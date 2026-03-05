Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia

El presidente Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación , en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona , en un breve acto realizado este jueves en el Salón Blanco de la Casa Rosada , ante la plana mayor del Gobierno nacional .

El exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires asumió en el cargo este mediodía y será secundado por Santiago Viola , lugar que correspondía a Sebastián Amerio , un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo que se enteró el pasado miércoles de su salida de la cartera, según Noticias Argentinas. El nexo entre Mahiques y la administración libertaria fue Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados.

Cambios en el Gobierno nacional Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona

Cúneo Libarona estuvo presente en el acto, incluso saludó durante la jura a Milei y a su sucesor con un cálido abrazo. También participó el Gabinete completo, entre ellos, Karina Milei y Manuel Adorni , pero hubo poca presencia de representantes del ámbito judicial .

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible” . “Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, agregó.

Quién es Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia

Javier Milei anunció el miércoles la esperada salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y confirmó al reemplazante: Juan Bautista Mahiques, quien se desempeñaba desde finales de 2019 como titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A su vez, es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, y su hermano Ignacio es fiscal porteño, fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. Su otro hermano, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integró el Tribunal de Disciplina de la AFA, indicó Infobae.

