Circulaba ebrio por Maipú, realizó maniobras peligrosas y fue detenido: de cuánto fue el test de alcoholemia

Un conductor ebrio fue detenido durante un operativo vial en Maipú, luego de ser sorprendido circulando de manera peligrosa por el Carril Nacional. Tras realizarle el test de alcoholemia, se confirmó que superaba ampliamente el límite permitido, por lo que fue trasladado a la Comisaría 10° y quedó a disposición judicial.

Circulaba de manera peligrosa y dio positivo en alcoholemia en Maipú El hecho ocurrió alrededor de las 21:10, cuando personal de la Subjefatura Vial Gran Mendoza observó una camioneta Ford Ecosport con maniobras irregulares que ponían en riesgo la seguridad vial.

Ante la situación, los efectivos policiales procedieron a detener la marcha del vehículo y solicitaron la intervención del personal de Tránsito Municipal para realizar el test de alcoholemia al conductor. El dosaje arrojó un resultado positivo de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.

El conductor, identificado con las iniciales Y.E., de 38 años, fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la Comisaría 10°, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia recordaron que los controles viales forman parte de las acciones preventivas para reducir los siniestros viales y reforzar la seguridad en las rutas y calles del Gran Mendoza.

Montos actualizados para 2026 por el Gobierno de Mendoza Con la actualización del valor de la Unidad Fija (UF) de $420 a $500., las multas de tránsito quedan de la siguiente forma: Faltas leves (100 UF): $50.000 .

(100 UF): . Faltas graves (700 UF): $350.000 .

(700 UF): . Faltas gravísimas (1000 UF): $500.000 .

(1000 UF): . Concurso (1500 UF): $750.000 .

(1500 UF): . Alcoholemia: hasta 0,99 grs. (3000 a 6000 UF): de $1.500.000 a $3.000.000 / superior a 1gr. (4000 A 11000 UF): de $2.000.000 a $5.500.000.

