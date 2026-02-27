27 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
comunicado

Buscan familias para la adopción de un niño de 12 años

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear difundió una convocatoria para personas que deseen integrar a su familia a un niño en estado de adoptabilidad.

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear difundió una convocatoria para la adopción de un chico de 12 años.

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear difundió una convocatoria para la adopción de un chico de 12 años.

Por Sitio Andino Sociedad

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública de adopción para encontrar una familia para un niño de 12 años, identificado con la inicial S., quien se encuentra en estado de adoptabilidad.

De acuerdo al texto oficial de la convocatoria, S. finalizó quinto grado y comenzará el próximo ciclo lectivo en una escuela especial. Asiste a clases de boxeo de lunes a viernes y disfruta de las caminatas y los paseos al aire libre.

Lee además
Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención
Movilidad sustentable en Mendoza

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención
La DGE endurece los controles de presencialidad en las escuelas: las exigencias.
Nueva Reslución

La DGE endurece los controles de presencialidad en las escuelas: las nuevas exigencias

Quienes lo acompañan en su vida cotidiana lo describen como un niño “dulce y afectuoso”, colaborador, participativo y cariñoso. Actualmente realiza tratamientos de psicología y psiquiatría, por lo que resulta fundamental que la familia que decida adoptarlo garantice la continuidad de esos espacios terapéuticos.

S. ha manifestado su deseo de formar parte de una familia que lo cuide y lo quiera. Incluso expresó que podría ser de otra localidad y que preferiría que no tenga otros hijos.

El juzgado busca una familia con roles claros, que pueda acompañarlo en su desarrollo y en el tránsito hacia la adolescencia, fomentando la adquisición de nuevas habilidades y brindándole contención afectiva. También se remarca la importancia de que los adultos se comprometan a acompañarlo en las actividades que son de su interés, como el deporte y las actividades al aire libre.

Cómo postularse

Las personas interesadas en asumir este compromiso pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 2616799541, canales habilitados para recibir consultas y postulaciones

Desde el Poder Judicial recordaron que este tipo de convocatorias públicas buscan garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, cuando no ha sido posible su permanencia en su entorno de origen.

Temas
Seguí leyendo

Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos: por qué se celebra hoy, 27 de febrero

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 27 de febrero

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero

"Soy Mamá, Respira": el proyecto que acompaña el embarazo y el postparto desde una mirada integral

Vacunación: Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral para bebés

La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder

LO QUE SE LEE AHORA
Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero en Mendoza
El clima

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Las Más Leídas

La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder.
Educación

La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder

Descuento del 55% en transporte público: cómo acceder al beneficio y a quiénes está dirigido
PARA TENER EN CUENTA

Descuento del 55% en transporte público: cómo acceder al beneficio y a quiénes está dirigido

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá
Cifra millonaria

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves
Tragedia

Murió un técnico tras sufrir una descompensación en el teatro griego Frank Romero Day

Las senadoras se cruzaron por el discurso de la exministra de Seguridad. video
Videos

El fuerte cruce entre Fernández Sagasti y Patricia Bullrich en el Senado: "Chicanita"