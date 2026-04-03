5 de abril de 2026
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Incendio

Dramática madrugada en Malargüe: una panadería se incendió mientras trabajaban adentro

El fuego se inició cerca de la medianoche y obligó a la intervención de Bomberos. No hubo heridos y se investigan las causas.

Delegación de Bomberos Malargüe.

Delegación de Bomberos Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un incendio se desató en una panadería de Malargüe durante la madrugada de este viernes, generando alarma al suroeste de la ciudad. La rápida intervención de Bomberos permitió controlar las llamas, aunque se registraron daños materiales en el sector superior del local.

El hecho ocurrió cerca de las 0, cuando un llamado al 911 alertó sobre un foco ígneo en una panadería ubicada en calle Los Goicos al 2100,. De inmediato, personal de la Policía de Mendoza se desplazó al lugar para verificar la situación y coordinar las primeras acciones de emergencia.

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Mecánica del incendio en una panadería de Malargüe

Al arribar, los efectivos entrevistaron a la titular del comercio, quien relató que mientras se encontraba trabajando en el interior del local advirtió la presencia de llamas en la parte superior del techo. La situación generó preocupación, ya que el fuego podía propagarse rápidamente hacia otras áreas del establecimiento.

Los uniformados constataron el inicio del incendio y solicitaron de manera urgente la intervención de la Delegación de Bomberos de la Policía de Mendoza, que acudió con dotaciones para sofocar las llamas. Gracias al rápido accionar, el fuego fue contenido antes de que provocara daños de mayor magnitud o afectara propiedades linderas.

Según las primeras evaluaciones, el incendio se habría originado en el sector del techo, aunque aún restan pericias para determinar con precisión las causas del siniestro. No se registraron personas lesionadas, lo que llevó tranquilidad tanto a los propietarios como a los vecinos de la zona.

En el lugar también trabajó personal policial realizando las actuaciones correspondientes y resguardando el perímetro para facilitar las tareas de los bomberos.

La investigación continúa en curso para establecer el origen del incendio y evaluar los daños materiales ocasionados en la panadería. Mientras tanto, se destacó la rápida respuesta de los servicios de emergencia, que permitió evitar consecuencias mayores.

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