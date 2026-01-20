20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras de manteniemiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 20 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 20 de enero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 20 de enero.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 20 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 19 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 19 de enero
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 16 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 16 de enero

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad:

  • – Entre calles Belgrano, Espejo, Perú y Sarmiento. De 14.30 a 18.30 h.

Las Heras:

  • – Entre calles Agustín Álvarez, Juan Agustín Maza, Dr. Moreno y Ruta Provincial N°52. En calle Rawson, entre Luján y Ruta Provincial N°52. En calle Luján, hacia el norte de Rawson, y zonas aledañas; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo:

  • – Entre calles Carrodilla, Terrada, Isla de los Estados, Acceso Sur y áreas adyacentes; Carrodilla. De 8.45 a 11.45 h.

  • – Entre calles Congreso de Tucumán, Gascón, Acceso Sur y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú:

  • – En la Lateral Norte del Acceso Este, hacia el norte de calle San Pedro, y adyacencias; San Roque. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Santa María de Oro, entre Zanetti y callejón Priluski. En calle Zanetti, entre Santa María de Oro y Ruta Provincial N°60. En calle Santa Rita. En callejón Núñez, hacia el sur de calle Santa María de Oro. En calle Castor Sarmiento, hacia el norte de Santa María de Oro, y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Pueyrredón, hacia el sur de barrio Jardín Rodeo, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 11.00 h.

Lavalle:

  • – En callejón San Pedro, entre Villalobos y Ruta Provincial N°24, y adyacencias; El Chilcal. De 9.00 a 13.00 h.
Embed

Tupungato:

  • – En calle Peralta, entre Peralta y Ruta Provincial N°89. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán:

  • – En la Ruta Provincial N°92, entre calle Semillón y Bodega Jardín Enchanté; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos:

  • – Entre calles Lavalle, 9 de Julio, San Martín Sur y Patricias Mendocinas. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Ejército de Los Andes, en las inmediaciones de la Zona Industrial. En barrio Cooperativa Los Viñedos; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Dique Valle de Uco, hacia el sur de Ruta N°92; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael:

  • – En calle Luis Tirasso, entre Sardi y Mahia. En el camping Unión Empleados de Comercio (UEC). De 9.00 a 12.00 h.

  • – En callejón Mora, entre calles La Vilina y Chalet Sin Techo. En calle Estancia Santa Teresa; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle El Palomar, entre Estanislao Salas y Luis Tirasso; El Cerrito. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Bartolomé Mitre, Juan Agustín Maza, Chaco y Chubut. En la Penitenciaria San Rafael. De 16.30 a 18.00 h.

  • – En calle Guiraldes, entre Los Sauces y Capdeville. De 8.30 a 10.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
apertura de la primera Estación Transformadora digital de la provincia de Mendoza, edemsa.jpg
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo vuelve la luz, tras el apagón masivo que afectó a 800 mil usuarios

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 15 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 14 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 13 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 12 de enero

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 20 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero

Las Más Leídas

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

Marcos Calvente sobre la obra en el Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público.
Ambicioso plan

Marcos Calvente sobre la obra del Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público

El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.  video
Renovación urbana

Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

Vitivinicultura: Bodegas Bianchi, aclara su situación y redobla su apuesta por la producción
Crisis vitivinícola

Vitivinicultura: Bodegas Bianchi, aclara su situación y redobla su apuesta por la producción

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda