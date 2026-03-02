Javier Milei en la apertura de Sesiones Ordinarias: las frases más fuertes

El presidente Javier Milei inauguró el 144º periodo de Sesiones Ordinarias en el Congreso, en modo recargado.

Este domingo el presidente Javier Milei inauguró el 144º periodo de Sesiones Ordinarias en el Congreso. En un discurso de dos horas, el mandatario dejó varias frases destacadas en las que atacó al kirchnerismo, hizo referencia a cómo recibió el Gobierno, reivindicó el rumbo de su gestión, habló del futuro, de las relaciones internacionales, las reformas que vienen, entre muchas otras cosas.

En esta nota te dejamos algunas de las frases más fuertes de Milei durante la Asamblea Legislativa .

En la apertura de sesiones ordinarias

"La moral como política de Estado".

“La sociedad argentina es una de las más familiarizadas con la frustración política de la historia moderna”.

“Hace dos años estábamos atrapados sin salida, resignados a repetir los mismos errores por la codicia de los políticos de siempre”.

“Estábamos aislados del resto del mundo, por eso nuestra economía era frágil”.

“Nuestra receta es clara: venimos a romper la calesita y trazar un horizonte de progreso con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males”.

“Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina”.

“Sabemos que podemos hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Ratificación del rumbo económico

“Hicimos todo sin enviar la economía a la recesión, sino devolviéndola al sendero del crecimiento”.

“Hace dos años que la economía crece, estamos saliendo del pozo”.

“Seguiremos defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva para bajar el riesgo país y la inflación”.

“Hay tres pilares para el crecimiento: la desregulación, el capital humano y la apertura comercial”.

“Se habla de apertura indiscriminada, cuando Argentina es el país más cerrado para su nivel de PBI”.

“Cuando uno abre la economía ingresan bienes de mejor calidad a mejor precio”.

Reformas y Estado

“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 reformas estructurales, cada mes se presentará una distinta en el Congreso”.

“Rediseñaremos la estructura institucional de la nueva Argentina”.

“La política debe estar al servicio de la sociedad. Debemos reformar el sistema electoral y cómo se financian los partidos”.

“Nuestra ambición reformista no busca acumular poder, nunca será un ‘vamos por todo’”.

“La receta que precisa la Argentina es la reducción del tamaño del Estado”.

“No hay nada más importante que privatizar las empresas públicas”.

“Cerramos más de 200 áreas del Poder Ejecutivo y echamos a más de 40.000 empleados públicos”.

“Eliminamos la obra pública. Es falso que genere trabajo”.

Seguridad, justicia y orden público

“Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad”.

“Necesitamos agravar todas las penas del Código Penal”.

“El orden público debe volver a ser la regla y no la excepción”.

“La Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política deje de politizar los nombramientos”.

Aataque al kirchnerismo y la izquierda

“Soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

“No pueden aplaudir porque se les escapa la mano en los bolsillos ajenos”.

“Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la Justicia”.

“Manga de ladrones. Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa Cuadernos, por el Memorándum de Irán y por Vialidad”.

“Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar”.

“No sé cómo se llaman ahora los de Unión por la Patria. ¿Unión por la Plata?”

“Del Caño, ustedes no son más que el 5 por ciento”.

“¿Qué le pasa a la chilindrina troska?” (a Miryam Bregman).

Críticas al empresariado y al capitalismo de privilegios

“No he tenido reparo en tildar de ladrones a algunos empresarios”.

“El hecho de que sea legal robar no lo hace lícito”.

“¿Alguien quiere seguir con un modelo donde solo ganan empresarios corruptos? Para este gobierno la respuesta es no”.

Política exterior y nuevo orden mundial

“Entramos en una era de grandes naciones que se dividirá entre libres y sometidas”.

“El gobierno de Donald Trump acudió en ayuda de nuestro país para defendernos del embate desestabilizador”.

“Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero no vamos a ser un centro de beneficencia”.

“Es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso, llegado el caso, salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos”.

Balance de gestión y respaldo político

“Hemos cumplido el 75% de nuestras promesas”.

“Tenemos el Congreso más reformista de la historia”.

“Estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico”.

“A nosotros no nos motiva el poder, nos motiva una ambición reformista”.

“Jamás nos vamos a rendir”.

“Este es el año de la grandeza”.

"Se terminó la malaria".