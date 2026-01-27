Avanzan las obras del Metrotranvía y generan un nuevo corte vial

Metrotranvía. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Departamentales







Por los trabajos que se están realizando en la extensión del Metrotranvía, se producirá una nueva interrupción en el tránsito vehicular. Se trata de la calle San Martín Sur en Godoy Cruz en el tramo que transcurre bajo el puente de la Ciclovía. En ese lugar, se construye el paso a nivel necesario para dicha ampliación.

Entonces, quienes vengan por la arteria principal desde el Norte en dirección a Luján de Cuyo, verán cortada la circulación. Para continuar, deberán hacerlo con cuidado por la vía contraria de la rotonda.

image Corte parcial por obras en el Metrotranvía Este corte es necesario para permitir el avance de las obras de infraestructura del Metrotranvía. El mismo incluye adecuaciones en el entorno urbano.

Se recomienda a los vecinos y conductores estar atentos a las señalizaciones. Además, seguir las indicaciones de tránsito establecidas durante el período de obras. Este desvío se prolongará por diez días, por lo que se solicita a los vecinos especial atención.