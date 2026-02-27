Vacuna antigripal 2026: cómo anotarse y quiénes pueden aplicársela gratis

Ante el descenso de las temperaturas, el Gobierno nacional decidió adelantar la estrategia para combatir la gripe en todo el territorio argentino durante este 2026. La medida busca garantizar que los grupos de riesgo reciban su vacuna antes del pico invernal, priorizando la salud de los sectores más vulnerables frente a las posibles complicaciones respiratorias estacionales.

Las autoridades sanitarias ya definieron los lineamientos técnicos para este año, priorizando a las poblaciones que presentan mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. El objetivo es disminuir las hospitalizaciones y muertes relacionadas con la gripe en todo el país.

Dentro de los grupos que deben recibir la dosis se encuentran el personal de salud, las personas mayores de 65 años y las personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo . También deben vacunarse las puérperas hasta 10 días después del parto si no recibieron la dosis durante la gestación.

La vacuna contra la gripe es la medida más afectiva hasta el momento

Los niños y niñas de 6 a 24 meses deben recibir dos dosis separadas por al menos cuatro semanas. Para estos casos, no se requiere orden médica, ya que la vacuna está incorporada al Calendario Nacional de Vacunación para proteger a los más chicos desde el inicio.

En el caso de las personas entre 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, como enfermedades cardíacas, respiratorias o diabetes, deberán acreditar su condición. Para ellos es indispensable presentar una orden médica o documentación que certifique la patología preexistente al momento de asistir al vacunatorio.

Cómo acceder a la vacunación gratuita

Para recibir la inmunización, solo debés acercarte al centro de salud u hospital público más cercano a tu domicilio con el DNI y el carnet de vacunas. Es importante recordar que esta dosis se puede coadministrar junto con otras vacunas del calendario, incluyendo la de COVID-19.

Cada jurisdicción comunicará sus cronogramas específicos de turnos o atención por demanda espontánea según la llegada de las partidas de dosis. Te recomendamos consultar en los canales oficiales de la provincia para conocer el punto de aplicación habilitado en tu zona de residencia.

Mantener el esquema al día es la herramienta más efectiva para evitar cuadros graves durante los meses de frío. La prevención temprana asegura que el sistema inmunológico esté preparado antes de que los casos de gripe alcancen su pico estacional en la región.