6 de febrero de 2026
Sitio Andino
Irregularidad sanitaria

Abigeato en General Alvear: interceptan una camioneta con cinco cabras faenadas

Durante un control de tránsito sobre la ruta 143, efectivos de la Policía Rural incautaron los caprinos, ya que el conductor no presentó el aval sanitario correspondiente.

Foto: Gobierno de Mendoza
En General Alvear se llevó adelante un operativo contra el abigeato. Durante un control de tránsito, una camioneta fue interceptada y se hallaron cinco cabras faenadas, que fueron secuestradas luego de que el conductor no presentara la documentación ni las condiciones sanitarias correspondientes.

Sobre la Ruta Nacional 143, un control vehicular a cargo de la Policía Rural detuvo una camioneta Ford F-100, en la que se encontraron cinco caprinos muertos. Al solicitarle al conductor información sobre el origen de los animales y la documentación respaldatoria, no pudo aportar ningún comprobante y tampoco contaba con la cadena de frío.

Como resultado del procedimiento, los animales fueron secuestrados y los ocupantes del vehículo identificados, quedando todos supeditados a la causa.

