Javier Milei viajó a España para participar de un foro y reunirse con economistas.

El presidente Javier Milei volvió a salir del país tras su regrero de su gira por Estados Unidos y Chile para participar de un foro económico en España . De esta manera, dará continuidad a su agenda internacional en medio de la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , al exterior que ya inventiga la Justicia.

El mandatario partió el jueves a la noche rumbo a Europa para asistir el sábado al Madrid Economic Forum , apenas aterrizado del país trasandino, donde presenció la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, luego de su paso por norteamérica y la "Argentina Week" .

Milei volverá a hablar de la batalla cultural que encaró desde que llegó a la Casa Rosada y del rumbo de la economía. La agenda además incluye encuentros con referentes libertarios con los que posee una gran sintonía a nivel personal, según Noticias Argentinas.

La agenda de Javier Milei en territorio español iniciará con su arribo este viernes, a las 13.30 (hora argentina). El sábado 14 se reunirá, a las 10, con el diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX, Santiago Abascal , con quien no solo mantiene una afinidad ideológica sino también personal. Ya compartieron distintos eventos y el Presidente confía será el reemplazante de Pedro Sánchez .

Una hora más tarde, el mandatario mantendrá un cónclave con Jesús Huerta de Soto, uno de los economistas más admirados por Milei.

A las 16.15, disertará en el “Madrid Economic Forum 2026”. Su exposición tendrá los ejes clásicos del jefe de Estado, con un repaso de la gestión, los cambios que logró plasmar desde que arribó a la Casa Rosada y las reformas pendientes. También habrá menciones a la batalla cultural que encarna. Luego, a las 17.15, recibirá un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises por parte de Philipp Bagus.

A las 19 parte el vuelo de regreso a la Argentina, que llegará a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de marzo, a las 9. En el medio de su itinerario, el viaje de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, con su esposa en la comitiva presidencial desató una serie de especulaciones que el oficialismo está tratando de apagar intentando no tener costos políticos.