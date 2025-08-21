Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios de supuestas coimas

En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. El Gobierno Nacional pondrá un interventor.
El comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".
Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.
Nuevo interventor: el Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad.
Anuncio inminente: se informará "en las próximas horas" el nombre de la persona que quedará a cargo del organismo como interventor.
Objetivo declarado: el fin de la intervención, según el comunicado oficial, es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".
La razón del Gobierno Nacional para despedir a Diego Spagnuolo
La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos difundidos en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval.
El material describe con precisión un funcionamiento en el que operadores de la Agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales. Según el relato, un funcionario que participó en la administración de Mauricio Macri tomó el control total de la caja del organismo, quien arrastra antecedentes de denuncias y de presuntas irregularidades, como haber retirado discos rígidos de computadoras al dejar el cargo.
El directivo describe un circuito direccionado a beneficiar a actores privados mediante la selección de medicamentos según su rentabilidad para la droguería Suizo Argentina. Indica que los productos con descuento quedan en manos de la empresa, lo que les asegura una ganancia mayor en esas operaciones.
“Hay una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tiene descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tiene descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, señala.