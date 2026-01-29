Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes

Parte de lo secuestrado en uno de los allanamientos en Maipú.

Luego de una larga investigación de efectivos de investigaciones de la Policía de Mendoza, se logró detener a un hombre que tenía a maltraer a vecinos y mendocinos en general que frecuentaban el Parque Metropolitano de Maipú , en tanto que, en el marco de la causa por distintos asaltos, se terminó encontrando el lugar donde se acopiaban los objetos robados y también, decenas de autopartes.

La pesquisa se inició hace varias semanas atrás y tenía a un sujeto, sumamente peligroso, como objetivo principal: Luciano Rodrigo Avaca.

Distintas pruebas lo señalan como autor de al menos seis robos sumamente violentos en Maipú y también de una fuga de la Comisaría 10, donde golpeó a un policía. En tanto que ahora se investiga si existe una organización que acopiaba para luego vender autopartes y objetos robados.

Desde los últimos días de diciembre comenzaron a denunciarse distintos asaltos en el Parque Metropolitano de Maipú sumamente violentos. El modus operandi era el mismo: un ladrón que atacaba a los transeúntes o deportistas y tras golpearlos les arrebataba sus bicicletas y pertenencias.

Auto desarmado autopartes Un auto que estaba a punto de ser desarmado en el domicilio allanado, en Maipú.

Entre el 29 de diciembre y el 19 de enero, se originaron al menos seis hechos idénticos. Con las denuncias de las víctimas se identificó a Avaca como uno de los autores y la policía logró detenerlo tras uno de esos asaltos.

Días después el individuo logró escapar de la comisaría tras golpear al efectivo que lo custodiaba. Sin embargo, a las horas lo recapturaron.

La investigación por una supuesta banda criminal

En el marco de la investigación, la policía secuestró un arma y algunos objetos robados, entre ellos, un celular. Al analizar ese aparato y como resultado de algunas medidas, la policía llegó a una vivienda en calle Faiman al 200 de Maipú, donde hallaron decenas de autopartes como puertas, capot, volantes, paneles, ópticas y ruedas. También había un auto a punto de ser desarmado (foto).

En ese domicilio la policía detuvo a los hermanos Maximiliano y Emilio Furlani, quienes ahora están siendo investigados como posibles cómplices de Avaca en los robos mencionados.

Además, para la policía existiría una especie de banda que operaba en ese lugar con una organización criminal: asaltar a transeúntes, llevar los objetos robados a esa casa y luego comercializarlos.

En las próximas horas se definirá la imputación para cada uno de los sospechosos.