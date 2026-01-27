Interrumpen el tránsito en Alta Montaña por un accidente fatal del lado chileno

El trágico accidente vial ocurrió en la mañana de este martes.

Un camión con patente argentina protagonizó un trágico accidente vial en Ruta 60, en el ingreso a Chile, a pocos kilómetros de Los Andes y el siniestro causó la interrupción de tránsito en Alta Montaña , en el ingreso al vecino país.

El siniestro ocurrió cerca de las 6.30 de este martes y como consecuencia del accidente vial, el camionero falleció en el lugar.

Según fuentes policiales, el rodado transportaba alimento para perros y por causas que se investigan volcó , por lo que la cabina del camión quedó totalmente destruida.

Según los primeros datos, el siniestro ocurrió en el sector conocido como Guardia Vieja , en Ruta 60 cuando el camión mencionado volcó.

Al parecer el transporte viajaba hacia la localidad de Los Andes -se presume que luego iba a ingresar a Mendoza-.

El vuelco provocó que el rodado quedara completamente dado vuelta, por lo que la cabina sufrió daños totales. Allí quedó atrapado el conductor, de nacionalidad argentina, quien falleció en el acto.

En la escena del siniestro trabajó personal del SAMU (Chile) y de la Primera y Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos Los Andes-Calle Larga.

También hicieron lo suyo uniformados de la Subcomisaría de Carabineros de Los Andes quienes informaron al fiscal de flagrancias, quien dispuso la concurrencia de la SIAT para realizar los peritajes correspondientes.

Hasta las 11.30, el tránsito permanecía interrumpido mientras se realizaran estas tareas, generando largas filas de vehículos que ingresaban al país, la mayoría de estos al mando de mendocinos.