Milei abrió las sesiones ordinarias con un repaso de su gestión y fuertes críticas a la oposición

El presidente Javier Milei inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso comenzó haciendo referencia a que "hoy, hemos cumplido con todas las promesas de campaña hechas en 2025. Se termino con el endeudamiento inmoral y la emisión monetaria que causaba inflación."

También se refirió a que "recibimos un Estado fallido en todo sus ámbitos y tuvimos que encarar las riendas de una sociedad al borde su destrucción".

El presidente Javier Milei sostuvo este domingo que “hace dos años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuetstra fe y la de nuestros hijos, y hoy sabemos que hay un camino hacia adelante. No solo hemos dejado de sentirnos perdedores sino que además sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Milei agradeció a Luis Caputo y lo volvio a llamar el mejor ministro de la historia, en ese contexto también felicitó a Patricia Bullrich por su trabajo en seguridad.

Milei trato a Cristina Fernández de "chorra"

El mandatario nacional acusó a la oposición peronista de ser unos “delincuentes” que tienen a su referente “presa”, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, expresó el mandatario al inaugurar el 166 período de sesiones ordinarias.

En un fuego cruzado permanente con la oposición, el presidente le dijo a los kirchneristas: "Manga de delincuentes, me encanta domarlos" al referirse a los planes sociales que según Milei le robaron a la gente.

Asimismo Milei le pidió este domingo a la oposición que lo vitoreen porque “también es presidente” de ese sector “aunque no les guste”, aunque luego les espetó que “no pueden aplaudir porque tienen las manos en los bolsillos llenos”.

"Se acabó la malaria"

El presidente Javier Milei remarcó que "la malaria se ha terminado y la sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado", en referencia a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

“Tenemos el Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, destacó en referencia a la oposición.

La reforma laboral “modernizará la relaciones laborales"

En otros de los puntos del discurso, el presidente destacó que la reforma laboral sancionada la semana última “modernizará por primera vez en más de 50 años las relaciones laborales en nuestro país, acorde al dinamismo del presente”.

Milei contra los empresarios ladrones

El presidente Javier Milei no tuvo “reparo alguno” en “señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial”. “El hecho de que sea legal no lo hace lícito, y cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural, a la vida y la propiedad, estamos frente a un marco legal ilegítimo”, expresó.

“Los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta. La mayor responsabilidad cae sobre los políticos, pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?”, explicó.

javier milei, apertura de sesiones El presidente Javier Milei habla por cadena nacional. Foto: NA

Milei también cruzó al Frente de Izquierda

Javier Milei mantuvo un fuerte cruce con el Frente de Izquierda, al acusar al diputado Nicolás del Caño de “no representar más que al 5 por ciento”.

“Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grande, porque ustedes no son más que el 5 por ciento”, le espetó el mandatario a Del Caño.

Como parte del mismo cruce, definió a la diputada Romina Del Plá, del mismo bloque, como “chilindrina troska”.

La minería como fuente de trabajo

El mandatario destacó que Argentina cuenta con la energía, gas y petróleo que necesita Occidente ya que "somos un eslabón natural". Por esto destacó que la "minería se despegará por toda la cordillera generando miles de puestos de trabajo".

Cómo llega Javier Milei al Congreso

La exposición del mandatario ante la Asamblea Legislativa, que será transmitida por cadena nacional, llegará en un contexto distinto al del año pasado.

El oficialismo, tras las elecciones de medio término, se siente con mayor capacidad de iniciativa y negociación en ambas cámaras luego de haber conseguido importantes leyes como la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad.

La apertura de sesiones encuentra a La Libertad Avanza en una situación distinta a la de 2025. Tras las elecciones de medio término, el oficialismo cuenta con 95 diputados y 21 senadores, un crecimiento que refuerza su peso propio y mejora su capacidad de negociación.

El discurso completo de Javier Milei