28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Importante

Elecciones legislativas 2026: habilitan el padrón electoral en estos municipios de Mendoza

Camino a los comicios del 22 de febrero, la Junta Electoral provincial oficializó el padrón para seis departamentos, en elecciones desdobladas.

Elecciones legislativas 2026: habilitan el padrón electoral en estos municipios de Mendoza

Elecciones legislativas 2026: habilitan el padrón electoral en estos municipios de Mendoza

Foto: Archivo

Elecciones legislativas 2026 en Mendoza: cómo acceder al padrón electoral

Una parte de la población mendocina deberá votar en elecciones desdobladas que, a diferencia de las de octubre, no renovarán bancas en la Legislatura provincial. En esta instancia, la elección estará enfocada exclusivamente en el ámbito municipal, con candidatos y modalidades de votación definidas desde el año pasado.

Lee además
La DGE convoca a docentes como autoridades de mesa para las elecciones municipales.
Comicios

Elecciones municipales: la DGE convoca a docentes para desempeñarse como autoridades de mesa
Funcionarios provinciales dialogaron con vecinos del paraje Los Coroneles en San Rafael. video
Reconstrucción y seguridad en el sur

El Gobierno de Mendoza evalúa viviendas afectadas por tormentas en San Rafael

En ese sentido, y camino a los comicios municipales, el máximo organismo electoral de Mendoza oficializó el padrón electoral para el próximo domingo 22 de febrero, que puede consultarse a través de su página oficial.

Cabe aclarar que los vecinos con domicilio registrado en los otros 12 departamentos de la provincia no estarán obligados a participar de estas elecciones desdobladas.

Quiénes son los candidatos municipales que se presentarán

En total, serán 13 alianzas y tres partidos políticos los que competirán en los seis departamentos. Si bien las listas ya fueron presentadas ante la Junta Electoral Provincial y dadas a conocer públicamente, no se descartan posibles modificaciones en algunos nombres.

MAIPÚ - Frente Maipú Crece

  • Emiliano Sallei
  • Mariángeles García
  • Marcelo Castello
  • Hernán Sartorio
  • Vanesa Perea
  • Gustavo De Blas

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • María Ángeles De Blasis
  • José Ortega
  • Gabriel López
  • Camila Vicino
  • Cristian Brescia
  • Sol Díaz de Manuelli

Frente Verde

  • Carlos "Charly" Quiroz
  • Cristina Deruggero
  • Romina Amoruso
  • Gastón Amaya
  • Vilma Álvarez
  • Ignacio "Nacho" Ronchi

Frente Libertario Demócrata

  • Catalina Garay Lira
  • Daniel Sosa
  • Leonardo Sanz
  • Alejandra Ribosqui
  • Fernando Tello López
  • Yanina Debandi

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  • Nicolás Cortez
  • Verónica Paiz
  • Tupac Coletti Roumec
  • Yanina Ibazeta
  • Paloma Martin
  • Hugo Daniel Avila

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo

  • Pablo Rey
  • María Emilia Scatolón
  • Cristian Di Betta
  • Marina Bizzotto
  • Antonio Nerviani
  • Cintia Stocco

LUJÁN DE CUYO - La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Susana Maroto
  • Sergio Fiorentini
  • Raúl Lima
  • Micaela Franco
  • Marcos Balzarelli
  • Viviana Balzarelli

Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo

  • Germán Kemmling
  • Cecilia Luna
  • Morena Rodríguez
  • Jesús Manno
  • María José Prospiti
  • Juan Carlos Completa

Frente Patria

  • Paloma Scalco
  • Bruno Ceschin
  • Diego Lobato
  • Patricia Moyano
  • Carlos "Lito" Brondo
  • Dhanna Moyano

Frente Verde

  • Emir Laurel
  • Norma Lucero
  • Patricia Ramírez
  • Jorge Laime
  • Ali Flores
  • Yesica Medina

Frente Libertario Demócrata

  • Marcelo "Lolo" González
  • Ana Lucía Gordillo
  • Ernesto Escribano Baylis
  • Celia Chavarría
  • Cristina Pizzurno
  • Matias del Campo

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  • Franco Ricco
  • Cyntia Pérez
  • Candela Herrero Marianetti
  • Hueique Rodríguez
  • Eugenia García
  • Maximiliano Coz

Protectora Fuerza Política

  • Luciana Arenas
  • Roberto Lobos
  • Lourdes Videla
  • Guillermo Morsella
  • Verónica Arguello
  • Federico Lobos

SAN RAFAEL (CONCEJALES) - Frente San Rafael en Marcha

  • Francisco Perdigues
  • Sol Indiveri
  • Anabel Lucero
  • Alejandro Corra
  • Luciana Fernández
  • Juan Gasman

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Juan Pablo Vignoni
  • Valentina Sánchez
  • Romina Giraudo
  • Francisco Meardi
  • Paula Luciana Pérez
  • José Luis Guardia

Frente Verde

  • Fabiola Carrión
  • Daniel Diaz
  • Marisa Silva
  • Pedro Jesús Siri
  • Daniela Soledad Fiori
  • Tiago Alfaro

Alianza San Rafael Futuro

  • Marcos Martínez
  • Daniela Chinellato
  • Daniel Mazurenco
  • Gisela Flores
  • Daniel Cesak
  • Patricia Alonso

Frente Libertario Demócrata

  • Evelina Martos
  • Carlos Daniel Pérez
  • Javier Farré
  • Patricia Vignardi
  • Diego Villarruel
  • Marcela Zancanaro

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  • Cecilia Olivera
  • Wilson Córdoba
  • Dulce Tillar
  • Alexander Oporto
  • Axel Toledano
  • Marlene Puebla

RIVADAVIA - Partido Sembrar

  • Rodrigo Godoy
  • Corina Caruso
  • Mariano Amprino
  • Carolina Ferreyra
  • Federico Arce

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Magalí Cozzari
  • Diego Jofré
  • Marcelo Gómez
  • Elsa Arenas
  • Mario Humberto Bustos

Frente Fuerza Justicialista Rivadavia

  • Pamela Ochoa
  • Luis Pedernera
  • Sebastián Correa
  • Roxana Giménez
  • Juan Carlos Quiroga

Frente Patria

  • César Estavilla
  • Paola Silvana Molina
  • Diego Ceferino
  • Gabriela Carrera
  • Elea Berta González

Frente Verde

  • Miriam "Mimi" Di Pietro
  • Maxi Ibáñez
  • Rocío Sosa
  • Gustavo Palacio
  • Florencia Bravo

Frente Libertario Demócrata

  • Mariam Moreno
  • Osvaldo Salinas
  • Carla Olmedo
  • Héctor Freire
  • Brenda Cornejo Moreno

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  • Estefanía Torralba
  • Edgardo Mira
  • Celeste Videla
  • Agustín Torralba
  • Daniel Videla

SANTA ROSA - Frente Santa Rosa Gana

  • Magdalena Ascurra
  • Leonardo Saile
  • Hernán Dubé
  • Soledad Navarro
  • Cintia González

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Leandro Barrera
  • Betiana Garciandia
  • Gabriel Andrés Palermo
  • Liliana Castillo
  • Mauro Malnati

Ahora Santarrocinos

  • Débora Quiroga
  • José Peláez
  • Mariela Angélico
  • Julio Leguizamón
  • Zahira Álvarez

Frente Verde

  • Richard Cobo
  • Laura Guiñe
  • Daniel Espinosa
  • Fiona Rocha
  • Joaquín Gil

Frente Libertario Demócrata

  • Nora San Sebastián
  • Ricardo Ruiz
  • Érica González
  • José Antonio Visaguirre
  • Lucía San Sebastián

LA PAZ - Frente Elegí Gestión La Paz

  • Alberto "Beto" Roza
  • Romina Barrera
  • Nicolás "Colacho" Pérez
  • Lorena Herrera
  • Alan Natel

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Nelson Poroyán
  • Maribel Pérez
  • Fabián Platero
  • Camila Rosales
  • Jesús Quiroga

Frente Verde

  • Melisa del Castillo
  • Emiliano Timpanaro
  • Marisa Corales
  • Sergio Caicedo
  • Luciana Pereyra

Frente Libertario Demócrata

  • Liliana Rosas
  • Juan José Serrano
  • Eugenia Villagra
  • Juan Carlos García
  • Marta Eva Fernández

SAN RAFAEL (CONVENCIONALES MUNICIPALES) - Frente San Rafael en Marcha

  • Emir Félix
  • Cristina Da Dalt
  • Alfredo Juri Sticca
  • Matilde Pronotto
  • Marcelo Serrano
  • Paula Fuentes
  • Renzo Gili
  • Sara Gil
  • Alberto Alzaa
  • Carina Bordón
  • Juan Fernández
  • Paola Calle
  • Juan Ángel Vázquez
  • Roxana Ruiz
  • Paulo Campi
  • María Paz Sotelo
  • Gustavo González
  • Patricia Zárate
  • Matías Vilurón
  • Cinthia Kruetzfeldz
  • Mariano Cámara
  • María Eugenia Martínez
  • Carlos Maunás
  • Andrea Mattacota

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Nicolás De Pedro Buttini
  • Viviana Vergani
  • Fernanda Gómez
  • Luis Altamiranda
  • Martín Javier Buscemi
  • Ana Eraso
  • Nahir Tala
  • Guillermo Fuentes Riva
  • Mónica Ferreyra Dolly
  • Diego Tercero
  • Carlos Giachero
  • Sofía Castro
  • Raulina Elizabeth Mañas
  • Jonathan Espuri
  • Francisco Bernues
  • Nerea Ceschín
  • Paulina Zabalegui
  • Pablo Zapata
  • Leandro De Nevreze
  • Sandra Viviana Juárez
  • Luciana Amerio
  • Héctor Nicolás Godi
  • José Sat Labiana
  • Claudia Galeno

Frente Verde

  • Ángel Lucio Gargiulo
  • Ana Laura Pereyra Ale
  • Nadia Andrea Palma
  • Leandro Ismael Morales
  • Facundo Nahuel Diaz
  • Silvia Lorena Carrion
  • Silvia Dora Barbosa
  • Claudio Fabián Alfaro
  • Estela Maris Carrion
  • Omar Javier Almonacid
  • Kevin Emanuel Guzmán
  • Carolina Elizabeth Carrion
  • Jorge Ariel Estevez
  • Elsa Susana Guzmán
  • Manuel Jorge Estevez
  • Marina Elizabeth Olguín
  • Malco Lucas David Rueda
  • Milagros Luciana Torres
  • Carlos Alcides Navarro
  • Fermina Soria
  • Jennifer Celeste Rueda
  • Franco Brian Videla
  • Marcela Alejandra Arabena
  • Oscar Federico Mujlena

Alianza San Rafael Futuro

  • Nadir Yasuff
  • Mariela Herrera
  • Richard Ermili
  • Karina Ferreira
  • Roque Bielli
  • Roxana López
  • Pablo Peralta
  • Cecilia Herrera
  • Claudio Narambuena
  • Fanny Gadea
  • Marcelo Represa
  • Marta Martínez
  • Rodrigo Alonso
  • Ayelén Hidalgo
  • Sebastián Videla
  • Sol Bujaldón
  • Fernando Chinellato
  • Julieta Navarrete
  • Facundo Martin
  • Elizabeth Domínguez
  • Marcelo Bronca
  • Florencia Gambau
  • Daniel Gajardo
  • Daniela Morales

Frente Libertario Demócrata

  • Martín Marcianesi
  • Giuliana Ulloa
  • Gabriel Araya
  • Macarena Sánchez Arana
  • Roque Aranega
  • Yamila Juri
  • Pablo Rubio
  • Tiziana Capovilla
  • Isaías Bernues
  • María Rosa Fagundez
  • Gabriel Fernández
  • Agustina Gutiérrez
  • Gabriel Moreno
  • Jésica Piastrellini
  • José Luis Bonomi
  • María Victoria Serratore
  • Jorge Sánchez
  • Nerina Rojas
  • Rubén Muzi
  • Marina Alejandra Cejas
  • Daniel Morandini
  • Analía González
  • Martina Parra
  • Pablo Espinoza
Temas
Seguí leyendo

Cornejo impulsa una obra cloacal histórica y fortalece la infraestructura hídrica con fondos del Resarcimiento

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza: ¿Vendrá también Javier Milei?

La Justicia Federal de Mendoza frenó aumentos de prepagas y el fallo impacta en todo el país

Caso YPF: el Gobierno pidió suspender la entrega de chats y mails de funcionarios

Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026

Milei en Mar del Plata: cantó con Fátima, prometió bajar la imputabilidad y apuntó contra la izquierda

Cinco gobernadores pidieron al Congreso el tratamiento "urgente" de la emergencia por los incendios en el sur

Javier Milei cierra su gira en Mar del Plata entre caravana, show con Fátima Flórez y discurso político

LO QUE SE LEE AHORA
Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza. Foto: Dani Cano.
Para el cierre de campaña

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza: ¿Vendrá también Javier Milei?

Las Más Leídas

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.
Seguridad vial

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.
oportunidad

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena
Licitación

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena

Trágico incendio en Tunuyán.
tragedia

Tunuyán: un hombre quedó atrapado en un incendio y murió