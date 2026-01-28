La Justicia Federal de Mendoza frenó aumentos de prepagas y el fallo impacta en todo el país

La Cámara Federal de Mendoza confirmó una sentencia de primera instancia que dejó sin efecto los aumentos aplicados por una empresa de medicina prepaga desde enero de 2024

La Justicia Federal de Mendoza tomó una decisión que excede las fronteras provinciales y alcanza a millones de afiliados en todo el país. Un reciente fallo de la Cámara Federal no solo puso un límite a los aumentos aplicados por las empresas de medicina prepaga , sino que además sentó un precedente judicial que podría multiplicar los reclamos contra las subas dispuestas tras la desregulación del sector.

Es que la Cámara Federal de la provincia de Mendoza confirmó una sentencia de primera instancia que dejó sin efecto los aumentos aplicados por una empresa de medicina prepaga desde enero de 2024 . Se trata de una decisión judicial de segunda instancia con alcance nacional, que no solo ratifica el freno a las subas sino que además abre la posibilidad de que otros afiliados de todo el país inicien reclamos similares.

El fallo se dio en el marco de un amparo presentado por un afiliado contra una empresa de medicina prepaga y el Estado nacional. En su resolución, la Cámara declaró la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 en los artículos que derogaron el Decreto 743/2022 y disposiciones clave de la Ley 26.682, normativa que regula el sistema de medicina prepaga en la Argentina.

Los jueces pusieron el foco en las particularidades del contrato de salud, la posición dominante que tienen las empresas frente a los usuarios y el rol social que cumple el sistema.

En ese sentido, remarcaron que no pueden eliminarse los mecanismos de control estatal bajo el argumento de la desregulación, ya que se trata de un servicio esencial vinculado al derecho a la salud.

La sentencia ordenó a la empresa demandada retrotraer el valor de la cuota al monto vigente en diciembre de 2023 y, a partir de allí, actualizarla hasta la actualidad aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto podría disminuir la cuota

Según explicaron desde el estudio jurídico Aguinaga Abogados, que patrocinó el reclamo, esto puede implicar una reducción sustancial en las facturaciones actuales.

“Una persona que realiza este reclamo podría recibir una facturación equivalente a un tercio de la cuota que hoy están aplicando las empresas”, indicaron las abogadas Laura Cannizzaro y Roxana Tejada, al destacar la relevancia del fallo.

Más allá del caso puntual, la decisión de la Cámara Federal de Mendoza es observada con atención a nivel nacional, ya que sienta un precedente judicial en un contexto de fuertes aumentos en las cuotas de las prepagas tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023.

El fallo también se inscribe en una problemática más amplia vinculada al funcionamiento del sistema de salud privado. Según señalaron desde el estudio jurídico, la mayor conflictividad se da por incumplimientos en las prestaciones básicas obligatorias, pero también por aumentos considerados irregulares cuando los afiliados alcanzan determinada edad, o por intentos de forzar el pase automático al Pami de personas próximas a jubilarse.