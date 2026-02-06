Abigeato en General Alvear: interceptan una camioneta con cinco cabras faenadas Foto: Gobierno de Mendoza

En General Alvear se llevó adelante un operativo contra el abigeato. Durante un control de tránsito, una camioneta fue interceptada y se hallaron cinco cabras faenadas, que fueron secuestradas luego de que el conductor no presentara la documentación ni las condiciones sanitarias correspondientes.

Control y secuestro de cabras faenadas en General Alvear Sobre la Ruta Nacional 143, un control vehicular a cargo de la Policía Rural detuvo una camioneta Ford F-100, en la que se encontraron cinco caprinos muertos. Al solicitarle al conductor información sobre el origen de los animales y la documentación respaldatoria, no pudo aportar ningún comprobante y tampoco contaba con la cadena de frío.

Como resultado del procedimiento, los animales fueron secuestrados y los ocupantes del vehículo identificados, quedando todos supeditados a la causa.