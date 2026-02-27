Sorpresivos cambios en Economía: Caputo desplazó al secretario de Finanzas y nombró a otro miembro de su equipo

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este viernes un sorpresivo cambio dentro del equipo económico tras la renuncia de Alejandro Lew como secretario de Finanzas, cargo que ocupaba desde hace apenas cuatro meses.

La salida fue confirmada por el propio funcionario a través de sus redes sociales, donde explicó que la dimisión se produjo por “razones personales” y aseguró que el reemplazo ya fue definido: Federico Furiase , quien hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina .

En el mismo mensaje, Caputo agradeció la tarea realizada por Lew y destacó que la transición dentro del área se realizó de manera coordinada con el resto del equipo económico .

“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales ”, escribió el ministro.

Quién es Federico Furiase, el nuevo secretario de Finanzas

Tras la salida de Lew, Caputo designó a Federico Furiase al frente de la Secretaría de Finanzas, un área estratégica dentro del Ministerio de Economía encargada de la gestión de la deuda pública, las colocaciones en los mercados y el vínculo con inversores.

Furiase formaba parte del equipo económico desde el inicio de la gestión de Javier Milei y hasta ahora integraba el directorio del Banco Central. Desde ese lugar había participado en la coordinación entre la política monetaria y la estrategia financiera del Gobierno.

El economista es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Además, es profesor en la Maestría en Finanzas de esa casa de estudios.

A lo largo de su carrera acumuló más de 15 años de experiencia en consultoras económicas y análisis macrofinanciero. Comenzó como analista en el ex Estudio Bein y luego se convirtió en socio de la consultora EcoGo, liderada por Marina Dal Poggetto.

Posteriormente se sumó a la consultora Anker Latinoamérica, fundada por Caputo, desde donde también integró equipos técnicos vinculados al diseño de la política económica.

Qué pasará con Alejandro Lew tras su salida

Si bien dejó formalmente el cargo, Caputo aseguró que Alejandro Lew continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia profesional.

El economista había asumido la Secretaría de Finanzas en noviembre, luego de la salida de Pablo Quirno, quien pasó a desempeñarse como canciller.

Antes de ocupar ese puesto, Lew había sido director y vicepresidente segundo del Banco Central y también desarrolló una extensa carrera en el sector privado.

Entre otros antecedentes, fue director financiero (CFO) de la petrolera estatal YPF y trabajó en compañías energéticas como 360° Energy y Genneia. Además, tuvo experiencia en banca internacional tras desempeñarse como vicepresidente en JPMorgan Chase, en la oficina de Nueva York, especializado en mercados emergentes y operaciones de mercado de capitales.