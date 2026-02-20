20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
transformará el ingreso

Avanza la rotonda que cambiará el tránsito en Tunuyán y evitará camiones en el microcentro

El intercambiador vial conecta la Ruta Nacional 40 con el desvío de carga de la Ruta Provincial 90 y evitará que los camiones atraviesen el centro de la ciudad.

Tunuyán tendrá una nueva rotonda de ingreso que aliviará el tránsito pesado.

Tunuyán tendrá una nueva rotonda de ingreso que aliviará el tránsito pesado.

Con un avance de obra del 90%, el intercambiador vial permitirá ordenar el tránsito en uno de los puntos más sensibles del departamento, donde confluyen la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 90 (Melchor Villanueva).

Lee además
Enrique Acosta Vega, uno de los dos detenidos que se había fugado de la Alcaidía transitoria de Tunuyán, fue recapturado.
operativo en el valle de uco

Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura
Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

Según se informó, ya se completó el hormigonado de la nueva calzada del empalme y de los tramos de aproximación, quedando detalles finales para su puesta en funcionamiento. La obra demandó una inversión cercana a los $1.200 millones.

obras ordenador vial Tunuyán
La nueva rotonda de ingreso a Tunuyán está casi lista.

La nueva rotonda de ingreso a Tunuyán está casi lista.

"Este ordenador fue planificado por todo el tránsito que tiene esta ruta: carga liviana, carga pesada, carga peligrosa. No había referencia de por dónde tenían que ir los camiones, pero la Provincia tomó cartas en el asunto y lo podemos hacer", destacó en diálogo con Noticiero Andino, Fernando Rojas, consejero Zona Centro de Vialidad Provincial.

"Estamos en un 90%, pronto a poder habilitarla", destacó Rojas y explicó que "el ordenador va a hacer que la carga pesada vaya por el lado oeste (sobre Melchor Villanueva), agarrar hacia la Ruta 92; mientras que la carga liviana por la Ruta 40 y atravesar el centro de Tunuyán",

Una obra clave para el tránsito pesado

El nuevo diseño permitirá que los camiones que circulan por Melchor Villanueva puedan incorporarse a la RN 40 con mayor seguridad, especialmente en los giros hacia la izquierda, una maniobra que hasta ahora generaba riesgos y demoras.

obra pública, inversión, vialidad
Vialidad Mendoza avanza en la construcción del ordenador vial que permitirá mayor fluidez de tránsito.

Vialidad Mendoza avanza en la construcción del ordenador vial que permitirá mayor fluidez de tránsito.

En el lugar funcionaba un triángulo vial que resultaba insuficiente para el volumen de tránsito actual, especialmente para el transporte de cargas. Con la rotonda, se busca evitar bloqueos y reducir la posibilidad de siniestros en esa intersección estratégica.

La obra fue financiada por el Gobierno de Mendoza mediante un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que aportó y aprobó el proyecto definitivo, ya que la intervención abarca tanto la RP 90 como la RN 40.

Menos camiones en el centro de Tunuyán

Uno de los principales objetivos del proyecto es consolidar el desvío de carga pesada por la RP 90, evitando que los camiones atraviesen el microcentro de Tunuyán.

De esta manera, el transporte podrá rodear la ciudad para reincorporarse a la Ruta Nacional 40 algunos kilómetros más adelante, ya sea para continuar hacia el sur o conectar con otras rutas hacia el oeste.

Además, la nueva traza facilitará la vinculación con la Ruta Provincial 92, mejorando la conectividad con la zona vitivinícola del oeste departamental.

Con la habilitación próxima, la rotonda se convertirá en un punto clave para el ordenamiento del tránsito en el Valle de Uco, especialmente en una región donde el movimiento de cargas vinculadas a la producción agroindustrial es constante.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Dolor y conmoción por la muerte del jefe de la Alcaidía de Tunuyán tras la fuga de dos presos

Quiénes son los dos presos con antecedentes por homicidio que se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán

Agustina Giacomelli, reina con vocación, raíces y sensibilidad para representar a Tunuyán

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Cuantioso robo en el Manzano Histórico: una familia perdió $5 millones en efectivo

Abigeato en Tunuyán: decomisaron 110 kilos de carne vacuna

De Tucumán a Tunuyán: la vida itinerante de Óscar Pérez, trabajador golondrina que sostiene a su familia

Valle de Uco: seis empresas compiten por una obra clave para fortalecer el sistema eléctrico

LO QUE SE LEE AHORA
Lavalle celebra su fiesta de la Vendimia 90 Cosechas de Historias.
Festejo

Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: hay probabilidad de granizo.
el tiempo

Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza