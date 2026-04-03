Ruta 82: un ciclista sufrió una grave caída y debió ser internado de urgencia

Ruta 82: un ciclista sufrió una caída y debió ser internado de urgencia Foto: Cristian Lozano

Por Luis Calizaya







Un ciclista que circulaba por la ruta 82 resultó gravemente herido tras perder el control de su bicicleta durante el mediodía de este viernes. A raíz de la caída y del impacto contra las rocas del lugar, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central con un traumatismo craneoencefálico grave.

Accidente en los caracoles de Cacheuta: cómo ocurrió El hecho ocurrió alrededor de las 12.15 en la ruta provincial 82, en el tramo comprendido entre el túnel y los caracoles de Cacheuta. La víctima, un hombre de 57 años, circulaba en dirección este a bordo de una bicicleta de competición.

Tunel uno cacheuta, nuevo, cruce peatonal, ciclovia, turismo, monta El accidente se produjo entre el túnel y los caracoles de Cacheuta. Foto: Cristian Lozano Al atravesar una curva, perdió el control, cayó sobre el asfalto y golpeó contra unas rocas ubicadas al costado del camino.

El accidente fue presenciado por testigos, quienes alertaron al servicio de emergencias y encontraron al ciclista tendido sobre la calzada. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado.

En el hecho no intervinieron otros vehículos.

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