Martín Aveiro sobre el discurso de Milei: "Como no tiene nada para mostrar, hizo un show"

El diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro (Partido Justicialista) respondió con dureza al presidente Javier Milei tras su discurso en la Asamblea Legislativa , y aseguró que el mandatario “no tiene nada para mostrar” de su gestión.

En diálogo telefónico, el exintendente de Tunuyán afirmó: “No tiene nada para mostrar, por eso no le quedó otra que hacer un show, vino con chistes o ironías o armados”. Además, cuestionó que se trate del “tercer discurso y sigue hablando del pasado”.

Aveiro puso en duda varios de los datos económicos mencionados por el presidente durante su exposición . “Dio datos erróneos, en inflación por ejemplo no contempla la devaluación de diciembre de 2023”, sostuvo.

También rechazó las afirmaciones oficiales sobre salarios y empleo. “Dijo que los salarios se triplicaron en dólares. Habló de bienestar, de poder adquisitivo”, cuestionó, y agregó: “Dijo que cayó el desempleo pero que más gente busca trabajo. No entiende que la gente busca otro trabajo porque no llega a fin de mes. Muchos estudiantes dejaron de estudiar para trabajar”.

Según el legislador mendocino, “la mayoría de los nuevos empleos tiene que ver con monotributistas” y calificó el mensaje presidencial como “totalmente desvirtuado, no coincide con la realidad del pueblo argentino”.

Críticas a Caputo y al endeudamiento

El diputado apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien el presidente elogió durante su discurso. “Caputo, que dijo que es el mejor ministro de Economía del mundo, ha sido el endeudador serial ”, afirmó.

Aveiro recordó que “Alberto Fernández renegoció deuda tomada durante el gobierno de Mauricio Macri” -con Caputo como ministro- y sostuvo que “Cristina Fernández de Kirchner no tomó deuda”.

¿Jubilaciones, obra pública e industria?

El legislador también cuestionó los temas ausentes en el mensaje presidencial. “No habló de jubilaciones, de discapacidad, de obra pública, de industria, del agro”, enumeró.

En relación a la mención sobre exportaciones de gas, señaló: “Habló de la exportación de gas, eso fue posible gracias al gasoducto Néstor Kirchner”.

Para el diputado justicialista, se trató de “un presidente totalmente errado, que repitió el mismo discurso de 2024 y 2025”.

Aveiro dijo que “en ningún momento se dirigió al pueblo” y que “desdibujó a los partidos políticos del medio que lo sostienen, eso es peor”.

“No transmite esperanza”

Además, Aveiro afirmó que Milei es “un presidente que no transmite esperanza. Irrespetuoso, agresivo total”.

“Él no puede hablar de moral con todo lo que sucedió (LIBRA, ANDIS)”, agregó, y sostuvo que “el sector productivo, la industria nacional, las economías regionales no están en su agenda. Solo fue un show atacando a la oposición”.

“No tiene agenda fuera del Congreso. Lo único que hace es viajar al exterior a recibir alguno de esos premios o dar un show al estilo Fátima Florez"

Además, se refirió a los gobernadores presentes: "Estaban sentados con cara de póker, los ignoró o los atacó con el tema de los impuestos".

Los mendocinos que celebraron el mensaje de Milei

Facundo Correa Llano, diputado nacional por La Libertad Avanza

Hoy el Presidente Javier Milei dejó un mensaje claro en la apertura de sesiones con orden fiscal, emisión cero, seguridad y reformas de fondo para que la Argentina vuelva a crecer con trabajo y libertad.Se terminó la lógica de la decadencia. Es momento de transformar en… pic.twitter.com/73W3hGLjBm — Facundo Correa llano (@fcorreallano) March 2, 2026

Álvaro Martínez, diputado nacional por La Libertad Avanza

Arrancó la Asamblea Legislativa en el Congreso.El presidente @JMilei abre el período ordinario de sesiones marcando algo que hace tiempo no pasaba: un gobierno que vino a cambiar de verdad el rumbo del país. pic.twitter.com/ScfnRHSPJC — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) March 2, 2026

Mercedes Llano, diputada nacional por La Libertad Avanza

Abrazar la moral para consolidar y potenciar el reformismo liberal.Fin del modelo empobrecedor, corruptor, proteccionista y prebendario y su falaz relato del estado presente.Es el momento de sostener el cambio y profundizar la batalla cultural y filosófica.La libertad y el… pic.twitter.com/CHhvRrY0Xm — Mechi Llano (@LlanoMechi) March 2, 2026

Luis Petri, diputado nacional por La Libertad Avanza