores públicos, proyectando un ahorro anual de hasta ocho millones de dólares en medicamentos.

"El proyecto no se limita a la instalación de maquinarias , sino que forma parte de un ecosistema digital de trazabilidad completa: desde que el fármaco ingresa al stock provincial hasta que llega, con nombre y apellido, a la mano del paciente", indicaron desde Salud a Sitio Andino.

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Robot en las farmacias de los hospitales: Mendoza moderniza sus sistemas sanitarios.

Robots en farmacias: menos desperdicio, más ahorro

Uno de los puntos más críticos que busca resolver esta tecnología es el impacto económico del sistema actual. Según fuentes oficiales, la falta de un control estricto genera pérdidas millonarias.

"La experiencia internacional indica que, con este modelo, los costos bajan entre un 25% y un 30%. En Mendoza, proyectamos un ahorro de entre 7 y 8 millones de dólares al año en medicación", detallaron desde la cartera sanitaria.

La clave del ahorro reside en el paso del sistema de "blíster" al de dosis unitaria. Actualmente, al entregar cajas o láminas completas en las salas de internación, gran parte del medicamento se pierde o se administra de forma ineficiente.

El robot, en cambio, prepara bolsas precintadas con la dosis exacta, eliminando el desperdicio y garantizando que el insumo llegue a quien lo necesita.

farmacia jubilado jubilación salud (1) La clave del ahorro reside en el paso del sistema de "blíster" al de dosis unitaria.

Seguridad del paciente: el fin de los errores de dosis

Más allá de los números, el impacto en la salud es directo. Los errores de medicación (dosis incorrectas o fármacos que no corresponden a la patología) representan uno de los mayores efectos adversos en los hospitales de todo el mundo.

Trazabilidad total: cada pastilla está identificada.

Prescripción electrónica: el médico carga la orden y el robot la procesa sin intermediarios que puedan malinterpretar la receta.

Identificación precisa: la medicación sale del robot etiquetada con el nombre y apellido del paciente, asegurando que no haya confusiones en las guardias o salas de internación.

mordido por perros internado en el hospital central ciclista, perros, herido grave, internado - 159905 Con esta innovación, la medicación sale del robot etiquetada con el nombre y apellido del paciente. Foto: Cristian Lozano

¿Cómo funcionarán estos dispositivos?

A diferencia de los sistemas pequeños que se ven en algunas farmacias comerciales, los hospitales de referencia de Mendoza (los 8 más grandes de la provincia) contarán con unidades de gran escala.

"Es un robot gigante donde cargás millones de unidades. El profesional ingresa con su contraseña, solicita la medicación para un paciente específico y el robot dispensa exactamente lo que se necesita", explicaron desde Salud.

Este avance posiciona a Mendoza a la vanguardia de la gestión sanitaria nacional, utilizando la automatización no solo como una herramienta de modernización estética, sino como una solución de fondo a problemas estructurales de calidad y presupuesto en el sistema público.