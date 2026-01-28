Patricia Bullrich aseguró que el acuerdo por la reforma laboral está consolidado, pero siguen los reclamos por Ganancias

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que “ está consolidado” el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral , aunque reconoció el reclamo de algunos senadores por la rebaja de ganancias, ya que afecta los recursos de las provincias.

Bullrich precisó que tuvo un “diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”.

“ Tenemos un acuerdo bastante consolidado , que se conocerá en el momento oportuno”, agregó al dialogar con los periodistas acreditados en el Congreso, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.

Asistieron a la reunión , que se realizó en la sede de las oficinas de la bancada de la UCR, los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Flavia Royon (Primero Los Salteños); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia); Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Avila (Independencia); Carlos ‘Camau’ Espínola (Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz).

El Gobierno necesita de los bloques aliados que ya tiene La Libertad Avanza (21 legisladores propios), sumar a los tres del PRO y a los 10 radicales, y a los bloques provinciales para tener asegurados 37 senadores para abrir la sesión y ese número para votar en general y particular.

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo, el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias, según precisaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.

Sobre este punto, Bullrich dijo que “es un tema que está más en manos del Poder Ejecutivo, por supuesto que los senadores opinan que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no está no está, no se ha resuelto, está en discusión”

Admitió que uno de los temas que genera discusión es quién pone los recursos y “eso está bajo un paraguas, lo vamos a discutir, pero yo creo que vamos a llegar a un buen puerto entre todos, porque hay voluntad, ustedes habrán visto que estuvimos más de de dos horas”, apostó Bullrich.

Desde el radicalismo, Vischi dijo que la reunión fue “excelente, porque es una continuidad de lo que veníamos trabajando”.

“Sabemos que es un proyecto que puede sufrir modificaciones”, pero “la verdad es que tenemos un entendimiento bastante importante, un porcentaje muy alto y estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir porque lo está esperando toda la sociedad”, acotó.

De todos modos, el legislador correntino reconoció que “hay algunas cuestiones desde el punto de vista federal que preocupan, como el tema impositivo, pero muchas veces sabemos que hay que hacer esfuerzo para tratar de sacar a la Argentina adelante”.

En ese sentido, Vischi agregó que “tiene que haber alguna alternativa, así como se plantea la posibilidad, en nuestro caso, de algunas diferenciaciones con respecto a las empresas grandes, medianas y chicas. De todos modos, lo que estamos viendo es que hay una actitud de colaborar”.

Bullrich también defendió el sistema de indemnizaciones del proyecto y al respecto dijo que “todos sabemos que los juicios laborales destruyen muchas empresas”.

En ese sentido, la jefa del bloque de LLA agregó que “lo que queremos es dar previsibilidad, que el juicio no destruya empresas, que los empresarios se animen a contratar gente y que nazcan más empresas”.

