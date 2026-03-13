13 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Javier Milei

Javier Milei viajó a España para participar de un foro y reunirse con economistas

Tras su reciente regreso de Chile, el presidente Javier Milei retomó su agenda internacional. Las actividades del mandatario en Madrid.

Javier Milei viajó a España para participar de un foro y reunirse con economistas.

Javier Milei viajó a España para participar de un foro y reunirse con economistas.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei volvió a salir del país tras su regrero de su gira por Estados Unidos y Chile para participar de un foro económico en España. De esta manera, dará continuidad a su agenda internacional en medio de la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al exterior que ya inventiga la Justicia.

El mandatario partió el jueves a la noche rumbo a Europa para asistir el sábado al Madrid Economic Forum, apenas aterrizado del país trasandino, donde presenció la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, luego de su paso por norteamérica y la "Argentina Week".

Lee además
 Las principales figuras del oficialismo salieron a bancar al Jefe de Gabinete.

La Justicia puso la lupa en los viajes de Adorni y el Gobierno cerró filas para defenderlo
El abrazo entre el presidente Javier Milei y su ahora par chileno José Antonio Kast que no pasó desapercibido.

Se terminó la era Boric: José Antonio Kast asumió en Chile y Javier Milei lo acompañó para sellar su alianza

Milei volverá a hablar de la batalla cultural que encaró desde que llegó a la Casa Rosada y del rumbo de la economía. La agenda además incluye encuentros con referentes libertarios con los que posee una gran sintonía a nivel personal, según Noticias Argentinas.

trump milei
Javier Milei y Donald Trump.

Javier Milei y Donald Trump.

Para qué viajo a España Javier Milei

La agenda de Javier Milei en territorio español iniciará con su arribo este viernes, a las 13.30 (hora argentina). El sábado 14 se reunirá, a las 10, con el diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX, Santiago Abascal, con quien no solo mantiene una afinidad ideológica sino también personal. Ya compartieron distintos eventos y el Presidente confía será el reemplazante de Pedro Sánchez.

Una hora más tarde, el mandatario mantendrá un cónclave con Jesús Huerta de Soto, uno de los economistas más admirados por Milei.

A las 16.15, disertará en el “Madrid Economic Forum 2026”. Su exposición tendrá los ejes clásicos del jefe de Estado, con un repaso de la gestión, los cambios que logró plasmar desde que arribó a la Casa Rosada y las reformas pendientes. También habrá menciones a la batalla cultural que encarna. Luego, a las 17.15, recibirá un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises por parte de Philipp Bagus.

A las 19 parte el vuelo de regreso a la Argentina, que llegará a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de marzo, a las 9. En el medio de su itinerario, el viaje de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, con su esposa en la comitiva presidencial desató una serie de especulaciones que el oficialismo está tratando de apagar intentando no tener costos políticos.

Temas
Seguí leyendo

Descontento en Nueva York: el motivo del malestar de los gobernadores con Javier Milei

Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast, su nuevo aliado en Chile

Qué dijo Manuel Adorni sobre la presencia de su esposa en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos

Kast asume en Chile y Trump gana otro aliado en Latinoamérica

Minería binacional: Vicuña y la pulseada por un acuerdo entre Argentina y Chile

La dura frase de Javier Milei contra un grupo de empresarios durante la "Argentina Week"

Javier Milei inaugura la "Argentina Week" en Estados Unidos: los gobernadores que estarán presentes

El destino europeo que sumó Javier Milei a su agenda internacional

LO QUE SE LEE AHORA
Leonardo Viñolo fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el lugar que dejó vacante Gustavo Villegas.

Avanza el proceso para reemplazar al consejero de Irrigación que renunció tras el escándalo de alcoholemia

Las Más Leídas

Tiempo: se viene un otoño en Mendoza con menos lluvias y temperaturas por encima de lo normal.

Pronóstico estival: el Otoño en Mendoza tendrá pocas lluvias y temperaturas por encima de lo habitual

Se esperan nuevas tormentas este viernes en Mendoza.

Se esperan tormentas y granizo este viernes en Mendoza: a qué zonas afectarán

Vendimia 2026: el duro reclamo de los artistas al Gobierno tras la suspensión de la Repetición.

Malestar de los artistas mendocinos por el abrupto final de la Fiesta de la Vendimia

Violenta riña en pleno aeropuerto de Mendoza. 

Escándalo en el aeropuerto de Mendoza: un detenido y un herido

Se terminó el mito de la distancia: la reina volvió a San Rafael y prometió dejar huella. video

"Se terminó el mito de la distancia": la reina volvió a San Rafael y prometió dejar huella