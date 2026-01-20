La Laguna del Diamante volvió a abrir y ya cautiva a mendocinos y turistas.

La Reserva Natural Laguna del Diamante abrió al público el miércoles 14 de enero , luego de las tareas de despeje realizadas después del temporal de principios de enero. Se debe subir con turno previo. Cómo adquirir las entradas.

En los primeros días de la temporada 2026, la Reserva Natural Laguna del Diamante en San Carlos registró el ingreso de 627 personas y 224 vehículos , consolidándose como uno de los destinos de Alta Montaña más elegidos por mendocinos y turistas . Estos datos corresponden a la primera semana de apertura y reflejan el interés sostenido por este espacio natural emblemático de la provincia.

Luego de los trabajos de despeje, mantenimiento y acondicionamiento del circuito de acceso realizados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), tras el temporal del 9 de enero. Las tareas incluyeron la remoción de grandes acumulaciones de nieve y hielo , la extracción de rocas de gran tamaño, la limpieza de sectores inestables y la reconstrucción de tramos del camino, lo que hoy permite un acceso más seguro y ordenado.

Desde la Ruta Nacional 40, último punto asfaltado, hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros por caminos de tierra acondicionados por Vialidad Mendoza.

Cómo llegar a la Laguna del Diamante y dónde sacar entrada

Ubicada a 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, la Laguna del Diamante se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera principal, a los pies del volcán Maipo, de 5.323 metros de altura. El tiempo estimado de viaje desde la capital provincial es de aproximadamente cuatro horas.

Durante esta temporada, los visitantes pueden realizar actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo, de acuerdo con la modalidad de ingreso elegida. En todos los casos, será obligatorio adquirir la entrada previamente a través del sistema de reservas en línea de Áreas Naturales Protegidas.

Para sacar la entrada se debe ingresar al sitio oficial de la Laguna del Diamante https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/atencion-ciudadana__trashed/ (EMBEBER LINK). A través del sistema de turnos, se puede elegir la actividad a realizar, la fecha y el horario disponibles, completar los datos de los visitantes y confirmar la reserva.

El pago se efectúa mediante Pago Fácil o Mercado Pago, utilizando el cupón generado por el sistema. El comprobante de pago deberá presentarse al momento del ingreso a la reserva.

laguna del diamante, fauna, mendoza turismo, san carlos, volcan maipo.jpg Reabrió la Reserva Natural Laguna del Diamante y crece la afluencia de visitantes. Foto: Yemel Fil

Horarios de ingreso

El ingreso está habilitado de 7 a 17 para quienes visitan por el día y hasta las 19 para quienes pernoctan. Este cronograma rige hasta el 28 de febrero. En marzo, el ingreso será de 8 a 16 para las visitas diurnas y hasta las 18 para quienes opten por pernoctar.

Tipos de entrada y actividades habilitadas

Entrada por el día

Permite realizar pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic. Se solicita respetar las indicaciones del cuerpo de Guardaparques.

Duración: un día.

Entrada con acampe

Habilita pesca deportiva, senderismo, ciclismo, picnic y acampe. Para acampar dos noches debe existir disponibilidad el día de inicio y los dos días consecutivos posteriores.

La zona de acampe es agreste, se encuentra en la margen oeste de la laguna, protegida de los vientos predominantes por una colada de escoria, cercana a los baños públicos y sin proveeduría.

Duración: según noches seleccionadas.

Entrada andinista para trekking o ascenso al volcán Maipo

Autoriza trekking y/o ascenso al Maipo, con una permanencia de hasta siete días y seis noches.

Requisitos obligatorios: equipo de radiocomunicación (handy VHF) y firma del Formulario de Aceptación de Riesgo. Se recomienda contar con guía habilitado, aunque no es obligatorio. También se sugiere llevar GPS y equipo de Alta Montaña.

Duración: hasta siete días y seis noches.

Cómo sacar turno y pagar la entrada

• Ingresar en https://entradasanp.mendoza.gov.ar/turneroanppub/servlet/com.turneroanp.solturno001

• Hacer clic en “Reserva Laguna del Diamante” y luego en “Ver actividades”.

• Ingresar la cantidad de personas.

• Seleccionar la actividad.

• Ver disponibilidad y elegir fecha y horario.

• Completar datos de los visitantes.

• Calcular total según categorías elegidas.

• Confirmar reserva y descargar cupón de pago.

• Abonar en Pago Fácil o mediante Mercado Pago.

Recomendaciones generales para asistir a La Laguna del Diamante

• Hidratarse antes y durante la visita para evitar síntomas de mal de altura.

• Llevar todas las provisiones necesarias: agua, alimentos, leña comprada y elementos de higiene.

laguna del diamante, fauna, mendoza turismo, san carlos, volcan maipo.jpg La Reserva Natural Laguna del Diamante ya está abierta y recibe cientos de visitantes en Alta Montaña. Foto: Yemel Fil

• Contar con protector solar, lentes de sol, gorra, ropa de abrigo y rompevientos.

• Pescadores: pesca deportiva con licencia vigente. Para flotador individual es obligatorio contar con silbato, chaleco salvavidas, patas de rana, cuerda y estaca.

• Ciclistas: uso obligatorio de casco.

• Andinistas: radiocomunicación obligatoria (handy VHF).

• Vehículos: se recomienda acceder con vehículos altos, contar con auxilio mecánico en condiciones y al menos 3/4 de tanque de combustible.

Prohibiciones

• Ingreso con mascotas, armas y motos enduro.

• Circular fuera de caminos habilitados.

• Hacer fuego fuera de los sitios permitidos.

• Nadar o navegar en espejos de agua.

• Dañar flora, fauna, cartelería o infraestructura.

• Dejar residuos.

• Extraer elementos naturales o restos arqueológicos.

• Pescar sin cumplir con la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente se recuerda que la Laguna del Diamante es un ambiente agreste, sin proveeduría, por lo que se recomienda asistir con provisiones, vestimenta adecuada para Alta Montaña y respetar estrictamente las indicaciones del personal de Guardaparques, con el objetivo de preservar este espacio natural único.