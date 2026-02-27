27 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Celebración oficialista

El impactante video con el cual el Gobierno celebró la sanción de la baja de la imputabilidad

Tras la aprobación del nuevo régimen penal juvenil en el Congreso, el Gobierno defendió la reforma y afirmó que “termina con décadas de impunidad”.

Conformismo oficialista por la sanción de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil.

Conformismo oficialista por la sanción de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil.

Desde la Casa Rosada destacaron que la norma busca actualizar el sistema penal juvenil y permitir sanciones para adolescentes que cometan delitos graves, algo que el oficialismo venía reclamando desde el inicio de la gestión.

Lee además
La norma logró la sanción final en la Cámara Alta. video
Congreso Nacional

Es ley la baja de la imputabilidad a 14 años en Argentina: qué legisladores mendocinos votaron a favor
El funcionario nacional anunció nuevos cambios en su cartera.
Gabinete

Sorpresivos cambios en Economía: Caputo desplazó al secretario de Finanzas y nombró a otro miembro de su equipo

Apenas se conoció el resultado de la votación en el Senado —44 votos a favor, 27 en contra y una abstención— el Presidente celebró la medida con un mensaje breve en redes sociales: “El que las hace, las paga. Fin”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2027498055352701332&partner=&hide_thread=false

El video del Gobierno tras la aprobación de la baja de la imputabilidad

Uno de los primeros en reaccionar fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien celebró la aprobación del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

“El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Ahora hay castigo donde antes había impunidad. Fin”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

El mensaje estuvo acompañado por un video difundido por el Gobierno en el que se muestran recortes de informes periodísticos sobre distintos hechos policiales cometidos por menores de edad, con la frase final: “Cambio de época”.

Embed

El comunicado de la Oficina del Presidente tras la sanción del régimen penal juvenil

Tras la votación en el Senado, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que celebró la sanción de la norma y sostuvo que se trata de una reforma que salda una deuda histórica del sistema penal.

Según el texto oficial, la ley “cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2027493800709353685&partner=&hide_thread=false

En el mismo documento, el Gobierno afirmó que la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años “es un acto de justicia hacia la sociedad” y remarcó que la reforma permitirá que quienes comprendan la gravedad de sus actos respondan ante la ley sin excepciones.

El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social”, señaló el comunicado.

Las reacciones de Patricia Bullrich y Luis Petri por la baja de la imputabilidad: “La impunidad ya no es la regla”

La exministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, también celebró la aprobación de la ley y sostuvo que la reforma representa un avance para las víctimas de delitos cometidos por menores.

“La Ley Penal Juvenil es ley. Para las víctimas de menores delincuentes, una pizca de la justicia que nunca van a tener”, expresó en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2027495887400734750&partner=&hide_thread=false

En el mismo mensaje, Bullrich remarcó que “desde hoy, la impunidad ya no es la regla” y concluyó con una frase similar a la utilizada por el Presidente: “Las hacen, las pagan”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2027418726748799128&partner=&hide_thread=false

En sentido similar se expresó el exministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri, quien señaló: "El que las hace, las paga. Se acabaron los delitos graves con delincuentes impunes por capricho de la ley y portación de DNI".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2027494141349789790&partner=&hide_thread=false

La nueva legislación establece un sistema de sanciones para adolescentes desde los 14 años, que incluye desde medidas socioeducativas hasta penas que pueden alcanzar los 15 años de prisión en los casos más graves.

Temas
Seguí leyendo

Luis Petri reivindicó la reforma laboral: "Estamos cambiando la historia de la Argentina"

El ministro de Economía Luis Caputo visitará Mendoza: en qué evento participará

Con el oficialismo alineado detrás de Molero, el Concejo de Alvear eligió nuevo presidente

Murió Darío Lopérfido, gestor cultural y ex funcionario en la gestión de De la Rúa

El Gobierno nacional busca aprobar la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad

Mendoza vuelve al ranking Fraser de minería: qué implica y por qué es clave para atraer inversiones

Cornejo acompañará a Milei en su discurso ante la asamblea legislativa

El Senado aprobó los cambios a la Ley de Glaciares: qué dijeron y cómo votaron los tres mendocinos

LO QUE SE LEE AHORA
Darío Lopérfido murió este viernes como consecuencia de una Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Tenía 61 años

Murió Darío Lopérfido, gestor cultural y ex funcionario en la gestión de De la Rúa

Las Más Leídas

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero en Mendoza
El clima

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá
Cifra millonaria

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

El lugar donde ocurrió la agresión, en el oeste de Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: atacaron a tiros a un hombre y lo balearon en una pierna

La Cámara Alta dio media sanción a la reforma de la Ley 26.639. video
Congreso nacional

El Senado aprobó los cambios a la Ley de Glaciares: qué dijeron y cómo votaron los tres mendocinos

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención
Movilidad sustentable en Mendoza

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención