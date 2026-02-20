Avanza la rotonda que cambiará el tránsito en Tunuyán y evitará camiones en el microcentro

Tunuyán tendrá una nueva rotonda de ingreso que aliviará el tránsito pesado.

La nueva rotonda de ingreso a la ciudad de Tunuyán está en su tramo final y se encamina a ser habilitada en las próximas semanas.

Con un avance de obra del 90%, el intercambiador vial permitirá ordenar el tránsito en uno de los puntos más sensibles del departamento, donde confluyen la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 90 (Melchor Villanueva).

Según se informó, ya se completó el hormigonado de la nueva calzada del empalme y de los tramos de aproximación, quedando detalles finales para su puesta en funcionamiento. La obra demandó una inversión cercana a los $1.200 millones.

"Este ordenador fue planificado por todo el tránsito que tiene esta ruta: carga liviana, carga pesada, carga peligrosa. No había referencia de por dónde tenían que ir los camiones, pero la Provincia tomó cartas en el asunto y lo podemos hacer", destacó en diálogo con Noticiero Andino, Fernando Rojas, consejero Zona Centro de Vialidad Provincial.

"Estamos en un 90%, pronto a poder habilitarla", destacó Rojas y explicó que "el ordenador va a hacer que la carga pesada vaya por el lado oeste (sobre Melchor Villanueva), agarrar hacia la Ruta 92; mientras que la carga liviana por la Ruta 40 y atravesar el centro de Tunuyán",

Una obra clave para el tránsito pesado

El nuevo diseño permitirá que los camiones que circulan por Melchor Villanueva puedan incorporarse a la RN 40 con mayor seguridad, especialmente en los giros hacia la izquierda, una maniobra que hasta ahora generaba riesgos y demoras.

obra pública, inversión, vialidad Vialidad Mendoza avanza en la construcción del ordenador vial que permitirá mayor fluidez de tránsito. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En el lugar funcionaba un triángulo vial que resultaba insuficiente para el volumen de tránsito actual, especialmente para el transporte de cargas. Con la rotonda, se busca evitar bloqueos y reducir la posibilidad de siniestros en esa intersección estratégica.

La obra fue financiada por el Gobierno de Mendoza mediante un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que aportó y aprobó el proyecto definitivo, ya que la intervención abarca tanto la RP 90 como la RN 40.

Menos camiones en el centro de Tunuyán

Uno de los principales objetivos del proyecto es consolidar el desvío de carga pesada por la RP 90, evitando que los camiones atraviesen el microcentro de Tunuyán.

De esta manera, el transporte podrá rodear la ciudad para reincorporarse a la Ruta Nacional 40 algunos kilómetros más adelante, ya sea para continuar hacia el sur o conectar con otras rutas hacia el oeste.

Además, la nueva traza facilitará la vinculación con la Ruta Provincial 92, mejorando la conectividad con la zona vitivinícola del oeste departamental.

Con la habilitación próxima, la rotonda se convertirá en un punto clave para el ordenamiento del tránsito en el Valle de Uco, especialmente en una región donde el movimiento de cargas vinculadas a la producción agroindustrial es constante.