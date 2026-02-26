Tunuyán: cayó el acusado de apuñalar siete veces a un joven a la salida de un gimnasio

El sospechoso será acusado por tentativa de homicidio.

Efectivos de investigaciones de la Policía de Mendoza lograron, en Tunuyán , la captura del principal sospechoso por la brutal agresión que sufrió un joven de 21 años, quien fue apuñalado 7 veces a la salida de un gimnasio, quedando internado en el hospital departamental.

El acusado, de 23 años, fue detenido tras un allanamiento realizado en una vivienda de Vista Flores, Tunuyán y quedó a disposición de la justicia. Trascendió que en las próximas horas será imputado por tentativa de homicidio.

Intento de homicidio Violencia en Tunuyán: un joven fue apuñalado siete veces en la puerta de un gimnasio

Siniestro Tunuyán: una camioneta impactó contra una moto y dos mujeres resultaron heridas

Además, fuentes policiales dijeron que durante la medida se hallaron pruebas importantes para la causa, como prendas de vestir con sangre, por lo que la situación procesal del sospechoso es sumamente complicada.

De acuerdo a lo informado oficialmente, efectivos de investigaciones de la Policía de Mendoza realizaron allanamientos en distintos domicilios vinculados al agresor.

Uno de los procedimientos, en Vista Flores, sirvió para los uniformados par concretar la detención y secuestro de las prendas mencionadas y un celular que ahora será peritado por las autoridades.

El acusado quedó detenido en el marco de la causa que investiga la brutal agresión que sufrió un joven a la salida del gimnasio ABC, en calle Pellegrini al 100.

La víctima recibió siete puñaladas en tórax, espalda y brazo izquierdo. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia por particulares en un Renault 11 hacia el Hospital Scaravelli, donde quedó internado.

Ahora la justicia investiga el móvil del ataque.