Javier Milei viajará a Córdoba y se mostrará con Manuel Adorni para darle su respaldo.

El presidente Javier Milei retoma su agenda en el país este lunes tras regresar de España y se trasladará a la provincia de Córdoba para participar en un evento junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , mientras sigue la polémica por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.

El mandatario regresó al país el pasado domingo por la mañana luego de su visita a la capital española para participar del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

Milei tiene programado comenzar la semana asistiendo a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle , presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris , titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central, informó Noticias Argentinas.

La última visita del Presidente a territorio cordobés fue en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, cunado junto a Karina Milei , encabezaron la recorrida con la que La Libertad Avanza busca agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones legislativas del 2025 y consolidar la estructura política en el interior del país.

Javier Milei La Libertad Avanza Córdoba Javier Milei, en Córdoba. X @LLibertadAvanza

Javier Milei vuelve a viajar con Manuel Adorni

El jefe de Estado estará acompañado por el jefe de Gabinetel, Manuel Adorni, en lo que será su reaparición pública local tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas.

Días atrás, en medio de la controversia, Javier Milei salió a respaldar públicamente a su funcionario a través de sus redes sociales. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, escribió el mandatario en X.

El respaldo presidencial se sumó a una ola de apoyos dentro del oficialismo, que incluyó a Karina Milei, quien publicó un mensaje de apoyo “total e incondicional” al funcionario, quien le responde políticamente.

Adorni aseguró este domingo que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial no fue un "delito", pero sí "un error". Además, el funcionario deslizó que el video que trascendió sobre el viaje con su esposa a Punta del Este pudo haber salido desde "adentró" del propio Gobierno nacional.