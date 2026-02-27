Cuando el ingenio se vuelve "real": la campaña que lanzó Tunuyán y acompaña a Agustina Giacomelli

La "corona real" ya es marca de la campaña que alienta a su reina departamental

Con apenas dos apariciones públicas, una corona de un metro y medio ya logró lo que muchas piezas de campaña publicitaria buscan durante semanas: instalarse en la conversación cotidiana y convertirse en un símbolo reconocible.

La “corona real” , como fue bautizada en Tunuyán, comenzó a acompañar a Agustina Giacomelli, reina departamental de la Vendimia, y rápidamente se transformó en una presencia esperada tanto por niñas y niños como por el público adulto que sigue de cerca la agenda vendimial.

La propuesta surgió dentro de la campaña de promoción impulsada por la comuna que conduce el intendente Emir Andraos. En un contexto donde la competencia por la atención y la imagen es cada vez más intensa, el municipio apostó por una idea simple, visible y altamente “instagrameable”: una corona gigante que funciona como marca, punto de encuentro y postal obligada.

El objeto no pasa inadvertido. Mide aproximadamente un metro y medio, posee una gran sonrisa, detalles de racimos de uva y el nombre del departamento en su frente. La “corona real” actúa como un imán: se convierte en referencia para la hinchada y suma un componente lúdico que potencia el clima previo a la Vendimia.

La primera aparición fue durante el Paseo Federal, en la noche en la que Tunuyán presentó su propuesta artística. Allí, la corona pasó del stand al escenario sin escalas. Mientras la reina departamental recitaba el inicio de lo que luego sería “Mujeres de Vendimia”, la estructura de goma espuma se integró al espectáculo y captó parte de la atención del público.

La segunda presencia se dio este viernes por la mañana, en el ingreso a la Convivencia. En ese espacio se la pudo ver junto al intendente Emir Andraos y la reina Agustina Giacomelli, convirtiéndose en punto de encuentro para la hinchada tunuyanina en las puertas del hotel Fuente Mayor.

De la idea a la campaña

Detrás de la iniciativa existe una estrategia pensada. Desde la Municipalidad de Tunuyán buscaron salir de lo previsible y evitar los lugares comunes mediante un elemento pregnante que sintetizara carisma, pertenencia e identidad vendimial.

Según explicaron desde el municipio, la intención fue construir un gesto visual simple pero contundente: acompañar a Agustina Giacomelli y, al mismo tiempo, traducir en un objeto la ilusión del departamento, que hace 38 años no obtiene la corona nacional. El boceto inicial se trabajó junto al área de Diseño, mientras que la materialización quedó a cargo del área de Cultura.

Lo que se viene

Así como la reina departamental tiene agenda vendimial, la “corona real” también continuará con sus apariciones públicas. Durante el fin de semana podrá verse recorriendo distintos puntos emblemáticos de Mendoza, entre ellos el Parque General San Martín, Plaza Independencia, la Peatonal Sarmiento y centros comerciales.