Cuál es el estado de salud del adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico

En medio de las intensas tormentas del fin de semana , un adolescente de 13 años cayó a una acequia en Godoy Cruz y casi muere ahogado. Como consecuencia del grave episodio, permanece internado en el hospital Notti , en estado crítico, mientras su familia pidió a la comunidad que recen por su salud y pronta recuperación .

Según el parte médico difundido este martes, el niño continúa internado en terapia intensiva , con un cuadro clínico crítico . En este contexto, familiares y allegados reiteraron el pedido de oración a los mendocinos, con la esperanza de que el joven pueda evolucionar favorablemente.

El hecho ocurrió el viernes por la noche , en calle Einstein cuando el menor regresaba de una salida familiar. En ese instante, cayó y quedó atrapado debajo de un puente vehicular , por donde corría abundante agua producto de las lluvias.

De acuerdo con información oficial, tras varios llamados a la línea de emergencias , se desplegó un operativo en el que intervinieron efectivos policiales, bomberos y personal de salud .

El hecho ocurrió el viernes por la noche, en calle Einstein cuando el menor regresaba de una salida familiar

Fueron vecinos de la zona quienes lograron sacar al menor de debajo del puente y comenzaron de inmediato con maniobras de reanimación cardiopulmonar, las cuales resultaron determinantes para asistirlo durante los primeros minutos, hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Posteriormente, personal médico continuó con las tareas de reanimación y logró que el adolescente recuperara signos vitales. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Notti, donde ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica.