7 de mayo de 2026
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Quini 6

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $8.170 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

La edición 3372 del Quini 6 pone en juego otro pozo récord. Enterate qué día sortea, a qué hora y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $8.170 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $8.170 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, que lleva el número 3372 y se realizará el domingo 10 de mayo de 2026, acumula un pozo estimado de 8.170 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, correspondiente al sorteo N.º 3371 del 6 de mayo, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 33 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron $9.298.203,55 cada uno.

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El pozo significado del Quini 6 se sortea el próximo domingo 10 de mayo de 2026.

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¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 10 de mayo?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Quini 6
Se viene otro sorteo récord del Quini 6 el domingo 10 de mayo de 2026.

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¿Cuándo y dónde se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos a partir de las 21.15. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

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