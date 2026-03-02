Javier Milei desafía al establishment empresario y reafirma su plan de apertura

Milei anunció más "motosierra" en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

El presidente Javier Milei decidió convertir su enfrentamiento con parte del empresariado en una disputa política abierta . En la Asamblea Legislativa volvió a hablar de “empresarios prebendarios” , cuestionó sobreprecios y dejó en claro que no piensa retroceder en su plan de apertura económica , aun si eso implica tensar la relación con el establishment.

Para el mandatario, una porción del denominado "Círculo Rojo" no solo desconfía de su programa económico, sino que habría intentado condicionarlo . En ese marco, denunció maniobras que —según su mirada— buscaron presionar sobre el mercado cambiario y sostuvo que el viejo esquema de protección industrial generó precios altos y privilegios.

Sin mencionarlo siempre de manera directa, Milei volvió a cargar contra Paolo Rocca por la polémica en torno a la provisión de tubos para un gasoducto vinculado a Vaca Muerta. Cuestionó que se hayan ofrecido valores muy superiores a los internacionales y sugirió que hubo intentos de influir sobre el mercado financiero.

"¿Les parece bien pagar los neumáticos más caros contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle?" Javier Milei en la Asamblea Legislativa por la #AperturaDeSesiones2026 .

El Presidente también apuntó contra FATE y su propietario, Javier Madanes Quintanilla , tras el cierre de una planta y despidos masivos. Habló de “extorsión” y criticó el uso del empleo como herramienta de presión en un contexto de mayor apertura a las importaciones.

Javier Milei asamblea legislativa Javier Milei volvió a cruzar al empresariado en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

En su discurso, amplió las críticas a otros sectores industriales y puso como ejemplo:

Precios locales muy por encima de los valores internacionales

Esquemas de protección que, según su visión, perjudicaron al consumidor

Un modelo basado en privilegios otorgados por la política

Apertura económica y más reformas

La ofensiva contra parte del empresariado se dio en paralelo con la ratificación de su hoja de ruta. Milei prometió profundizar la desregulación, avanzar con una reforma impositiva y promover nuevas privatizaciones.

Según su planteo, los pilares del crecimiento serán:

Equilibrio fiscal y política monetaria restrictiva

Apertura comercial y reducción de trabas regulatorias

Impulso a energía, agro, minería y economía del conocimiento

El Presidente sostuvo que la Argentina debe abandonar definitivamente la lógica de sustitución de importaciones y asumir una integración plena al comercio global, aun cuando eso implique una reconversión profunda de sectores industriales tradicionales.

Paolo Rocca CEO Techint cumbre OMC Paolo rocca, uno de los empresarios apuntados por Javier Milei.

El endurecimiento del discurso de Javier Milei contra los empresarios

El endurecimiento del discurso se produce en un contexto complejo: consumo aún deprimido, empresas trabajando por debajo de su capacidad y caída del empleo en algunos sectores industriales. Mientras el agro y la energía muestran dinamismo, la industria y el comercio enfrentan mayores dificultades.

En el sector privado, muchos empresarios reconocen la necesidad de cambios estructurales, pero reclaman una apertura “inteligente” que contemple la carga impositiva local y la competencia internacional, especialmente frente a Asia.

En la Casa Rosada sostienen que el rumbo no se modificará. Para Milei, el problema no es el mercado sino quienes, a su juicio, aprendieron a vivir de sus distorsiones. La confrontación con parte del empresariado, lejos de atenuarse, aparece ahora como un componente central de su proyecto político y económico.