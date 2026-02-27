Buscan familias para la adopción de un niño de 12 años

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear difundió una convocatoria para la adopción de un chico de 12 años.

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública de adopción para encontrar una familia para un niño de 12 años, identificado con la inicial S., quien se encuentra en estado de adoptabilidad.

De acuerdo al texto oficial de la convocatoria, S. finalizó quinto grado y comenzará el próximo ciclo lectivo en una escuela especial. Asiste a clases de boxeo de lunes a viernes y disfruta de las caminatas y los paseos al aire libre.

Quienes lo acompañan en su vida cotidiana lo describen como un niño “dulce y afectuoso”, colaborador, participativo y cariñoso. Actualmente realiza tratamientos de psicología y psiquiatría, por lo que resulta fundamental que la familia que decida adoptarlo garantice la continuidad de esos espacios terapéuticos.

S. ha manifestado su deseo de formar parte de una familia que lo cuide y lo quiera. Incluso expresó que podría ser de otra localidad y que preferiría que no tenga otros hijos.

El juzgado busca una familia con roles claros, que pueda acompañarlo en su desarrollo y en el tránsito hacia la adolescencia, fomentando la adquisición de nuevas habilidades y brindándole contención afectiva. También se remarca la importancia de que los adultos se comprometan a acompañarlo en las actividades que son de su interés, como el deporte y las actividades al aire libre.

Cómo postularse

Las personas interesadas en asumir este compromiso pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 2616799541, canales habilitados para recibir consultas y postulaciones

Desde el Poder Judicial recordaron que este tipo de convocatorias públicas buscan garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, cuando no ha sido posible su permanencia en su entorno de origen.