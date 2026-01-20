Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 20 de enero.

Durante la mañana y tarde de este martes 20 de enero , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– En calle Guiraldes, entre Los Sauces y Capdeville. De 8.30 a 10.30 h.

– Entre calles Bartolomé Mitre, Juan Agustín Maza, Chaco y Chubut. En la Penitenciaria San Rafael. De 16.30 a 18.00 h.

– En calle El Palomar, entre Estanislao Salas y Luis Tirasso; El Cerrito. De 8.00 a 12.00 h.

– En callejón Mora, entre calles La Vilina y Chalet Sin Techo. En calle Estancia Santa Teresa; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Luis Tirasso, entre Sardi y Mahia. En el camping Unión Empleados de Comercio (UEC). De 9.00 a 12.00 h.

– En calle Dique Valle de Uco, hacia el sur de Ruta N°92; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Ejército de Los Andes, en las inmediaciones de la Zona Industrial. En barrio Cooperativa Los Viñedos; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Lavalle, 9 de Julio, San Martín Sur y Patricias Mendocinas. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Peralta, entre Peralta y Ruta Provincial N°89. De 9.30 a 13.30 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Lunes 19 de Enero. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/AgaUc3jPpK

– En calle Pueyrredón, hacia el sur de barrio Jardín Rodeo, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 11.00 h.

– En calle Santa María de Oro, entre Zanetti y callejón Priluski. En calle Zanetti, entre Santa María de Oro y Ruta Provincial N°60. En calle Santa Rita. En callejón Núñez, hacia el sur de calle Santa María de Oro. En calle Castor Sarmiento, hacia el norte de Santa María de Oro, y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Lateral Norte del Acceso Este, hacia el norte de calle San Pedro, y adyacencias; San Roque. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Congreso de Tucumán, Gascón, Acceso Sur y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Carrodilla, Terrada, Isla de los Estados, Acceso Sur y áreas adyacentes; Carrodilla. De 8.45 a 11.45 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

apertura de la primera Estación Transformadora digital de la provincia de Mendoza, edemsa.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Yemel Fil

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.