Más de 10 mil vecinos se involucraron en el Presupuesto Participativo de Maipú

En momentos en que la política parece alejar, más que atraer, a la ciudadanía , la participación de más de 10.000 vecinos y vecinas de Maipú en las jornadas del Programa PAR (Presupuesto Activo y Responsable) sorprende y pone en debate si a los vecinos y vecinas no les interesa la política o es que la “política” no se interesa en ellos.

La instancia local de Presupuesto Participativo , con su participación vecinal , parece demostrar que cuando las políticas son verdaderamente públicas y de democracia directa , la ciudadanía se involucra y participa en la toma de decisiones que le afectan directamente. Esta masiva concurrencia, registrada a casi veinte años del lanzamiento del programa en 2007 , refrenda el compromiso de la comunidad con la democracia directa y el protagonismo vecinal en la gestión local.

El PAR no se limita a habilitar la elección directa de proyectos, sino que también refuerza un modelo de gestión participativa en el cual la planificación y la inversión públicas se construyen de manera colectiva. Este viernes se espera una concurrencia similar, con un amplio dispositivo que incluye quince centros de votación distribuidos estratégicamente en todo el departamento, además de puestos de votación móviles para garantizar la accesibilidad al mecanismo democrático en cada rincón de Maipú .

La respuesta de los vecinos confirma que cuando se le da la oportunidad, la ciudadanía se activa, se compromete y se transforma en protagonista de las decisiones sobre el uso de los recursos públicos .

Los vecinos de Maipú participan activamente de la asignación del presupuesto municipal. En la foto el intendente y los funcionarios municipales en uno de los encuentros con los ciudadanos.

En cada distrito del departamento, los vecinos votan sus proyectos prioritarios, haciendo efectiva la participación ciudadana en la planificación comunal. Además de permitir que la comunidad elija sus propias iniciativas, el programa fortalece la idea de que la gobernanza municipal debe nutrirse de las necesidades expresadas por la población.

Un programa con continuidad institucional

El Presupuesto Participativo se implementó por primera vez en Maipú en 2007, en el marco del programa municipal de Participación Activa y Responsable (PAR). Desde entonces, ha trascendido sucesivas gestiones y se considera un componente estructural de la administración local. Tras casi dos décadas, este esquema se consolida como una herramienta de democracia directa que trasciende gobiernos. Además, reafirma un modelo de desarrollo basado en la proximidad institucional, la escucha activa de las demandas vecinales y la participación comunitaria. La continuidad del proceso a lo largo de los años indica su arraigo en la cultura política local, más allá de cambios de gestión.

La mirada del intendente

El intendente Matías Stevanato celebró los resultados de la primera jornada y remarcó el espíritu participativo de la comunidad. “Estamos orgullosos de una comunidad que sigue demostrando su compromiso con la participación; esto es Maipú: un pueblo que construye su presente participando de manera activa”, destacó el jefe comunal. Para el municipio, esta masiva concurrencia es una muestra palpable del éxito de un modelo que democratiza la administración de recursos, al permitir destinar fondos públicos a iniciativas votadas directamente por la población, consolidando su perfil como departamento referente en participación ciudadana dentro de la provincia, con este mecanismo de democracia directa incorporado a la cultura política local.