"Es una ley razonable"

Luis Petri reivindicó la reforma laboral: "Estamos cambiando la historia de la Argentina"

El diputado nacional respaldó la propuesta oficialista y aseguró que permitirá formalizar trabajo y dar seguridad jurídica. "Es constitucional y absolutamente necesaria", dijo.

El mendocino defendió el proyecto oficialista.

El mendocino defendió el proyecto oficialista.

Foto: Mike Bartoluce
Por Sitio Andino Política

El diputado nacional mendocino de La Libertad Avanza, Luis Petri, defendió la reforma laboral que debate el Senado y que el oficialismo espera convertir en ley este mismo viernes. El legislador aseguró que se trata de una transformación necesaria para modernizar el mercado de trabajo y fomentar la creación de empleo formal.

En una entrevista con el medio Infobae, el exministro de Defensa sostuvo que la iniciativa forma parte del programa de reformas impulsado por el presidente Javier Milei y afirmó que el Congreso finalmente comenzó a discutir cambios estructurales que "quedaron postergados durante décadas".

“Estamos cambiando la historia de la Argentina definitivamente. Este es un gobierno reformista y desde el primer día buscamos avanzar con transformaciones profundas aun sin mayorías en el Congreso”, señaló el dirigente mendocino.

Afirmó que la reforma laboral apunta a acompañar los cambios del mundo del trabajo y a corregir distorsiones que —según su visión— frenaron la generación de empleo en los últimos años.

Este es un gobierno reformista y desde el primer día buscamos avanzar con transformaciones profundas

La defensa de Luis Petri de la reforma laboral

El diputado oriundo de San Martín argumentó que el actual esquema laboral quedó desactualizado frente a las transformaciones tecnológicas y económicas. “Cambió el mundo del trabajo y desaparecieron muchísimas actividades, pero hay sectores del sindicalismo que se resisten a dar esa discusión”, planteó.

En ese sentido, remarcó que uno de los principales problemas del mercado laboral argentino es el nivel de informalidad, que —indicó— afecta a millones de trabajadores.

Luis Petri, debate Diputados Presupuesto 2026 17-12-25 (02)
Luis Petri votó favorablemente la reforma laboral en la sesión de Diputados del 19 de febrero.

Luis Petri votó favorablemente la reforma laboral en la sesión de Diputados del 19 de febrero.

“Hoy tenemos cerca del 43% de los trabajadores en la informalidad. Estamos hablando de millones de personas que no tienen vacaciones, aguinaldo ni cobertura laboral. Esa es la realidad que hay que cambiar”, afirmó.

Hoy tenemos cerca del 43% de los trabajadores en la informalidad

Petri expuso que la nueva legislación busca generar condiciones para ampliar el empleo registrado, además de otorgar mayor previsibilidad a las empresas.

La explicación de Luis Petri sobre el banco de horas y las horas extras

Uno de los puntos más discutidos de la reforma es la incorporación del llamado “banco de horas”, un sistema que permite compensar horas trabajadas en distintos momentos sin que necesariamente se paguen como extras.

El exprecandidato a gobernador de Mendoza rechazó las críticas de sectores sindicales y aseguró que la norma no elimina el pago de horas extra. “Las personas van a seguir trabajando ocho horas diarias y hasta 48 horas semanales. Todo lo que exceda esas 48 horas se paga como hora extra”, explicó.

Según Petri, el banco de horas permitirá organizar mejor la jornada laboral según la demanda de cada actividad, algo que ya ocurre en algunos sectores.

“Hay actividades que tienen picos de trabajo y otras épocas más tranquilas. Este sistema permite compensar esas horas sin alterar los derechos laborales”, sostuvo.

También consideró que la herramienta puede ofrecer mayor flexibilidad para los trabajadores, por ejemplo para organizar tiempos personales o extender fines de semana.

Luis Petri sobre la reforma laboral: “No es la ley perfecta, es la ley posible”

El legislador oficialista admitió que la reforma no es definitiva ni cerrada, pero aseguró que representa el consenso alcanzado en el Congreso.

“No es la ley perfecta. El mercado laboral es dinámico y seguramente habrá que revisarla con el tiempo. Pero es la ley posible con las mayorías que hoy existen”, afirmó.

Además, restó importancia a la posibilidad de que la norma sea judicializada por sectores sindicales, como ya anticipó la CGT. “Siempre las leyes terminan en la Justicia. Es parte del proceso institucional. No nos preocupa porque la ley es constitucional, necesaria y razonable”, sostuvo.

La ley es constitucional, necesaria y razonable

Javier Milei en Mendoza, Karina Milei y Luis Petri, recorrida por el microcentro 09-10-25 (02)
Luis Petri defendió la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Luis Petri defendió la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El objetivo de la reforma laboral: formalizar el empleo

Petri insistió en que la reforma laboral forma parte de una estrategia económica más amplia que busca ordenar las cuentas públicas y estimular la inversión privada.

Según explicó, la combinación de crecimiento económico, reducción del gasto público y cambios regulatorios permitirá generar nuevos puestos de trabajo.

“Una economía que baja impuestos, reduce el costo del Estado y mantiene el superávit da señales claras para que se generen puestos de trabajo”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el nuevo marco laboral busca dar previsibilidad jurídica y reducir la llamada “industria del juicio”, que según el oficialismo desalienta la contratación.

