Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención

El gigante chino BYD desembarcó formalmente en la región de la mano del concesionario líder de Cuyo y prometió combinar innovación, sustentabilidad y el servicio postventa que distingue a Yacopini. Directivos de la marca resaltaron el bajo costo de la movilidad sustentable frente a lo que implica cargar un tanque de combustible tradicional.

Este jueves 26 de febrero, Yacopini inauguró oficialmente su concesionario BYD Yacopini en San Martín Sur 719, Godoy Cruz , con un evento que marcó un nuevo capítulo para la movilidad eléctrica en Mendoza. La apertura se realizó a las 19.30 y reunió a clientes de Territorio Yacopini, prensa especializada, destacadas personalidades del ámbito empresarial y social, y miembros de la política provincial.

El flamante concesionario está emplazado en una superficie de 350 m2, e incluye toda la tecnología y el confort que se espera de esta alianza entre marcas.

Participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, quienes acompañaron el lanzamiento institucional.

Bajo el lema “Gran apertura hacia el futuro”, la firma consolidó la llegada formal de BYD —la automotriz líder mundial en vehículos de nuevas energías— a la provincia. Si bien desde comienzos de año los mendocinos ya podían conocer algunos modelos en exposición, la apertura del concesionario oficial representó un salto cualitativo en infraestructura, atención personalizada y servicio postventa.

27 de Febrero de 2026, presentación nuevo modelo chino eléctrico BYD Yacopini Alfredo Cornejo estuvo presente en la inauguración del concesionario oficial BYD en Godoy Cruz

Respaldo institucional y apuesta estratégica

Durante su discurso, el gobernador Alfredo Cornejo recordó que la marca ya tenía presencia en Mendoza gracias a los 12 colectivos eléctricos BYD —de un total de 18 adquiridos en 2019— que circulan en la provincia desde entonces. Señaló que, en una sociedad que demanda cada vez más y mejores servicios públicos, estas unidades excedieron las expectativas iniciales.

Además, destacó que “hay lugar para todos” en la transformación de la movilidad y subrayó que los automovilistas también buscan alternativas más sostenibles. En ese sentido, valoró la decisión de Yacopini de apostar junto a BYD a la electromovilidad.

Las voces de la inauguración

El Director Comercial y de Ventas de BYD Argentina, Bernardo Fernández Paz, sostuvo que Argentina es un mercado estratégico para la marca y remarcó que la compañía cuenta con filial propia en el país como parte de un proyecto regional de largo plazo.

“Sabíamos que Mendoza era una provincia alineada con la electrificación y las energías alternativas”, afirmó, y agregó que en los primeros meses de operación BYD se convirtió en la marca que más autos eléctricos vende en Argentina.

También destacó que el 65% de los vehículos comercializados por la firma son 100% eléctricos, un porcentaje elevado para la región, y que el mercado argentino de electrificados creció cerca de un 80% entre 2024 y 2025. En cuanto a respaldo, señaló que la garantía es de seis años para el vehículo y ocho años para el sistema eléctrico, incluyendo batería y motor.

Por su parte, Christian Kimelman, Country Manager de BYD para Argentina, aseguró que el crecimiento del mercado eléctrico en el país demuestra que el consumidor está preparado para la electrificación. Indicó que en Mendoza el entusiasmo por la movilidad eléctrica triplica el promedio nacional y subrayó que BYD es hoy el mayor productor mundial de vehículos electrificados.

Además, resaltó que contar con una filial directa garantiza estándares internacionales, disponibilidad de repuestos y respaldo regional, y afirmó que el objetivo no es solo vender autos, sino generar confianza y acompañar la transformación de la industria.

En tanto, Adrián Yacopini, propietario de la red de concesionarios líder de Cuyo, que ahora crece con BYD Yacopini, agradeció especialmente a su familia por el apoyo permanente para concretar el proyecto y aseguró que depositaron su confianza en BYD porque es una gran marca global, líder en tecnología y electrificación.

El empresario también consideró que el cambio de política económica, que incluye arancel cero para promover la venta de vehículos eléctricos e híbridos, se sumó como un gran incentivo para avanzar hacia la electromovilidad en el país.





Auto BYD

Tecnología, autonomía y diseño al servicio del usuario

BYD es reconocida a nivel internacional por su desarrollo en movilidad eléctrica e híbrida, con una propuesta basada en cinco pilares fundamentales: cero emisiones, cero ruido, autonomía competitiva, bajo costo de mantenimiento y tecnología inteligente respaldada por baterías de última generación, consideradas entre las más seguras y eficientes del mundo.

En Mendoza, los interesados podrán conocer y probar distintos modelos que ya están revolucionando el mercado global:

BYD Dolphin Mini , un hatchback 100% eléctrico orientado al uso urbano, con una autonomía de hasta 380 kilómetros. Compacto, ágil y con conectividad avanzada, se presenta como una opción ideal para quienes buscan eficiencia y diseño en la ciudad.

, un hatchback 100% eléctrico orientado al uso urbano, con una autonomía de hasta 380 kilómetros. Compacto, ágil y con conectividad avanzada, se presenta como una opción ideal para quienes buscan eficiencia y diseño en la ciudad. BYD Yuan Pro , SUV eléctrico que combina mayor espacio interior, confort y tecnología, manteniendo una autonomía de hasta 380 kilómetros. Su propuesta apunta a familias y usuarios que priorizan versatilidad sin resignar sustentabilidad.

, SUV eléctrico que combina mayor espacio interior, confort y tecnología, manteniendo una autonomía de hasta 380 kilómetros. Su propuesta apunta a familias y usuarios que priorizan versatilidad sin resignar sustentabilidad. BYD Song Pro, híbrido enchufable (PHEV), que integra motor eléctrico y a combustión, alcanzando una autonomía total de hasta 1.030 kilómetros. Esta configuración permite viajes largos con un sistema inteligente que optimiza el consumo y reduce las emisiones.

La carga de los vehículos puede realizarse mediante cargadores domiciliarios de mayor potencia, dispositivos portátiles que se conectan a tomas convencionales o en estaciones de carga pública, facilitando la adopción progresiva de la movilidad eléctrica en la provincia.

Dos modelos más, para competir en todos los mercados

camioneta BYD

Quienes se acerquen al concesionario, además, van a poder conocer la BYD Shark DM-O es una pick-up súper híbrida enchufable con tracción eléctrica inteligente en las cuatro ruedas, que combina potencia y capacidad off-road con eficiencia para el uso diario.

El vehículo ofrece hasta 840 km de autonomía combinada, acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y permite carga rápida del 30% al 80% en apenas 20 minutos. Equipada con batería Blade ultra segura, pantalla rotativa de 12,8”, sistema multimedia completo y un amplio paquete de asistencias a la conducción, está pensada para quienes buscan desempeño, tecnología y seguridad en un vehículo versátil de cinco plazas.

BYD ATTO 2 DM-i

Por su parte, el BYD ATTO 2 DM-i llega a Argentina como un SUV híbrido enchufable con tecnología Dual Mode y hasta 1.100 km de autonomía total, incluyendo 110 km en modo 100% eléctrico para uso urbano. Compacto, eficiente y con un baúl de 425 litros ampliable, incorpora Google Assistant, cámaras 360°, más de 20 asistencias ADAS y seis airbags de serie.

Carga simple y bajo costo

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la explicación sobre la infraestructura de carga y los costos operativos, a cargo de Bernardo Fernández Paz, Director Comercial y de Ventas de BYD Argentina.

El directivo explicó que los vehículos pueden cargarse en estaciones públicas —como estacionamientos y estaciones de servicio—, pero remarcó que el hábito principal es la carga domiciliaria.

27 de Febrero de 2026, presentación nuevo modelo chino eléctrico BYD Yacopini

“Si querés un auto eléctrico, lo cargás en tu casa de la misma manera que cargás cualquier dispositivo”, señaló, al tiempo que destacó el bajo costo operativo: recorrer aproximadamente 180 kilómetros puede implicar un gasto cercano a los 8.000 pesos en electricidad.

En el caso de los híbridos enchufables, que permiten circular entre 80 y 100 kilómetros en modo 100% eléctrico, el costo de carga ronda los 2.000 pesos. Según explicó, esto permite que muchos usuarios realicen su uso diario prácticamente sin utilizar combustible.

Fernández Paz sostuvo que uno de los principales temores del público es qué ocurre al salir a la ruta. Frente a esa inquietud, indicó que la red de carga pública está en expansión y que empresas como YPF, Shell, Axion y Puma están incorporando cargadores eléctricos en sus estaciones de servicio.

27 de Febrero de 2026, presentación nuevo modelo chino eléctrico BYD Yacopini

“No lo vemos como un problema. La infraestructura está creciendo porque hay una demanda concreta”, afirmó.

También se refirió a otra duda frecuente: la seguridad de las baterías. En ese sentido, aseguró que es responsabilidad de la marca comunicar y explicar la tecnología desarrollada por BYD, reconocida a nivel mundial por sus estándares de seguridad.

El ejecutivo compartió además su experiencia personal como usuario de un vehículo electrificado y aseguró que el cambio de hábito es más sencillo de lo que muchos imaginan. “Es humano tener cautela al principio, pero una vez que lo usás y lo cargás en tu casa, te cambia la experiencia por completo”, expresó.

Finalmente, subrayó que no es necesario que toda la infraestructura esté completamente desarrollada para dar el paso hacia la movilidad eléctrica. “Queremos construir esta transformación junto con los argentinos y hacer una historia de éxito como ya ocurre en otros mercados”, concluyó.

Respaldo regional y servicio postventa

Uno de los puntos clave del desembarco de BYD en Mendoza es el respaldo que brinda Yacopini, considerado el concesionario más grande de Cuyo. La empresa no solo comercializa los vehículos, sino que garantiza soporte técnico especializado, disponibilidad de repuestos y una estructura de postventa consolidada.

Actualmente, la red de servicios de BYD en Argentina incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, con planes de expansión a corto plazo. Esta red asegura atención personalizada y acompañamiento integral para cada cliente.

Desde la firma destacaron que el objetivo no es solo vender vehículos eléctricos, sino construir un ecosistema de movilidad sustentable que contemple asesoramiento, mantenimiento y soluciones adaptadas a cada usuario.

27 de Febrero de 2026, presentación nuevo modelo chino eléctrico BYD Yacopini

Un gigante global que pisa fuerte en Mendoza

Fundada en 1994, BYD comenzó como fabricante de baterías recargables y evolucionó hasta convertirse en uno de los líderes mundiales en energías limpias. Fue la primera automotriz en abandonar progresivamente la producción exclusiva de vehículos a combustión para enfocarse en modelos eléctricos e híbridos.

Desde hace más de una década lidera el mercado chino de nuevas energías y forma parte del ranking Fortune Global 500, consolidando su presencia en distintos continentes.

La llegada del concesionario oficial en Godoy Cruz no solo implica la apertura de un nuevo espacio comercial, sino también un paso estratégico hacia la consolidación de alternativas de transporte más amigables con el ambiente en Mendoza, alineadas con las tendencias globales del sector automotor.

Con esta inauguración, la provincia suma un actor clave en el segmento de la movilidad eléctrica, proyectando un futuro donde la innovación tecnológica, la eficiencia energética y la sustentabilidad serán protagonistas.