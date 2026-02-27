El impactante video con el cual el Gobierno celebró la sanción de la baja de la imputabilidad

El Gobierno nacional celebró la sanción del nuevo régimen penal juvenil que —entre otras cuestiones— reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en Argentina , una reforma impulsada por la administración de Javier Milei y aprobada por el Congreso.

Desde la Casa Rosada destacaron que la norma busca actualizar el sistema penal juvenil y permitir sanciones para adolescentes que cometan delitos graves , algo que el oficialismo venía reclamando desde el inicio de la gestión.

Apenas se conoció el resultado de la votación en el Senado — 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención — el Presidente celebró la medida con un mensaje breve en redes sociales: “El que las hace, las paga. Fin” .

Uno de los primeros en reaccionar fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien celebró la aprobación del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

“El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Ahora hay castigo donde antes había impunidad. Fin”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

El mensaje estuvo acompañado por un video difundido por el Gobierno en el que se muestran recortes de informes periodísticos sobre distintos hechos policiales cometidos por menores de edad, con la frase final: “Cambio de época”.

#Política | Tras la aprobación de la ley, Manuel Adorni (@madorni) jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina publicó un video institucional sobre la baja de la imputabilidad

El comunicado de la Oficina del Presidente tras la sanción del régimen penal juvenil

Tras la votación en el Senado, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que celebró la sanción de la norma y sostuvo que se trata de una reforma que salda una deuda histórica del sistema penal.

Según el texto oficial, la ley “cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.

En el mismo documento, el Gobierno afirmó que la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años “es un acto de justicia hacia la sociedad” y remarcó que la reforma permitirá que quienes comprendan la gravedad de sus actos respondan ante la ley sin excepciones.

“El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social”, señaló el comunicado.

Las reacciones de Patricia Bullrich y Luis Petri por la baja de la imputabilidad: “La impunidad ya no es la regla”

La exministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, también celebró la aprobación de la ley y sostuvo que la reforma representa un avance para las víctimas de delitos cometidos por menores.

“La Ley Penal Juvenil es ley. Para las víctimas de menores delincuentes, una pizca de la justicia que nunca van a tener”, expresó en redes sociales.

La Ley Penal Juvenil es ley.



Para las víctimas de menores delincuentes, una pizca de la justicia que nunca van a tener.



Desde hoy, la impunidad ya no es la regla.

Las hacen, las pagan.

En el mismo mensaje, Bullrich remarcó que “desde hoy, la impunidad ya no es la regla” y concluyó con una frase similar a la utilizada por el Presidente: “Las hacen, las pagan”.

Esta Ley es por ustedes.



Para los que perdieron a un hijo, a un hermano, a un padre. Por las víctimas que no tuvieron justicia.



Desde hoy, la edad no será más una excusa para destruir una familia.

En sentido similar se expresó el exministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri, quien señaló: "El que las hace, las paga. Se acabaron los delitos graves con delincuentes impunes por capricho de la ley y portación de DNI".

El que las hace, las paga!



Se acabaron los delitos graves con delincuentes impunes por capricho de la ley y portacion de DNI.



Es Ley la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años, es Justicia!

La nueva legislación establece un sistema de sanciones para adolescentes desde los 14 años, que incluye desde medidas socioeducativas hasta penas que pueden alcanzar los 15 años de prisión en los casos más graves.