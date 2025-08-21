Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios de supuestas coimas

En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos , el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo , el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad . El Gobierno Nacional pondrá un interventor.

El comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1958365807492136974&partner=&hide_thread=false Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025

La razón del Gobierno Nacional para despedir a Diego Spagnuolo

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos difundidos en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval.

El material describe con precisión un funcionamiento en el que operadores de la Agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales. Según el relato, un funcionario que participó en la administración de Mauricio Macri tomó el control total de la caja del organismo, quien arrastra antecedentes de denuncias y de presuntas irregularidades, como haber retirado discos rígidos de computadoras al dejar el cargo.

El directivo describe un circuito direccionado a beneficiar a actores privados mediante la selección de medicamentos según su rentabilidad para la droguería Suizo Argentina. Indica que los productos con descuento quedan en manos de la empresa, lo que les asegura una ganancia mayor en esas operaciones.

“Hay una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tiene descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tiene descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, señala.

Discapacidad

En la mega sesión especial del pasado miércoles en la Cámara de Diputados se rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios, con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo dos abstenciones.

Ahora deberá ser tratado por el Senado, donde la situación del oficialismo es más complicada que en la cámara baja, por lo que todo indica que la norma quedará vigente. Fuente: NA e Infobae.