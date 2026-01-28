Elecciones legislativas 2026: habilitan el padrón electoral en estos municipios de Mendoza

En ese sentido, y camino a los comicios municipales, el máximo organismo electoral de Mendoza oficializó el padrón electoral para el próximo domingo 22 de febrero, que puede consultarse a través de su página oficial.
Cabe aclarar que los vecinos con domicilio registrado en los otros 12 departamentos de la provincia no estarán obligados a participar de estas elecciones desdobladas.
Quiénes son los candidatos municipales que se presentarán
En total, serán 13 alianzas y tres partidos políticos los que competirán en los seis departamentos. Si bien las listas ya fueron presentadas ante la Junta Electoral Provincial y dadas a conocer públicamente, no se descartan posibles modificaciones en algunos nombres.
MAIPÚ - Frente Maipú Crece
Emiliano Sallei
Mariángeles García
Marcelo Castello
Hernán Sartorio
Vanesa Perea
Gustavo De Blas
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
María Ángeles De Blasis
José Ortega
Gabriel López
Camila Vicino
Cristian Brescia
Sol Díaz de Manuelli
Frente Verde
Carlos "Charly" Quiroz
Cristina Deruggero
Romina Amoruso
Gastón Amaya
Vilma Álvarez
Ignacio "Nacho" Ronchi
Frente Libertario Demócrata
Catalina Garay Lira
Daniel Sosa
Leonardo Sanz
Alejandra Ribosqui
Fernando Tello López
Yanina Debandi
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad
Nicolás Cortez
Verónica Paiz
Tupac Coletti Roumec
Yanina Ibazeta
Paloma Martin
Hugo Daniel Avila
Proyecto Maipú Nuevo Rumbo
Pablo Rey
María Emilia Scatolón
Cristian Di Betta
Marina Bizzotto
Antonio Nerviani
Cintia Stocco
LUJÁN DE CUYO - La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Susana Maroto
Sergio Fiorentini
Raúl Lima
Micaela Franco
Marcos Balzarelli
Viviana Balzarelli
Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo
Germán Kemmling
Cecilia Luna
Morena Rodríguez
Jesús Manno
María José Prospiti
Juan Carlos Completa
Frente Patria
Paloma Scalco
Bruno Ceschin
Diego Lobato
Patricia Moyano
Carlos "Lito" Brondo
Dhanna Moyano
Frente Verde
Emir Laurel
Norma Lucero
Patricia Ramírez
Jorge Laime
Ali Flores
Yesica Medina
Frente Libertario Demócrata
Marcelo "Lolo" González
Ana Lucía Gordillo
Ernesto Escribano Baylis
Celia Chavarría
Cristina Pizzurno
Matias del Campo
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad
Franco Ricco
Cyntia Pérez
Candela Herrero Marianetti
Hueique Rodríguez
Eugenia García
Maximiliano Coz
Protectora Fuerza Política
Luciana Arenas
Roberto Lobos
Lourdes Videla
Guillermo Morsella
Verónica Arguello
Federico Lobos
SAN RAFAEL (CONCEJALES) - Frente San Rafael en Marcha
Francisco Perdigues
Sol Indiveri
Anabel Lucero
Alejandro Corra
Luciana Fernández
Juan Gasman
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Juan Pablo Vignoni
Valentina Sánchez
Romina Giraudo
Francisco Meardi
Paula Luciana Pérez
José Luis Guardia
Frente Verde
Fabiola Carrión
Daniel Diaz
Marisa Silva
Pedro Jesús Siri
Daniela Soledad Fiori
Tiago Alfaro
Alianza San Rafael Futuro
Marcos Martínez
Daniela Chinellato
Daniel Mazurenco
Gisela Flores
Daniel Cesak
Patricia Alonso
Frente Libertario Demócrata
Evelina Martos
Carlos Daniel Pérez
Javier Farré
Patricia Vignardi
Diego Villarruel
Marcela Zancanaro
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad
Cecilia Olivera
Wilson Córdoba
Dulce Tillar
Alexander Oporto
Axel Toledano
Marlene Puebla
RIVADAVIA - Partido Sembrar
Rodrigo Godoy
Corina Caruso
Mariano Amprino
Carolina Ferreyra
Federico Arce
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Magalí Cozzari
Diego Jofré
Marcelo Gómez
Elsa Arenas
Mario Humberto Bustos
Frente Fuerza Justicialista Rivadavia
Pamela Ochoa
Luis Pedernera
Sebastián Correa
Roxana Giménez
Juan Carlos Quiroga
Frente Patria
César Estavilla
Paola Silvana Molina
Diego Ceferino
Gabriela Carrera
Elea Berta González
Frente Verde
Miriam "Mimi" Di Pietro
Maxi Ibáñez
Rocío Sosa
Gustavo Palacio
Florencia Bravo
Frente Libertario Demócrata
Mariam Moreno
Osvaldo Salinas
Carla Olmedo
Héctor Freire
Brenda Cornejo Moreno
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad
Estefanía Torralba
Edgardo Mira
Celeste Videla
Agustín Torralba
Daniel Videla
SANTA ROSA - Frente Santa Rosa Gana
Magdalena Ascurra
Leonardo Saile
Hernán Dubé
Soledad Navarro
Cintia González
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Leandro Barrera
Betiana Garciandia
Gabriel Andrés Palermo
Liliana Castillo
Mauro Malnati
Ahora Santarrocinos
Débora Quiroga
José Peláez
Mariela Angélico
Julio Leguizamón
Zahira Álvarez
Frente Verde
Richard Cobo
Laura Guiñe
Daniel Espinosa
Fiona Rocha
Joaquín Gil
Frente Libertario Demócrata
Nora San Sebastián
Ricardo Ruiz
Érica González
José Antonio Visaguirre
Lucía San Sebastián
LA PAZ - Frente Elegí Gestión La Paz
Alberto "Beto" Roza
Romina Barrera
Nicolás "Colacho" Pérez
Lorena Herrera
Alan Natel
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Nelson Poroyán
Maribel Pérez
Fabián Platero
Camila Rosales
Jesús Quiroga
Frente Verde
Melisa del Castillo
Emiliano Timpanaro
Marisa Corales
Sergio Caicedo
Luciana Pereyra
Frente Libertario Demócrata
Liliana Rosas
Juan José Serrano
Eugenia Villagra
Juan Carlos García
Marta Eva Fernández
SAN RAFAEL (CONVENCIONALES MUNICIPALES) - Frente San Rafael en Marcha