16 de marzo de 2026
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Javier Milei

Javier Milei sorprendió con un pronóstico fuerte: cuándo cree que la inflación podría llegar a cero

El presidente Javier Milei aseguró que su gobierno mantendrá el rumbo económico y sostuvo que la inflación podría comenzar con “cero” en agosto. Lo afirmó durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

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Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, expresó el mandatario.

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Milei: “Para agosto la inflación podría empezar con cero”

En materia económica, el jefe de Estado sostuvo que “seguimos convencidos que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero”. “Ibamos a ir a una hiperinflación del 15.000% anual. La inflación que tenemos es alta, pero venimos del peor lugar del infierno”, afirmó.

En ese marco, defendió su programa económico y aseguró que no cambiará el rumbo.

No voy a modificar la forma de hacer política económica. ¿Porque saltó la tasa de inflación vamos a aplicar controles de precios? ¿Vamos a violentar la libertad? Voy a seguir haciendo las cosas bien, tarde o temprano vamos a derrotar la inflación”, enfatizó.

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“Vamos a seguir sacando argentinos de la pobreza”

El mandatario también sostuvo que el crecimiento económico llegará con el tiempo y remarcó que su gobierno continuará con el mismo rumbo.

Tarde o temprano se va a acelerar el crecimiento, va a caer la inflación y vamos a seguir sacando argentinos de la pobreza. Por lo tanto, vamos a seguir en este sendero que va a hacer que la Argentina sea grande nuevamente”, señaló.

Duras críticas al kirchnerismo

Durante su discurso, Milei lanzó fuertes críticas a la oposición, especialmente al kirchnerismo. “Tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es elaborar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos y poder seguir viviéndolos como parásitos”, expresó.

Además, agregó que “nosotros estamos acá para robarles esa bandera y volver a traerla al capitalismo de libre empresa”.

También sostuvo que desde el kirchnerismo “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”.

La defensa del levantamiento del cepo cambiario

El Presidente también se refirió al levantamiento del cepo cambiario y defendió la decisión tomada por su gobierno.

Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes. Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, sostuvo.

Durante la actividad, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que fue interpretado como una muestra de respaldo al funcionario tras la polémica por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York.

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