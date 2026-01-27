27 de enero de 2026
Sitio Andino
Atención conductores

Avanzan las obras del Metrotranvía y generan un nuevo corte vial

El tramo afectado se ubica en San Martín Sur, en Godoy Cruz, y contará con señalización especial.

Metrotranvía.

Metrotranvía.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

Por los trabajos que se están realizando en la extensión del Metrotranvía, se producirá una nueva interrupción en el tránsito vehicular. Se trata de la calle San Martín Sur en Godoy Cruz en el tramo que transcurre bajo el puente de la Ciclovía. En ese lugar, se construye el paso a nivel necesario para dicha ampliación.

Entonces, quienes vengan por la arteria principal desde el Norte en dirección a Luján de Cuyo, verán cortada la circulación. Para continuar, deberán hacerlo con cuidado por la vía contraria de la rotonda.

image

Corte parcial por obras en el Metrotranvía

Este corte es necesario para permitir el avance de las obras de infraestructura del Metrotranvía. El mismo incluye adecuaciones en el entorno urbano.

Se recomienda a los vecinos y conductores estar atentos a las señalizaciones. Además, seguir las indicaciones de tránsito establecidas durante el período de obras. Este desvío se prolongará por diez días, por lo que se solicita a los vecinos especial atención.

