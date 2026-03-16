16 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Javier Milei

Javier Milei viajará a Córdoba y se mostrará con Manuel Adorni para darle su respaldo

Tras su regreso de España, el presidente Javier Milei retoma su agenda en el país este lunes.

Javier Milei viajará a Córdoba y se mostrará con Manuel Adorni para darle su respaldo.

Javier Milei viajará a Córdoba y se mostrará con Manuel Adorni para darle su respaldo.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei retoma su agenda en el país este lunes tras regresar de España y se trasladará a la provincia de Córdoba para participar en un evento junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras sigue la polémica por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.

Lee además
Manuel Adorni dijo que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei

Manuel Adorni dijo que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei
Inflación: consultoras prevén que marzo podría superar el 3% y frenar la desinflación

Inflación: cada vez más lejos del empezar con cero que prometió Milei

A qué va Javier Milei en Córdoba

Milei tiene programado comenzar la semana asistiendo a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central, informó Noticias Argentinas.

La última visita del Presidente a territorio cordobés fue en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, cunado junto a Karina Milei, encabezaron la recorrida con la que La Libertad Avanza busca agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones legislativas del 2025 y consolidar la estructura política en el interior del país.

Javier Milei La Libertad Avanza Córdoba
Javier Milei, en Córdoba.

Javier Milei, en Córdoba.

Javier Milei vuelve a viajar con Manuel Adorni

El jefe de Estado estará acompañado por el jefe de Gabinetel, Manuel Adorni, en lo que será su reaparición pública local tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas.

Días atrás, en medio de la controversia, Javier Milei salió a respaldar públicamente a su funcionario a través de sus redes sociales. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, escribió el mandatario en X.

El respaldo presidencial se sumó a una ola de apoyos dentro del oficialismo, que incluyó a Karina Milei, quien publicó un mensaje de apoyo “total e incondicional” al funcionario, quien le responde políticamente.

Adorni aseguró este domingo que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial no fue un "delito", pero sí "un error". Además, el funcionario deslizó que el video que trascendió sobre el viaje con su esposa a Punta del Este pudo haber salido desde "adentró" del propio Gobierno nacional.

Temas
Seguí leyendo

Inflación y polémica en el INDEC: la historia detrás de los números que miran los argentinos

Javier Milei vuelve a viajar al exterior: cuál es el destino y con quiénes se reunirá

La Justicia puso la lupa en los viajes de Adorni y el Gobierno cerró filas para defenderlo

Se terminó la era Boric: José Antonio Kast asumió en Chile y Javier Milei lo acompañó para sellar su alianza

Descontento en Nueva York: el motivo del malestar de los gobernadores con Javier Milei

Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast, su nuevo aliado en Chile

Qué dijo Manuel Adorni sobre la presencia de su esposa en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos

Kast asume en Chile y Trump gana otro aliado en Latinoamérica

LO QUE SE LEE AHORA
Manuel Adorni afirmó que el viaje con su esposa no fue un delito, pero sí un error.

No fue un "delito", sí "un error", dijo Adorni sobre el polémico viaje de su esposa en la comitiva presidencial

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1345 del domingo 15 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1345 del domingo 15 de marzo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 15 de marzo: números ganadores del sorteo 3356

Resultados del Quini 6 hoy domingo 15 de marzo: números ganadores del sorteo 3356

El evento, creado por Gabriel Canci, reunió a más de 1500 personas 

Vendimia para Todxs celebró sus 30 años con un show deslumbrante y coronó a sus nuevos representantes

Un impactante accidente vial sorprendió este domingo por la tarde a los conductores que circulaban por Alta Montaña

Susto en Alta Montaña: una camioneta desbarrancó y provocó un choque múltiple