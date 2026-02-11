11 de febrero de 2026
{}
Abigeato en Tunuyán: decomisaron 110 kilos de carne vacuna

El alimento secuestrado había perdido la cadena de frío necesaria para mantener las condiciones sanitarias.

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

La Policía Rural realizó un operativo en Vista Flores, en el departamento de Tunuyán, y como resultado detectó abigeato y decomisó 110 kilos de carne vacuna que estaban siendo transportados sin las condiciones sanitarias exigidas.

El alimento estaba en un vehículo no habilitado que, a su vez, no contaba con la temperatura necesaria. El procedimiento se realizó en la intersección de San Martín y Sarmiento, cuando la Policía patrullaba. Los oficiales observaron a un hombre descargando una media res desde la caja trasera de una camioneta Ford Ranger, hacia un comercio de la zona.

La carne estaba en un vehículo no habilitado y había perdido la cadena de frío.

Abigeato en el Valle de Uco: procedimiento del Plan Estratégico Provincial

Ante la situación, los efectivos realizaron la identificación del conductor y constataron que el vehículo no se encontraba habilitado para el transporte de sustancias alimenticias. Además, al hacer el control de temperatura con termómetro calibrado, la carne arrojó 10,9°C, por lo que superaba ampliamente los valores permitidos y evidenciaba la pérdida de la cadena de frío.

De inmediato se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente, que dispuso actuaciones en el marco del artículo 201 del Código Penal Argentino, que sanciona conductas que ponen en riesgo la salud pública. También, convocaron a personal de Bromatología de la Municipalidad de Tunuyán, que procedió al decomiso y posterior destrucción total de la mercadería.

