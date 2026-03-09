Javier Milei confirmó que asistirá a un foro liberal en España: de qué se tratará.

El presidente Javier Milei confirmó su participación en el Madrid Economic Forum , por lo que España se sumará a la lista de países que visitará este mes el mandatario. Se trata de un evento económico y empresarial de corte liberal, al que ya asisitó el año pasado.

Mientras desarrolla su gira internacional que incluye Estados Unidos y Chile , se conoció que Milei cerrará nuevamente el foro que en esta edición -que se realizará el 14 de marzo - abordará aspectos como el emprendimiento, la batalla cultural, la inversión, la comunicación y la inteligencia artificial.

Gira internacional Cómo será la agenda de Javier Milei y los gobernadores en Estados Unidos

Desde New York Qué dijo Javier Milei sobre la guerra en Irán y sus consecuencias

En 2025, el Presidente brindó un discurso en el Madrid Economic Forum en el que destacó las medidas de su gobierno: "Nuestras metas eran muy ambiciosas. Decían que era imposible y ahora, después de un año y medio, sobrecumplimos todas las metas de campaña", afirmó en este entonces.

En el cronograma del evento figura que el mandatario estará a cargo del cierre del mismo, luego de una serie de paneles entre los que incluye un debate que gira en torno a “La Argentina de Milei” a cargo del doctor en Economía, Juan Ramón Rallo, y el economista, Eduardo Garzón .

Las entradas oscilan entre los 49 euros y los 2500. Son 17 los panelistas que participarán del evento. Del total, dos son mujeres: la abogada penalista Paula Fraga y la empresaria Marta Marcilla. La primera disertará en la mesa que debatirá sobre “La izquierda crítica”, y la segunda sobre la temática emprendedora, indicó Noticias Argentinas.

La agenda internacional de Javier Milei

La gira internacional de Milei en New York comenzará este lunes, con una disertación en Yeshiva University, la institución de educación superior judía más importante del mundo, fundada en 1886. Posteriormente, concluirá la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, un evento benéfico destacado en Nueva York que reconoce a las personas más influyentes en la vida judía y el apoyo a Israel.

En tanto, el martes mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará la Argentina Week 2026, un encuentro que impulsa inversiones económicas y buca fortalecer el vínculo del país con los principales bancos de inversión de Wall Street.

El evento contará con la presencia de distintos gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Donald Trump, Javier Milei, cumbre “Shield of the Americas” 07-03-26 Javier Milei en Estados Unidos. Foto: @JMilei en X

Ese mismo día, Milei partirá a Santiago de Chile, junto a su gabinete, donde tiene previsto llegar antes de medianoche. El miércoles 11, asistirá a la ceremonia de asunción presidencial de Kast, el jefe de Estado recientemente electo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, informó Noticias Argentinas.

La visita del mandatario argentino busca ratificar la consolidación política con el nuevo gobierno chileno; meses antes de la asunción, ambos líderes habían acordado trabajar en una agenda común sobre seguridad, migración y reactivación económica.

La agenda marca que el jueves 12 Milei se encontraría en suelo argentino y, posiblemente, realice una serie de reuniones en Casa Rosada con su gabinete para delimitar las acciones que llevará su gestión las próximas semanas. Para el viernes, la agenda del Presidente contempla su participación en la jornada de cierre de Expoagro 2026 (Edición YPF Agro), especialmente significativa, ya que celebra el 20° aniversario de la megamuestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región.