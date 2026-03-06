Javier Milei viaja a Estados Unidos a una cumbre con Donald Trump en medio del conflicto bélico.

El presidente Javier Milei partirá este viernes a los Estados Unidos en medio de tensiones globales por el conflicto bélico desatado en Medio Oriente . La primera parada del mandatario será Miami, donde participará de una cumbre con dirigentes latinoamericanos. También está previsto un encuentro con referentes políticos y económicos vinculados al estadounidense Donald Trump .

Uno de los objetivos de la gira será estrechar la cooperación militar en un contexto donde el Pentágono observa con lupa los movimientos en las fronteras calientes del mundo. Para ello, el libertario irá al “Escudo de las Américas”, un foro convocado por la Casa Blanca que busca aglutinar a doce países de la región bajo la premisa de "promover la libertad y la seguridad" . El evento será en un hotel en la ciudad de Doral, propiedad de Trump.

Luego, Milei y su comitiva se trasladarán a Manhattan para el "Argentina Week" que comenzará el lunes 9 de marzo. La actividad es un “road show” de inversiones en el que se buscará mostrar al país como destino de fondos seguros de empresarios interesados en sectores estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la energía, la minería y la agroindustria .

El oficialismo mostrará las posibilidades que se abren con la reforma laboral, que ya fue promulgada , con un costo del mercado de trabajo más bajo, y la ley de Glaciares , que resta su debate en la Cámara baja pero que tuvo sanción en el Senado.

Javier Milei American Business Forum Estados Unidos Javier Milei en Estados Unidos. NA

El mandatario se mostrará acompañado por una decena de gobernadores que hoy lo respaldan, tienen sintonía con su rumbo político y apuestan a fortalecer el vínculo con el Presidente que ya tuvo signos positivos a nivel parlamentario que se vieron en las últimas sesiones extraordinarias.

Javier Milei viajará a Chile

Una vez que el jefe de Estado finalice su participación en Manhattan, tiene previsto asistir a la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile, el 11 de marzo, a las 12. El evento se perfila como una cumbre de la nueva derecha regional, donde el argentino buscará ratificar su liderazgo continental frente a otros líderes que asistirán a la ceremonia en Santiago.

Al regresar, al libertario lo esperan dos actividades en Tucumán, el 19 de marzo. Una es el "Tour de la gratitud", una recorrida federal con la que busca capitalizar el apoyo en las provincias y agradecer el votante su apoyo en las últimas elecciones legislativas nacionales. La otra, la nueva edición del Foro Económico del NOA (FENOA2026), el 19 de marzo. También asistirá al evento es la senadora Patricia Bullrich.