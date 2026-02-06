6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
proyectos para la comunidad

Más de 10 mil vecinos se involucraron en el Presupuesto Participativo de Maipú

Más de 10.000 vecinos fueron parte de la discusión en el Presupuesto Participativo en Maipú, reafirmando la democracia directa y el protagonismo ciudadano en la gestión local.

Más de 10 mil vecinos y vecinas de Maipú se involucraron en el Presupuesto Participativo.

Más de 10 mil vecinos y vecinas de Maipú se involucraron en el Presupuesto Participativo.

 Por Marcelo López Álvarez

En momentos en que la política parece alejar, más que atraer, a la ciudadanía, la participación de más de 10.000 vecinos y vecinas de Maipú en las jornadas del Programa PAR (Presupuesto Activo y Responsable) sorprende y pone en debate si a los vecinos y vecinas no les interesa la política o es que la “política” no se interesa en ellos.

Maipú: Democracia directa y compromiso comunitario

La instancia local de Presupuesto Participativo, con su participación vecinal, parece demostrar que cuando las políticas son verdaderamente públicas y de democracia directa, la ciudadanía se involucra y participa en la toma de decisiones que le afectan directamente. Esta masiva concurrencia, registrada a casi veinte años del lanzamiento del programa en 2007, refrenda el compromiso de la comunidad con la democracia directa y el protagonismo vecinal en la gestión local.

Lee además
Un hombre murió tras ser aplastado por un tractor en Maipú (Foto ilustrativa)
Impactante

Un hombre murió tras ser aplastado por un tractor en Maipú
Julieta Crespi es la Reina de la Vendimia 2026 del departamento de Maipú.
"El legado de su historia"

Maipú celebró su Vendimia con una fiesta popular y eligió a Julieta Crespi como su reina 2026

El PAR no se limita a habilitar la elección directa de proyectos, sino que también refuerza un modelo de gestión participativa en el cual la planificación y la inversión públicas se construyen de manera colectiva. Este viernes se espera una concurrencia similar, con un amplio dispositivo que incluye quince centros de votación distribuidos estratégicamente en todo el departamento, además de puestos de votación móviles para garantizar la accesibilidad al mecanismo democrático en cada rincón de Maipú.

PAR
Los vecinos de Maip&uacute; participan activamente de la asignaci&oacute;n del presupuesto municipal. En la foto el intendente y los funcionarios municipales en uno de los encuentros con los ciudadanos.

Los vecinos de Maipú participan activamente de la asignación del presupuesto municipal. En la foto el intendente y los funcionarios municipales en uno de los encuentros con los ciudadanos.

La ciudadanía como protagonista

La respuesta de los vecinos confirma que cuando se le da la oportunidad, la ciudadanía se activa, se compromete y se transforma en protagonista de las decisiones sobre el uso de los recursos públicos.

En cada distrito del departamento, los vecinos votan sus proyectos prioritarios, haciendo efectiva la participación ciudadana en la planificación comunal. Además de permitir que la comunidad elija sus propias iniciativas, el programa fortalece la idea de que la gobernanza municipal debe nutrirse de las necesidades expresadas por la población.

Un programa con continuidad institucional

El Presupuesto Participativo se implementó por primera vez en Maipú en 2007, en el marco del programa municipal de Participación Activa y Responsable (PAR). Desde entonces, ha trascendido sucesivas gestiones y se considera un componente estructural de la administración local. Tras casi dos décadas, este esquema se consolida como una herramienta de democracia directa que trasciende gobiernos. Además, reafirma un modelo de desarrollo basado en la proximidad institucional, la escucha activa de las demandas vecinales y la participación comunitaria. La continuidad del proceso a lo largo de los años indica su arraigo en la cultura política local, más allá de cambios de gestión.

La mirada del intendente

El intendente Matías Stevanato celebró los resultados de la primera jornada y remarcó el espíritu participativo de la comunidad. “Estamos orgullosos de una comunidad que sigue demostrando su compromiso con la participación; esto es Maipú: un pueblo que construye su presente participando de manera activa”, destacó el jefe comunal. Para el municipio, esta masiva concurrencia es una muestra palpable del éxito de un modelo que democratiza la administración de recursos, al permitir destinar fondos públicos a iniciativas votadas directamente por la población, consolidando su perfil como departamento referente en participación ciudadana dentro de la provincia, con este mecanismo de democracia directa incorporado a la cultura política local.

Temas
Seguí leyendo

Maipú se prepara para vivir su Fiesta de la Vendimia, "El legado de nuestra historia"

Violenta pelea con armas blancas en Maipú: hay un detenido

Tras el temporal, Maipú activó un operativo integral de prevención en todo el departamento

Trágica muerte de un hombre en un barrio de Maipú

Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes

Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso

Elecciones legislativas 2026: habilitan el padrón electoral en estos municipios de Mendoza

Maipú: policías hicieron de parteros en plena madrugada

LO QUE SE LEE AHORA
El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Hoy se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Las Más Leídas

La reina departamental, Virginia Gómez sufrió destrato en un programa radial mendocino. 
este jueves

Por qué reinas nacionales enviaron un comunicado que encendió polémica entorno a la Vendimia en Mendoza

Walter Bento, a horas de conocer la pena que deberá cumplir.  video
seguí en vivo la audiencia de cesura

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras
Fue destruida

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

El acusado fue capturado bajo de una alcantarilla, a metros de donde fue el robo. 
rastrillaje

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

El Quini 6 acumula un pozo impactante de $15.800 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo impactante de $15.800 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar