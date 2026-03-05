5 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Casa Rosada

Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia

Los presentes y ausentes en el acto encabezado por Javier Milei y el abrazo con Mariano Cúneo Libarona.

Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia. Foto: NA.

Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia. Foto: NA.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, en un breve acto realizado este jueves en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante la plana mayor del Gobierno nacional.

El exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires asumió en el cargo este mediodía y será secundado por Santiago Viola, lugar que correspondía a Sebastián Amerio, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo que se enteró el pasado miércoles de su salida de la cartera, según Noticias Argentinas. El nexo entre Mahiques y la administración libertaria fue Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

Lee además
La dura respuesta de la Unión Industrial Argentina a Javier Milei tras su discurso en el Congreso.
Salió al cruce

La dura respuesta de la Unión Industrial Argentina a Javier Milei tras su discurso en el Congreso
Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona
Cambios en el Gobierno nacional

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona

Cúneo Libarona estuvo presente en el acto, incluso saludó durante la jura a Milei y a su sucesor con un cálido abrazo. También participó el Gabinete completo, entre ellos, Karina Milei y Manuel Adorni, pero hubo poca presencia de representantes del ámbito judicial.

Javier Milei, jura Mahiques, Cuneo Libarona
Javier Milei, Juan Bautista Mahiques y Mariano Cuneo Libarona.

Javier Milei, Juan Bautista Mahiques y Mariano Cuneo Libarona.

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. “Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, agregó.

Para el designado funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Quién es Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia

Javier Milei anunció el miércoles la esperada salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y confirmó al reemplazante: Juan Bautista Mahiques, quien se desempeñaba desde finales de 2019 como titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A su vez, es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, y su hermano Ignacio es fiscal porteño, fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. Su otro hermano, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integró el Tribunal de Disciplina de la AFA, indicó Infobae.

Así fue la jura de Juan Bautista Mahiques

Embed - El Presidente Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Dr. Juan Bautista Mahiques

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei acelera un shock legislativo con diez paquetes mensuales de reformas estructurales

La recaudación tributaria cayó en febrero y vuelve a presionar el ajuste fiscal

El fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel: el mendocino la acusó de "golpista"

Milei desafía al establishment empresario y reafirma su plan de apertura

El radicalismo mendocino respaldó a Milei, aunque hubo voces críticas

Quiénes son los "favoritos" de Javier Milei: los elogiados en el Congreso

Martín Aveiro sobre el discurso de Milei: "Como no tiene nada para mostrar, hizo un show"

Milei destacó a Luis Petri por su rol en la modernización de las Fuerzas Armadas

LO QUE SE LEE AHORA
Qué funcionarios nacionales participan de la Vendimia 2026.
Fin de semana de visitas

¿Viene Villarruel a Vendimia? El (pequeño) listado de funcionarios nacionales que llegan a Mendoza

Las Más Leídas

La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel
Irá a juicio

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

Se presume que el hombre podría haber sido una persona en situación de calle - Imagen ilustrativa
Trágica muerte

Maipú: hallaron a un hombre sin vida bajo un puente y buscan determinar qué ocurrió

La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras